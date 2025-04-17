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Профессия художника: от обучения до заработка

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Владислав Афонин

Сейчас живописец не всегда занимается самовыражением и использует творчество как хобби. Профессия художника важна в традиционных сферах искусства и новых технологиях, которых появляется все больше.

Профессия художника: от обучения до заработка
  1. Истории

Содержание

Что за профессия художник

В мире точных наук все еще остались специальности, не связанные напрямую с математикой, физикой, экономикой, менеджментом. Одна из них — это профессия художника. Так называют мастера, который занимается теми или иными видами изобразительного искусства.

В своей работе живописец пользуется разными техниками и материалами. При этом он открывает свое отношение к окружающему миру, передает личные впечатления от событий.

Кроме непосредственного творчества такие мастера умеют оценить произведение искусства, изучают историю, дают уроки по своей специальности.

Какие бывают разновидности профессии

У профессии живописца много сфер применения. Не всегда она связана непосредственно с рисованием картин, но навык полезен в большинстве смежных областей.

Художник-иллюстратор

Иллюстратором называют специалиста, занимающегося визуальным оформлением текстов, размещенных в книгах, журналах, других печатных изданиях. Эти образы лучше передают читателю настроение автора, делают чтение более увлекательным и запоминающимся.

Иллюстратор выполняет такую работу:

  • создает оформление детских книг, делая их красочнее, понятнее юным читателям;
  • визуализирует персонажей и события, оживляя их, передавая атмосферу произведения, вызывая эмоции у читающего;
  • поддерживает учебные и научные тексты картинками, графиками, схемами, упрощая понимание сложновоспринимаемой информации;
  • разрабатывает обложки, делая книги более интересными покупателям;
  • сотрудничает с авторами и коллективами редакций с целью выработки общих правил оформления книг;
  • экспериментирует с материалами, стилями для освоения новых подходов к иллюстрированию.

Иллюстраторы могут работать по таким направлениям, как:

  • детская литература;
  • художественные произведения;
  • учебная и научная литература;
  • раскраски, головоломки, игры для взрослых и детей;
  • фэнтези и научная фантастика;
  • обложки;
  • комиксы;
  • графика.

Художник-мультипликатор

Творческая профессия художника-мультипликатора связана с:

  • созданием анимационных персонажей с разработкой их внешнего вида, характера и других особенностей;
  • участием в написании сценария наравне с остальными членами команды;
  • анимацией движений героев мультфильма;
  • оформлением фонов и сцен;
  • работой с программным и аппаратным обеспечением;
  • синхронизацией движений со звуком;
  • контролем деталей, плавности, пр. характеристик проекта.

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У профессии художника-аниматора такие специализации:

  • разработчик 2D- и 3D-анимации;
  • проектировщик стоп-моушн;
  • разработчик визуальных эффектов;
  • создатель компьютерной графики;
  • аниматор рекламы;
  • постановщик образовательных роликов.

Концепт-художник

Концептуалистом называется творческая специальность, связанная с разработкой идей, направлений, трендов в создании персонажей, образов, миров, технологий в анимации, кино, театре, рекламе, виртуальной и дополненной реальности. Здесь мастер получает возможность полного самовыражения и влияния на визуализацию проекта.

Концепт-живописец призван выполнять такие функции:

  • создавать иллюстрации и творческие концепции;
  • разрабатывать дизайн персонажей и окружающего их мира для получения эмоционального отклика, передачи настроения;
  • работать с цветом, освещением, контрастностью разными техническими приемами для получения яркой и интересной зрителю картинки;
  • поддерживать технологический процесс в сотрудничестве с остальными членами коллектива;
  • экспериментировать с новыми материалами, техниками, стилями в поисках оригинального подхода к своей работе и получения уникального образа.

Концептуальный художник может работать по таким направлениям, как:

  • видеоигры;
  • фильмы и анимация;
  • виртуальное пространство;
  • дополненная реальность;
  • реклама и маркетинг;
  • кино и телевидение;
  • архитектура и дизайн.

Художник-живописец

У мастера, создающего произведения искусства с помощью масляных, акварельных, акриловых и др. красок, профессия художника-живописца. Он работает на разных видах основы (холсте, бумаге, картоне) и выражает в своих картинах собственные чувства, идеи, мировоззрение. Его работы оказывают сильное влияние на зрителей.

Профессия художника: сколько зарабатывает, плюсы и минусы, перспективы

Фото в тексте: Freepik

В сферу деятельности живописцев входят:

  • рисование картин;
  • исследования в сфере искусств;
  • разработка эскизов;
  • проведение экспериментов с новыми техниками, материалами;
  • переговоры с заказчиками;
  • создание новых концепций в творчестве;
  • подготовка основы для картин;
  • смешивание красок;
  • передача важных нюансов произведения (света, теней, контрастности);
  • соблюдение сроков готовности картины;
  • продажа произведений;
  • раскрутка и продвижение своего творчества;
  • передача полезного опыта и знаний ученикам;
  • саморазвитие.

Живописцы могут создавать следующие виды полотен:

  • портреты;
  • пейзажи;
  • натюрморты;
  • исторические и батальные сцены;
  • абстрактные сюжеты.

На специализацию мастера влияют его личный интерес и творческое видение. Часто живописцы комбинируют жанры, что дает им преимущество перед конкурентами.

Художник-оформитель

Оформителем называется мастер, занимающийся разработкой и созданием визуальных образов и декораций в разных направлениях. Для работы по этой специальности живописцу надо владеть творческими и техническими навыками и применять их в областях композиции, формы, цвета, материалов.

В обязанности оформителя входят:

  • разработка стиля оформления интерьеров, рекламных конструкций, выставочных экспозиций, витрин;
  • воплощение набросков и прототипов, сделанных заказчиком, в готовый проект;
  • выбор материалов, подходящих для реализации разработанной концепции;
  • 3D-моделирование с созданием объемных прототипов для визуализации;
  • работа с заказчиком по корректировке проекта;
  • изготовление и монтаж элементов визуализации;
  • отслеживание трендов в области дизайна, графики;
  • сотрудничество со смежными работниками;
  • адаптация концепции для печатных и цифровых изданий, физического пространства.

В число специализаций оформителей входят:

  • издательство книг, иллюстраций, разработка страниц, наполнение их текстом;
  • создание рекламной продукции;
  • участие в мультимедийных программах;
  • дизайн интерьеров;
  • индустрия моды;
  • театр и кино;
  • разработка упаковки;
  • оформление образовательных материалов.

Художник-дизайнер

Специальность мастера по дизайну объединяет художественные навыки с информационными технологиями. Эта интересная и динамично растущая отрасль требует постоянного развития и совершенствования.

Дизайнер должен уметь:

  • разбирать тексты и составлять для них коллажи, иллюстрации;
  • разрабатывать новые компоненты декора;
  • создавать стили для оформления печатных изданий;
  • работать с оригинал-макетами, используемыми в типографиях;
  • составлять технические задания для верстальщиков;
  • оформлять презентации для заказчика;
  • вносить авторские изменения на любом этапе работы над проектом;
  • вести переговоры с клиентами;
  • изучать деятельность конкурентов;
  • разрабатывать брендбук компании;
  • следить за трендами и тенденциями в дизайне;
  • изучать и внедрять инновационные технологии;
  • проводить экспертизу качества и эстетики художественной продукции.

Мастера по дизайну могут работать в таких областях, как:

  • цифровые технологии;
  • театр и кино;
  • полиграфия;
  • дизайн интерьеров, ландшафтов, одежды, упаковки и т.п.;
  • визуализация SMM.

Художник по костюмам

Художником по костюму называется специалист театра, кино, фэшн-индустрии, создающий одежду для актеров и моделей.

Кроме таланта и художественных навыков в этой профессии нужны глубокое понимание истории, тенденций в культуре моды, способность работать в коллективе.

Костюмер занимается такими видами работ:

  • творческим дизайном при разработке моделей одежды;
  • исследованием и анализом стиля эпохи для точной передачи ее атмосферы и образов;
  • созданием детальных набросков и чертежей костюмов;
  • подбором нужных тканей, фурнитуры, др. компонентов одежды;
  • пошивом и коррекцией готовых изделий;
  • сотрудничеством со швеями и остальными членами команды;
  • пробными примерками;
  • ремонтом костюмов и уходом за ними.

Специальность мастера по костюмам нужна в таких областях:

  • театре;
  • кино;
  • цирке;
  • балете и танцах;
  • опере;
  • исторических реконструкциях;
  • развлекательных шоу;
  • концертах и фестивалях;
  • детских праздниках.

С приходом новых технологий спрос на мастеров по костюмам не снижается. На смену устаревшим материалам и технологиям приходят новые, из-за чего меняются методы работы, но не значимость специальности в разных областях искусства.

Художник-педагог

Универсальная профессия художника-педагога соединяет личное творчество мастера с обучением студентов. Имея глубокие знания в сфере искусства, наставник развивает в учениках творческие начала, воспитывает в них эстетическое и культурное восприятие мира.

  • Педагог-живописец выполняет такую работу:
  • организует учебно-воспитательный процесс;
  • вводит в него новые педагогические технологии;
  • стимулирует тягу учащихся к культуре и познанию мира искусства;
  • раскрывает их творческий потенциал;
  • формирует навыки и знания для самостоятельной деятельности;
  • приобщает слушателей к культурной жизни.

Наставник с профессией художника может обучать студентов по таким направлениям, как:

  • живопись,
  • рисунок,
  • скульптура,
  • графика,
  • декоративное оформление,
  • создание иллюстраций.

Педагог в сфере изобразительного искусства может заниматься несколькими направлениями. На его выбор влияют собственный опыт и интерес учеников. Также мастер часто совмещает преподавание с творчеством, что дает ему дополнительный доход.

Особенности профессии

К профессии художника относится большое количество направлений, в которых он может работать. Главные из них связаны с творчеством, научно-исследовательской и просветительской деятельностью, образованием.

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К другим основным характеристикам специальности относятся:

  • способность к принятию критики;
  • готовность к переходу в другую нишу;
  • направленность на самостоятельное продвижение своего творчества.

Навыки, необходимые художнику для работы

Чтобы научиться профессии художника, кроме умения рисовать, врожденных способностей и таланта, важно иметь такие качества:

  • хорошее воображение;
  • зрительную память;
  • внимание к деталям;
  • самоорганизацию;
  • высокую работоспособность.

А также:

  • постоянно совершенствовать свои способности;
  • владеть разными техниками прикладного творчества;
  • знать теорию, терминологию, современные технологии, историю искусства;
  • уметь раскрывать свои работы зрителям.

Помимо творческого таланта, для профессии художника важны такие навыки:

  • умение мыслить глобальными проектами;
  • развитые способности к самопрезентации;
  • выстраивание связей;
  • умение работать в команде;
  • постоянная оценка тенденций в мире искусства.

Где учиться на художника

Получить профессию художника можно несколькими способами. Это может быть высшее или специальное среднее образовательное учреждение. На курсах можно освоить дополнительную специальность и приемы живописи, повысить квалификацию.

Вузы

Получить профессию можно в следующих высших учебных заведениях:

  • Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова;
  • Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица;
  • Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина;
  • Российском государственном художественно-промышленном университете им. С. Г. Строганова;
  • Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова и др.

Колледжи

Освоить специальности, связанные с изобразительным искусством, можно в средних учебных заведениях:

  • Московском театральном художественно-техническом колледже;
  • Иркутском областном колледже изобразительного искусства им. И. Л. Копылова;
  • Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова;
  • Тверском художественном колледже им. А. Г. Венецианова;
  • колледже изобразительного искусства при Тюменском государственном институте культуры и др.

Курсы

Для обучения рисованию предназначены онлайн-курсы на следующих платформах:

  • Skillbox;
  • «Яндекс Практикум»;
  • «Нетология»;
  • «Высшая школа искусств»;
  • Level One и другие.

Сколько зарабатывает специалист

Заработок художника зависит от нескольких критериев:

  • сферы, в которой он трудится;
  • опыта и образования;
  • вида и стиля творчества;
  • качества произведений искусства;
  • участия в выставках;
  • размера населенного пункта.

Например, много зарабатывают художники-мастера по спецэффектам в крупных компаниях. Их доход достигает 250—400 тыс. руб./мес.

Примерные зарплаты специалистов:

Название Зарплата начинающего художника, тыс. руб. Зарплата мастера высшего уровня, тыс. руб.
Мультипликатор 30-40 80-100
Иллюстратор 20-40 60-80
Концептуалист 30-50 70-80
Живописец 20-40 100-150, не ограничена при хорошей репутации и большом таланте
Оформитель 30-40 80-150
Дизайнер 20-40 70-120
Костюмер 20-40 80-120
Педагог 30-35 100-120



Доходы фрилансеров зависят от масштаба проекта, вкусов и финансовых возможностей заказчика. В среднем цена небольшого произведения искусства (портрета, натюрморта, акварели) составляет 10-30 тыс. руб. Участие в большом арт-проекте может принести мастеру до 200-500 тыс. руб. и более.

Востребованность профессии

Несмотря на прогресс, на классические произведения искусства всегда неплохой спрос. Живописцы зарабатывают не только на картинах — портретах или пейзажах. Они часто задействованы в разработке интерьеров для квартир, офисов, общественных пространств. Креативными сотрудниками интересуются компании, работающие в области рекламы, индустрии развлечений и культуры. Им нужны разработчики билбордов, обложек, визуальных спецэффектов и так далее.

У профессии живописца появилась связь с новыми направлениями и технологиями. Например, специальность цифрового дизайнера нужна игровым проектам. Большой спрос на мастеров по созданию виртуальной и дополненной реальности.

Плюсы и минусы профессии

У профессии живописца есть плюсы и минусы.

Сильными сторонами специальности эксперты называют:

  • полное самовыражение в творчестве;
  • свободный график и возможность дистанционной занятости;
  • отсутствие привязанности к офису или другому постоянному месту работы;
  • общение с интересными собеседниками;
  • возможность путешествовать.

Но профессия художника связана с такими недостатками:

  • непостоянным доходом при работе во фрилансе;
  • сложностью перехода в другую сферу;
  • зависимостью заработка от спроса.

Область изобразительного искусства связана с высокой конкуренцией. Здесь работают тысячи мастеров с разным уровнем таланта и умения продвигать свои работы. В России сейчас действуют государственные программы и коммерческие проекты для помощи начинающим деятелям искусства.

Фото на обложке: Freepik

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