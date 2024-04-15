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Почему сейчас выгодно продавать на ресейл-платформах и как делать это эффективно?

Истории
Алина Алещенко
Алина Алещенко

Ex-редактор RB

Ирина Печёрская

В мире растет интерес к ресейлу — рост рынка перепродажи дизайнерских вещей, согласно прогнозам McKinsey, составит 10–15% в год до 2030-го. Разберемся, как продавцы одежды, обуви и аксессуаров, особенно брендовых, могут использовать этот тренд эффективно и увеличивать обороты.

Почему сейчас выгодно продавать на ресейл-платформах и как делать это эффективно?

Причина бума популярности таких платформ

Доля премиум-сегмента в продаже одежды, аксессуаров и обуви в РФ стабильно составляет примерно 10% с 2014 года — и эта цифра значительно не изменяется, даже несмотря на сложности логистики. В начале прошлого года количество покупок одежды стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей увеличилось в пять раз по сравнению с первым кварталом 2022-го. 

Это востребованная для потребителей категория — однако сейчас начали меняться предпочтения аудитории. Так, все больше увлеченных люксовыми брендами людей начинают покупать их в онлайне, а еще обращают внимание на вещи из прошлых коллекций. В целом популярнее становится вторичный рынок люкса: он отвечает запросу аудитории на экологичность и разумное потребление, а также моде на винтажные и редкие вещи.

Выбор в офлайн-магазинах стал скучнее, а засилье маркетплейсов не удовлетворяет тяге покупателей к уникальности — преимущественно на онлайн-площадках можно найти вещи, ориентированные на максимально широкую аудиторию. Любители моды стремятся найти оригинальные и даже культовые вещи. Так, согласно исследованию McKinsey, 41% потребителей видится привлекательным доступ к эксклюзивным и редким продуктам.

Все это порождает рост популярности ресейл-площадок — именно там проще найти необычные и отличные от массовых вещи, и покупатели идут туда за эксклюзивом.

 

Как продавцам использовать этот тренд

Рост интереса к ресейлу — общая тенденция. По прогнозам McKinsey, рост рынка перепродажи дизайнерских вещей в мире составит примерно 10–15% в год до 2030-го. Как отмечает руководитель категории Fashion на Авито Никита Шашкевич, в США доля ресейла — около 8% от всего fashion-рынка. В России эта цифра составляет 4,5%. Тем не менее, уточняет эксперт, согласно итогам прошлого года, она увеличится до 6%, а к 2027 году — вовсе перегонит глобальные тренды. «Доля ресейла в нашей стране будет выше, чем у текущих лидеров благодаря более продвинутым инструментам c2c-торговли», — отмечает Шашкевич.

Описанная тенденция достаточно масштабна, чтобы ее не обходили вниманием не только частные лица — которые, например, активно продают вещи из своего гардероба — но и профессиональные продавцы, особенно сосредотачивающиеся на необычных и уникальных вещах. Смена привычек любителей моды порождает фактически новый канал для сбыта.

Поэтому при построении стратегии продаж стоит ориентироваться еще и на ресейл-платформы — они могут стать ходовым каналом для сбыта одежды, обуви и аксессуаров. Так, по словам Никиты Шашкевича, на Авито обратили внимание, как в последнее время среди покупателей и продавцов вырос спрос на надежный ресейл и люксовые бренды  —  каждый день на площадке фиксируют более 700 тысяч запросов с названиями премиальных марок одежды.

 

С чего начать?

Классические маркетплейсы не всегда могут отвечать запросам потребителей в части поиска уникальных брендовых вещей — и не только из-за того, что там сложнее найти подобные вещи, но и из-за повышенного запроса на подтверждение оригинальности вещи. 

Любители моды стремятся к уверенности в подлинности своих покупок — и поэтому честным селлерам стоит обратить внимание на площадки, которые обеспечивают безопасность для пользователей и продавцов, а также способны подтвердить, что продаваемая вещь — оригинал.

В прошлом году Авито запустил специальный раздел «Премиум», в котором представлены подлинные вещи иностранных и российских брендов от частных и профессиональных продавцов. На него стоит обратить внимание продавцам одежды, обуви и аксессуаров — особенно тем, которые работают с брендовыми и люксовыми вещами.

 

Как использовать все функции Авито Премиум максимально эффективно

Авито Премиум — новый раздел на платформе, который предоставляет особые условия для покупателей и продавцов эксклюзивных и люксовых товаров. Здесь могут размещаться продавцы с рейтингом 4+ и имеющие как минимум пять положительных отзывов от реальных покупателей, которые предлагают оригинальные товары роскоши (одежду, обувь, аксессуары) — как новые, так и подержанные, но в отличном состоянии. Так, селлеры получают привилегии и дополнительные инструменты, которые позволяют выделить объявления среди прочих, а еще обеспечить клиентам дополнительную уверенность в совершаемой сделке.

Стимулировать продажи можно с помощью значка «Оригинал». Для этого товар должен пройти проверку на подлинность по фото. Ее проводит партнер Авито — международный лидер рынка проверки fashion-товаров Legit Grails. Каждый товар по фото, сделанным по специальным требованиям, оценивают от двух до четырех опытных экспертов, многие из которых ранее напрямую сотрудничали с брендами. Если хоть у одного из них возникают сомнения, то бейдж не присваивается.

Проверку на подлинность прошли уже более 100 тысяч товаров. По данным платформы, такие товары получают на 25% больше просмотров и откликов, чем аналогичные, но без бейджа.

Другие особенности Авито Премиум:

  • Премиум-объявления отображаются в специальном разделе, сюда попадают объявления со значком «Оригинал» в новом и отличном состоянии с подключенной доставкой и объявления от ресейл-магазинов. Это привлекает дополнительное внимание потенциальных покупателей.
  • Объявления внутри «Премиума» получают на 40% больше контактов.
  • Для экономии времени продавцов убрана возможность звонить, остаются только чаты в приложении

Заинтересовать покупателей помогает также статус «‎Надежный продавец». Его можно получить при наличии отзывов, высоких оценок и проверки через «Госуслуги» (есть также и альтернативные способы — например, по ИНН для юрлиц). 

Конечно, для того, чтобы преимущества работали в полную силу, необходимо указывать реальные цены и подробную информацию о товаре в объявлении, оперативно отвечать на сообщения и своевременно отправлять заказы Авито Доставкой. Этот сервис обеспечивает безопасность для всех участников сделки: при оплате товара банк-партнер замораживает сумму покупки, и продавец получает деньги только после получения товара покупателем. А, если в пути или пункте выдачи с товаром что-то произойдет, продавец получит компенсацию стоимости товара от Авито.

Стать пользователем Авито Премиум может как новичок, так и опытный продавец, желающий влиться в тренд и расширить клиентскую базу. С компаниями, которые хотят перепродавать люкс, Авито заключает специальное соглашение об обязанности продавать и проверять оригиналы  —  в таком случае не нужно подавать каждое объявление на отдельную проверку. Продавцу нужно завести профессиональный профиль на Авито, начать продажи и затем обсудить со своим менеджером переход в статус официального продавца раздела «Премиум» с отметками «Оригинал от ресейл-магазина».

Размещая объявление, поставщик указывает бренд, который продает. Если название входит в номенклатуру марок, доступных к аутентификации, то с ним заключается дополнительное соглашение на работу по специальным условиям. Профессиональным продавцам становится доступен тариф с комиссией 6% за успешную сделку и сопровождение менеджера, который расскажет и поможет сориентироваться в работе на платформе, начать зарабатывать и не потерять свой статус. 

Фото на обложке: Creative Lab / Shutterstock 

Фото в тексте: Avito

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