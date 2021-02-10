Шесть признаков того, что вы богаты

Многие считают, что состоятельные люди это те, кто занимает первые позиции в рейтингах Forbes или каждый месяц отдыхает на элитных курортах. Но это не так. Богатый человек — это тот, кто обладает финансовой грамотностью и независимостью. Вот несколько универсальных признаков того, что вы — один из них.

1. Вы умеете копить

«Большинство не понимают, что главное не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вы храните», — пишет Роберт Кийосаки в книге «Богатый папа, бедный папа».

Деньги не решают финансовых проблем — на самом деле они часто их усугубляют. Например, победители лотереи, которые потратили весь выигрыш в течение нескольких лет, или профессиональные спортсмены, которые заработали миллионы в свои 20 лет и вскоре разорились.

«Деньги часто усугубляют человеческие недостатки, даже те, о которых мы не подозревали, — говорит Кийосаки. — Вот почему человек, который внезапно становится богатым, вскоре возвращается к тому же финансовому беспорядку».

Если вы способны откладывать часть заработанных денег, значит вы осознанно распределяете свои финансы.

2. Вы способны жить по средствам

Если вы тратите меньше, чем зарабатываете и чувствуете себя при этом комфортно, значит вы ответственно относитесь к своему капиталу.

Миллиардер Энтони Се, добившийся всего самостоятельно, сказал Insider, что умение жить по средствам — это урок, который он усвоил у своих родителей, иммигрировавших в США из Тайваня.

«Эта привычка мне очень помогла, и это одна из причин, почему я сумел добиться успеха в сфере потребительского кредитования, — сказал он. — Моя карьера охватывает четыре различных экономических и жилищных цикла, и я все еще сижу за столом в качестве главного руководителя в сфере потребительского кредитования. Я думаю, что отчасти это связано с моей дисциплиной, направленной на то, чтобы я и компания не тратили слишком много средств».

Не всем удается жить по средствам, однако это не так сложно, как кажется. Отчет за 2019 год, опубликованный GOBankingRates, показал, что треть опрошенных американцев живут от зарплаты до зарплаты.

3. Вы можете покупать то, что хотите

Если вы можете пойти и купить яхту за наличные, вы определенно богаты. Однако, если вы можете купить ту же яхту через пять лет после того, как поставили такую цель — вы также богаты.

Опрос GOBankingRates показал, что 45% американцев не имеют сбережений, а около 40 млн вообще не имеют пенсионных накоплений.

4. Вас мотивируют не только деньги

Многие миллионеры и просто богатые люди умеют сосредотачиваться на важных вещах. Они следуют своим увлечениям или стремятся построить успешный и полезный бизнес.

Но если вы живете от зарплаты до зарплаты, то, вероятно, вы думаете только о деньгах, а не о качественном выполнении работы.

Если у вас есть возможность сосредоточиться не на капитале, а на более важных вещах, у вас все в порядке с финансами.

5. Вы относитесь к деньгам, как к союзнику

«У большинства людей враждебные отношения с деньгами, — пишет миллионер Стив Сиболд. — В конце концов, нас учат, что деньги трудно заработать и еще труднее сохранить. Если вы хотите начать привлекать деньги, перестаньте считать их врагом и относитесь к ним как к союзнику».

Богатые люди становятся такими именно потому, что они не боятся признать, что деньги могут решить большинство проблем. «Средний класс относится к ним как к неизбежному злу, с которым необходимо мириться всю жизнь. Высший класс видит в деньгах великого освободителя, который может принести финансовое спокойствие».

Если вы рассматриваете их как союзника и инструмент, который может помочь вам достичь того, чего вы хотите в жизни — вы уже преуспели.

6. Вы независимы

«Со временем я осознала, что во многих смыслах деньги — это свобода, — написала София Аморузо, миллионерша и основательница NastyGal. — Если вы научитесь контролировать свои финансы, вы не погрязнете в работе или отношениях, которые ненавидите только потому, что не можете позволить себе уйти. Финансовое благополучие может открыть множество дверей».

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