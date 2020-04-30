Три способа, которые помогут улучшить контент-маркетинг

О контент-маркетинге говорят давно, но развивают его далеко не все: в докладе Института контент-маркетинга за 2020 год говорится , что этим занимается только 41% опрошенных компаний. При этом 84% брендов, названных наиболее успешными, заявили, что контент повышает доверие клиентов.

Персонализация

Чтобы выделиться из толпы, убедитесь, что ваш контент рассчитан именно на тех людей, до которых вы хотите достучаться. Например, если разделить аудиторию по положению в воронке продаж, получится глубже погрузиться в конкретные вопросы, которые могут задавать представители разных сегментов.

Исследование Evergage о трендах в персонализации за 2019 год показало: 88% маркетологов считают, что персонализация помогла им улучшить опыт клиентов, 59% — что она повысила их доверие, а еще 50% отметили ее ощутимый ROI.

Персонализация — это не просто вставка имени в электронное письмо. Этот прием позволяет оживить историю бренда за счет контента, который на эмоциональном уровне связан с текущими отношениями потребителя и вашего бизнеса.

Диверсификация

Скорее всего, вам придется создать много контента, прежде чем одно из решений станет вирусным или, по крайней мере, значительно увеличит продажи. После этого настанет время максимизировать воздействие контента.

Вот что об этом говорит основатель WordStream Ларри Ким: «Если вы нашли единорога, который хорошо себя проявил в одном канале, продвигайте его в других каналах. Это усилит его влияние в 100 или 1000 раз. Вам также стоит писать новые посты в блоге на ту же или близкую тему, писать гостевые посты по той же теме для других сайтов, создавать рекламу в соцсетях для продвижения своего контента-единорога, превращать эту тему в изображения или видео для размещения в соцсетях и проводить вебинары на эту же тему, чтобы генерировать лиды».

Когда вы диверсифицируете контент и выходите за рамки стандартных постов в блоге, вы раскрываете потенциал для охвата гораздо более широкой аудитории и повышения вовлеченности. В исследовании Nielsen Norman Group говорится, что большинство людей читают только 20% статей с 600 и более словами, а опрос HubSpot показал, что 54% потребителей хотят получать больше видео от брендов, которые им нравятся.

UGC

Большинство людей понимают, что основная цель вашего контента — увеличение продаж и числа потенциальных клиентов. Это может привести к возникновению вопросов о надежности и достоверности. Вот почему так много успешных контент-маркетинговых стратегий включают в себя UGC (user-generated content — пользовательский контент). Как отмечает Чая Барадхваадж: «Принимая решение о покупке продукта или услуги, потребители прислушиваются к искренним отзывам реальных пользователей. Они хотят знать, что говорят о продукте блогеры или эксперты. Маркетологам нужно совершить большой прыжок, чтобы получить эту честную обратную связь и представить ее в нужных местах многоканального путешествия клиента».

Для брендов получение и использование пользовательского контента — первый шаг к созданию эффективной контент-маркетинговой стратегии. Отзывы, которые можно опубликовать на сайте, и положительные реакции в Google — отличная отправная точка, но чтобы ее достичь, понадобится получить подробную информацию.

Например, для этого можно запустить акцию в Instagram с призом. Она мотивирует клиентов делиться публикациями о ваших продуктах с ​​фирменным хэштегом.

А B2B-бренды часто прибегают к демонстрации кейсов, подчеркивающей их пользу для заказчиков. Анализ кейсов также может стать хорошим пиаром и для клиентов, что еще больше вовлечет их в вашу контент-маркетинговую стратегию.

Когда вы диверсифицируете контент, делитесь информативными историями и вовлекаете аудиторию, то получаете больше возможностей для решения проблем клиента и получения его доверия. Все это расширяет охват вашего бренда.

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