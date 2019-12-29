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Истории

В Красноярском крае бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В сети появилось объявление о продаже села в Красноярском крае вместе с жителями. Объявление разместил местный бизнесмен, цена лота — 20 млн рублей. Сообщением о продаже уже заинтересовался Следственный комитет, пишет РБК.

В Красноярском крае бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

О продаже целого села накануне сообщил телеканал НТВ. Речь идет о селе Васильевка в Идринском районе Красноярского края. Там расположены 45 домов и животноводческий комплекс.

По словам местных жителей, в конце 1980-х годов на возрождение Васильевки власти выделили «большие деньги». Подрядчиком стал Минусинский строительный комбинат. А после распада СССР глава комбината получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а затем «неожиданно для людей стал полновластным хозяином».

Местные жители говорят, что им пришлось платить за воду и заготовку сена на хозяйских землях. 15 человек смогли через суд приватизировать жилье, остальные, по словам людей, живут «на птичьих правах».

Сообщение о продаже села проверит СК. В местной администрации же заявили, что предприниматель не прошел обязательную перерегистрацию и ему отказано в продлении аренды земли. Так что по сути, продавать ему пока нечего, отметили в администрации.

Фото: Balakate / Shutterstock.com

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