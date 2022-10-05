7 способов сделать цену привлекательнее

Покупатели выбирают не столько разумом, сколько сердцем — и иногда важнейшее значение имеет не сам продукт, а его цена. Чтобы она выглядела привлекательнее, не обязательно использовать скидки. Советник по развитию Саманта Леал поделилась лайфхаками, которые сделают цены приятнее.

Эффект якоря

Хотите, чтобы цена продукта выглядела разумной или не такой высокой? Поставьте рядом похожий, но более дорогой продукт.

Когда мы видим аналог с более высокой ценой, первоначальное предложение кажется более выгодным и подталкивает к покупке.

Например, в каталоге Williams-Sonoma была хлебопечка за $275, но продажи шли не очень хорошо. Когда компания добавила в каталог похожую печку за $429 и разместила ее в одном рекламном объявлении с первой моделью, продажи хлебопечки за $275 практически взлетели вдвое.

Короткий временной диапазон

Вместо того, чтобы указывать цену за год подписки, укажите меньший промежуток. В идеале — тот, что соответствует частоте использования продукта: раз в месяц, раз в неделю или ежедневно.

Чем меньше, тем лучше

Если цена предмета написана большим шрифтом, он кажется более дорогим.

Используйте меньший шрифт, чтобы цена выглядела доступнее.

Фото в тексте: Samantha Leal

Нечетное число

Цена кажется меньше, если заканчивается не на 0, а на 5, 7, или 9.

Кроме того, такая точность создает впечатление, что это наименьшая возможная цена.

Приманка

Хотите повысить привлекательность двух опций? Добавьте третью, которая будет наименее выгодной.

Такая приманка предназначена не для продажи, а просто чтобы подтолкнуть потребителей к более дорогому или выгодному варианту.

Указание валюты

Исследования показывают, что намного эффективнее указывать цены на люксовые товары, не указывая валюту (например, знак $ или слово доллар).

Упоминание валюты провоцировало боль из-за необходимости расстаться с деньгами.

Знаки разряда

Чем длиннее цена, тем больше она нам кажется. Исключите из нее все лишнее, и покупатели сочтут ее привлекательной.

Фото в тексте: Samantha Leal

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Фото на обложке: aslysun / Shutterstock