Вы пьете кофе неправильно: 3 способа получить от привычки максимум производительности

Во время пандемии многие стали пить больше кофе: неопределенность, боязнь увольнения и переработки заставляют искать источники бодрости. Эта привычка действительно может принести пользу. Эксперт по кофе и специалист по продуктивности рассказали, как получить максимальную отдачу от чашки бодрящего напитка.

Согласно опросу Cinch Home Services, 34% респондентов сообщили, что во время пандемии употребляли больше напитков с кофеином, чем когда-либо прежде, причем выбирали именно кофе.

Те, кто работает удаленно, пьют больше кофе, чем их коллеги в офисе: в среднем 3,1 чашки против 2,5 чашек в день. Некоторые выбирают напиток не из-за вкуса: 28% респондентов отметили, что кофе способствует их продуктивности.

Не пейте кофе сразу после пробуждения

Иногда мысль о чашке свежего кофе может быть единственной мотивацией встать с постели. Однако это может снизить естественный уровень энергии в организме.

Эксперт по менеджменту и поведенческим наукам Дэниел Пинк в своей книге «Таймхакинг. Как наука помогает нам делать всё вовремя» отмечает, что лучше всего пить кофе через 60-90 минут после пробуждения.

Дело в том, что кофеин мешает выработке кортизола, гормона, который сообщает организму, что он бодрствует и готов реагировать. Согласно этому исследованию, уровень кортизола обычно достигает максимума около 8:30 утра.

«Люди пьют кофе по утрам практически так, как будто у них зависимость, — говорит Пинк. — Но нам, естественно, гораздо лучше позволить кортизолу достичь пика, а затем, когда он начнет снижаться, повысить его с помощью кофеина».

Выбирайте правильные ингредиенты

Кофейные зерна содержат разный уровень кофеина в зависимости от обжарки. Если вы чувствуете себя вялым и ищете более сильный заряд энергии, выбирайте кофе слабой прожарки, советует Майк Балдеррама, региональный инструктор из Counter Culture Coffee. «Чем темнее обжаривать кофе, тем больше кофеина сгорает», — объясняет он.

Важно также обращать внимание на сезонный кофе — это гарантирует наилучшие вкус и содержание кофеина. Страны по всему миру собирают свой кофе в разное время, но в преддверии зимы Бальдеррама советует обратить внимание на свежий кофе из Папуа – Новой Гвинеи, Кении, Колумбии и Гватемалы.

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Но идеальная чашка кофе, по словам эксперта, зависит не столько от используемых зерен, сколько от другого ингредиента: воды. «Более 98% чашки капельного кофе — это вода, поэтому, если она плохая, то плохим будет и кофе», — говорит он.

Независимо от того, готовите ли вы холодный напиток или горячий кофе, он отмечает, что следует всегда использовать фильтрованную воду. Это относиться и к кубикам льда.

Попробуйте «напучино»

Кофе и сон сами по себе — это здорово. Их правильное сочетание отлично поможет взбодриться.

Именно так и появилось выражение «напучино» — от англ. nap (сон)+капучино. Исследования в Англии и Японии показали, что если выпить кофе непосредственно перед сном и поспать 20 минут или меньше, это поможет лучше сосредоточиться на работе, чем просто сон или чашка напитка.

Наука объясняет это довольно просто:

сон снижает количество аденозина, химического вещества, которое заставляет чувствовать усталость;

кофеин, который начинает действовать примерно через 20 минут, помогает блокировать аденозин;

20-минутный сон уменьшает количество аденозина в мозге и организме, а, значит, остается меньше химического вещества, с которым может конкурировать кофеин, и он действует эффективнее.

Пинк постоянно использует метод «напучино» в повседневной жизни и рекомендует применять его между 2 и 4 часами дня, когда уровень кортизола имеет тенденцию снижаться.

«Это волшебство! Проснувшись, вы сразу же получите дополнительный заряд кофеина, — говорит он. — А еще это может стать восстановительным ритуалом, которого вы можете с нетерпением ждать после работы в течение нескольких часов».

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