12 идей, которые сделают зиму продуктивнее

Зимой многие сталкиваются с падением энергии, ухудшением аппетита, нарушением режима сна и прочими неприятными симптомами. Мы чаще находимся в плохом настроении, а сконцентрироваться труднее. В материале — несколько идей, которые помогут повысить работоспособность и получить удовольствие от этого времени года.

Наслаждайтесь солнцем

Зимой длительность светового дня короче, и мы получаем меньше солнечного света. Постарайтесь выходить из дома каждый раз, когда на улице будет солнечно.

Еще одно решение — переместить рабочее место как можно ближе к окну.

Используйте световую терапию

Даже если естественного освещения недостаточно, есть выход. Световая терапия поможет сохранить энергию и продуктивность. Кроме того, этот метод не требует усилий — достаточно каждое утро проводить у специальной лампы полчаса за завтраком.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychological Medicine, подобные меры повышают уровень счастья на 70% всего за несколько недель.

Запланируйте мероприятия на открытом воздухе

Намного труднее видеть в своей жизни необходимое и желаемое разнообразие, когда вы все время находитесь дома. Даже короткая прогулка во время обеда сделает вас продуктивнее и увереннее до вечера.

Если мотивация упала до нуля, попробуйте эти идеи.

Пешая прогулка. Смена обстановки, снижение температуры, свежий воздух, звуки природы и солнце помогут сменить настроение.

Смена обстановки, снижение температуры, свежий воздух, звуки природы и солнце помогут сменить настроение. Мероприятия на природе. Прогулка пешком или на лыжах — это повод провести в лесу несколько часов и полностью отключиться от стресса.

Прогулка пешком или на лыжах — это повод провести в лесу несколько часов и полностью отключиться от стресса. Возвращение в детство. Для тех, кто надолго погружается в работу, очень важно следить и за физическим, и за ментальным здоровьем. Но со временем упражнения могут превратиться из удовольствия в обязанность. Зимой вместо этого можно заняться чем-то веселым — построить снеговика или поиграть в снежки.

Для тех, кто надолго погружается в работу, очень важно следить и за физическим, и за ментальным здоровьем. Но со временем упражнения могут превратиться из удовольствия в обязанность. Зимой вместо этого можно заняться чем-то веселым — построить снеговика или поиграть в снежки. Поход в горы. Иногда нам нужен более серьезный перерыв. Дальнее путешествие, катание на лыжах или сноуборд помогут отвлечься.

Воспользуйтесь холодной погодой

Зима — это не только простуды и болезни, но и преимущества для здоровья. Исследователи обнаружили, что физическая активность в холодную погоду помогает сжечь больше калорий и укрепить иммунитет. А если спать в прохладной комнате, это поможет быстрее уснуть и повысить качество сна.

Также при пониженных температурах повышается активность мозга, а мысли становятся яснее.

Когда вы занимаетесь спортом зимой, сердце работает в два раза больше, чтобы согреть вас. Поэтому чтобы сохранять активность в это время года, полезно пробежаться по морозу. Однако зима может быть опасна для людей с заболеваниями сердца.

Используйте 15-минутные списки дел

Как следует из названия, это дела, которые можно выполнить за 15 минут или меньше — записаться к стоматологу, подготовить план собрания или ответить на email. Короче говоря, они не требуют серьезных умственных или временных ресурсов.

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Вычеркивая пункты из такого списка, легко почувствовать, как растет мотивация и продуктивность. Зарядившись этим настроением, будет легче приступить к более трудным задачам. Кроме того, 15-минутные дела помогут скоротать время ожидания до встречи или ответа техподдержки.

Возьмите выходной ради ментального здоровья

Зима — не самое простое время для нашего психологического состояния. Планируйте наперед и возьмите несколько выходных, которые помогут оставаться счастливее и здоровее. Таким образом, вы подарите себе приятное предвкушение отгула и время на перезагрузку и восполнение энергии.

Занимайтесь спортом в дневное время

Зимним утром нам особенно трудно найти силы для мотивации. Попробуйте сдвинуть тренировку и заниматься в светлое время суток.

Даже если вы работаете в офисе, небольшая прогулка повысит уровень эндорфина и сделает вас продуктивнее.

Работайте в режиме отпуска

Вспомните о своем последнем отпуске. Как вы провели неделю, предшествующую отдыху? Сколько работы вы смогли выполнить за такой короткий период времени?

Когда впереди жесткий дедлайн, мы часто работаем на полной мощности. Это вынуждает действовать продуктивнее и не тратить время на бессмысленные задания или прокрастинацию.

Чтобы быть продуктивнее, устанавливайте себе небольшие дедлайны, как перед отпуском. Например, запланируйте отключить компьютер в 17:30, а не в 18:30. Еще вариант — найдите причину уйти пораньше: поужинать с близкими, раньше посетить тренировку или поучаствовать в собрании книжного клуба.

Иными словами, сократите свой рабочий день за счет импровизированного мини-отпуска. Главное, чтобы это было приятное занятие, которое вы сможете предвкушать.

Запланируйте развлечения

Несмотря на соблазн уйти в зимнюю спячку, это время года не стоит проводить в одиночестве. Возьмите отпуск или отгул. Также стоит встретиться с теми, кто для вас важен, и запланировать мероприятия, от которых вы получаете удовольствие. Или восполните ментальные и эмоциональные ресурсы, приняв участие в зимних развлечениях.

Помните, что на нашу работу во многом влияет то, чем мы занимаемся в свободное время. Это не только позволяет нам восстановиться: исследования показывают, что предвкушение планов может быть большим стимулом для нашего мозга, чем их реализация.

Люди, которые ждут какого-то события или опыта, чувствуют себя счастливее, чем те, кто предвкушает материальные блага. То же самое происходит и с планированием отдыха.

Займитесь новыми, вдохновляющими проектами

Зима — лучшее время для запуска проектов, которые вас вдохновляют, особенно если работа превратилась в рутину. Если постоянно заниматься одним и тем же, легко почувствовать упадок сил и потерю продуктивности.

Хотите разнообразить работу? Возьмите на себя новые обязанности. Так у вас появится новый импульс, который поможет справиться с тяжелыми зимними месяцами. Однако если вы уже полностью заняты, не стоит перегружать себя.

Обновите список задач

Планы всегда должны быть актуальными — в противном случае они быстро выйдут из-под контроля. Точно так же, как мы готовим к зиме автомобиль или дом, стоит обновлять список задач.

Для этого попробуйте использовать следующие стратегии.

Определите три главных приоритета — задачи, которые вы выполните несмотря ни на что. Используйте метод 4D: делайте (do), делегируйте (delegate), откладывайте несрочные задачи (defer) и отказывайтесь от того, в чем нет необходимости (delete). Правило 2 минут. Все просто: если на задание уйдет менее 2 минут, не откладывайте его. Устанавливайте временные границы. Закон Паркинсона гласит: «работа занимает все время, которое на нее отмерено».

Наслаждайтесь уютом

Зимой в Финляндии может быть до 50 дней без солнца подряд. Тем не менее, Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report) регулярно называет страну одним из самых счастливых мест планеты.

Финны умеют получать удовольствие от жизни, наслаждаясь теплом очага, хорошей едой и компанией друзей.

Как только вы завершите работу на день, отложите гаджеты и займитесь чем-нибудь творческим, например почитайте или погрузитесь в хобби, у которого нет завершения.

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