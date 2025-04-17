Профессия художника: от обучения до заработка

Сейчас живописец не всегда занимается самовыражением и использует творчество как хобби. Профессия художника важна в традиционных сферах искусства и новых технологиях, которых появляется все больше.

Что за профессия художник

В мире точных наук все еще остались специальности, не связанные напрямую с математикой, физикой, экономикой, менеджментом. Одна из них — это профессия художника. Так называют мастера, который занимается теми или иными видами изобразительного искусства.

В своей работе живописец пользуется разными техниками и материалами. При этом он открывает свое отношение к окружающему миру, передает личные впечатления от событий.

Кроме непосредственного творчества такие мастера умеют оценить произведение искусства, изучают историю, дают уроки по своей специальности.

Какие бывают разновидности профессии

У профессии живописца много сфер применения. Не всегда она связана непосредственно с рисованием картин, но навык полезен в большинстве смежных областей.

Иллюстратором называют специалиста, занимающегося визуальным оформлением текстов, размещенных в книгах, журналах, других печатных изданиях. Эти образы лучше передают читателю настроение автора, делают чтение более увлекательным и запоминающимся.

Иллюстратор выполняет такую работу:

создает оформление детских книг, делая их красочнее, понятнее юным читателям;

визуализирует персонажей и события, оживляя их, передавая атмосферу произведения, вызывая эмоции у читающего;

поддерживает учебные и научные тексты картинками, графиками, схемами, упрощая понимание сложновоспринимаемой информации;

разрабатывает обложки, делая книги более интересными покупателям;

сотрудничает с авторами и коллективами редакций с целью выработки общих правил оформления книг;

экспериментирует с материалами, стилями для освоения новых подходов к иллюстрированию.

Иллюстраторы могут работать по таким направлениям, как:

детская литература;

художественные произведения;

учебная и научная литература;

раскраски, головоломки, игры для взрослых и детей;

фэнтези и научная фантастика;

обложки;

комиксы;

графика.

Творческая профессия художника-мультипликатора связана с:

созданием анимационных персонажей с разработкой их внешнего вида, характера и других особенностей;

участием в написании сценария наравне с остальными членами команды;

анимацией движений героев мультфильма;

оформлением фонов и сцен;

работой с программным и аппаратным обеспечением;

синхронизацией движений со звуком;

контролем деталей, плавности, пр. характеристик проекта.

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У профессии художника-аниматора такие специализации:

разработчик 2D- и 3D-анимации;

проектировщик стоп-моушн;

разработчик визуальных эффектов;

создатель компьютерной графики;

аниматор рекламы;

постановщик образовательных роликов.

Концептуалистом называется творческая специальность, связанная с разработкой идей, направлений, трендов в создании персонажей, образов, миров, технологий в анимации, кино, театре, рекламе, виртуальной и дополненной реальности. Здесь мастер получает возможность полного самовыражения и влияния на визуализацию проекта.

Концепт-живописец призван выполнять такие функции:

создавать иллюстрации и творческие концепции;

разрабатывать дизайн персонажей и окружающего их мира для получения эмоционального отклика, передачи настроения;

работать с цветом, освещением, контрастностью разными техническими приемами для получения яркой и интересной зрителю картинки;

поддерживать технологический процесс в сотрудничестве с остальными членами коллектива;

экспериментировать с новыми материалами, техниками, стилями в поисках оригинального подхода к своей работе и получения уникального образа.

Концептуальный художник может работать по таким направлениям, как:

видеоигры;

фильмы и анимация;

виртуальное пространство;

дополненная реальность;

реклама и маркетинг;

кино и телевидение;

архитектура и дизайн.

У мастера, создающего произведения искусства с помощью масляных, акварельных, акриловых и др. красок, профессия художника-живописца. Он работает на разных видах основы (холсте, бумаге, картоне) и выражает в своих картинах собственные чувства, идеи, мировоззрение. Его работы оказывают сильное влияние на зрителей.

Фото в тексте: Freepik

В сферу деятельности живописцев входят:

рисование картин;

исследования в сфере искусств;

разработка эскизов;

проведение экспериментов с новыми техниками, материалами;

переговоры с заказчиками;

создание новых концепций в творчестве;

подготовка основы для картин;

смешивание красок;

передача важных нюансов произведения (света, теней, контрастности);

соблюдение сроков готовности картины;

продажа произведений;

раскрутка и продвижение своего творчества;

передача полезного опыта и знаний ученикам;

саморазвитие.

Живописцы могут создавать следующие виды полотен:

портреты;

пейзажи;

натюрморты;

исторические и батальные сцены;

абстрактные сюжеты.

На специализацию мастера влияют его личный интерес и творческое видение. Часто живописцы комбинируют жанры, что дает им преимущество перед конкурентами.

Оформителем называется мастер, занимающийся разработкой и созданием визуальных образов и декораций в разных направлениях. Для работы по этой специальности живописцу надо владеть творческими и техническими навыками и применять их в областях композиции, формы, цвета, материалов.

В обязанности оформителя входят:

разработка стиля оформления интерьеров, рекламных конструкций, выставочных экспозиций, витрин;

воплощение набросков и прототипов, сделанных заказчиком, в готовый проект;

выбор материалов, подходящих для реализации разработанной концепции;

3D-моделирование с созданием объемных прототипов для визуализации;

работа с заказчиком по корректировке проекта;

изготовление и монтаж элементов визуализации;

отслеживание трендов в области дизайна, графики;

сотрудничество со смежными работниками;

адаптация концепции для печатных и цифровых изданий, физического пространства.

В число специализаций оформителей входят:

издательство книг, иллюстраций, разработка страниц, наполнение их текстом;

создание рекламной продукции;

участие в мультимедийных программах;

дизайн интерьеров;

индустрия моды;

театр и кино;

разработка упаковки;

оформление образовательных материалов.

Специальность мастера по дизайну объединяет художественные навыки с информационными технологиями. Эта интересная и динамично растущая отрасль требует постоянного развития и совершенствования.

Дизайнер должен уметь:

разбирать тексты и составлять для них коллажи, иллюстрации;

разрабатывать новые компоненты декора;

создавать стили для оформления печатных изданий;

работать с оригинал-макетами, используемыми в типографиях;

составлять технические задания для верстальщиков;

оформлять презентации для заказчика;

вносить авторские изменения на любом этапе работы над проектом;

вести переговоры с клиентами;

изучать деятельность конкурентов;

разрабатывать брендбук компании;

следить за трендами и тенденциями в дизайне;

изучать и внедрять инновационные технологии;

проводить экспертизу качества и эстетики художественной продукции.

Мастера по дизайну могут работать в таких областях, как:

цифровые технологии;

театр и кино;

полиграфия;

дизайн интерьеров, ландшафтов, одежды, упаковки и т.п.;

визуализация SMM.

Художник по костюмам

Художником по костюму называется специалист театра, кино, фэшн-индустрии, создающий одежду для актеров и моделей.

Кроме таланта и художественных навыков в этой профессии нужны глубокое понимание истории, тенденций в культуре моды, способность работать в коллективе.

Костюмер занимается такими видами работ:

творческим дизайном при разработке моделей одежды;

исследованием и анализом стиля эпохи для точной передачи ее атмосферы и образов;

созданием детальных набросков и чертежей костюмов;

подбором нужных тканей, фурнитуры, др. компонентов одежды;

пошивом и коррекцией готовых изделий;

сотрудничеством со швеями и остальными членами команды;

пробными примерками;

ремонтом костюмов и уходом за ними.

Специальность мастера по костюмам нужна в таких областях:

театре;

кино;

цирке;

балете и танцах;

опере;

исторических реконструкциях;

развлекательных шоу;

концертах и фестивалях;

детских праздниках.

С приходом новых технологий спрос на мастеров по костюмам не снижается. На смену устаревшим материалам и технологиям приходят новые, из-за чего меняются методы работы, но не значимость специальности в разных областях искусства.

Универсальная профессия художника-педагога соединяет личное творчество мастера с обучением студентов. Имея глубокие знания в сфере искусства, наставник развивает в учениках творческие начала, воспитывает в них эстетическое и культурное восприятие мира.

Педагог-живописец выполняет такую работу:

организует учебно-воспитательный процесс;

вводит в него новые педагогические технологии;

стимулирует тягу учащихся к культуре и познанию мира искусства;

раскрывает их творческий потенциал;

формирует навыки и знания для самостоятельной деятельности;

приобщает слушателей к культурной жизни.

Наставник с профессией художника может обучать студентов по таким направлениям, как:

живопись,

рисунок,

скульптура,

графика,

декоративное оформление,

создание иллюстраций.

Педагог в сфере изобразительного искусства может заниматься несколькими направлениями. На его выбор влияют собственный опыт и интерес учеников. Также мастер часто совмещает преподавание с творчеством, что дает ему дополнительный доход.

Особенности профессии

К профессии художника относится большое количество направлений, в которых он может работать. Главные из них связаны с творчеством, научно-исследовательской и просветительской деятельностью, образованием.

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К другим основным характеристикам специальности относятся:

способность к принятию критики;

готовность к переходу в другую нишу;

направленность на самостоятельное продвижение своего творчества.

Навыки, необходимые художнику для работы

Чтобы научиться профессии художника, кроме умения рисовать, врожденных способностей и таланта, важно иметь такие качества:

хорошее воображение;

зрительную память;

внимание к деталям;

самоорганизацию;

высокую работоспособность.

А также:

постоянно совершенствовать свои способности;

владеть разными техниками прикладного творчества;

знать теорию, терминологию, современные технологии, историю искусства;

уметь раскрывать свои работы зрителям.

Помимо творческого таланта, для профессии художника важны такие навыки:

умение мыслить глобальными проектами;

развитые способности к самопрезентации;

выстраивание связей;

умение работать в команде;

постоянная оценка тенденций в мире искусства.

Где учиться на художника

Получить профессию художника можно несколькими способами. Это может быть высшее или специальное среднее образовательное учреждение. На курсах можно освоить дополнительную специальность и приемы живописи, повысить квалификацию.

Вузы

Получить профессию можно в следующих высших учебных заведениях:

Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова;

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица;

Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина;

Российском государственном художественно-промышленном университете им. С. Г. Строганова;

Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова и др.

Колледжи

Освоить специальности, связанные с изобразительным искусством, можно в средних учебных заведениях:

Московском театральном художественно-техническом колледже;

Иркутском областном колледже изобразительного искусства им. И. Л. Копылова;

Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова;

Тверском художественном колледже им. А. Г. Венецианова;

колледже изобразительного искусства при Тюменском государственном институте культуры и др.

Курсы

Для обучения рисованию предназначены онлайн-курсы на следующих платформах:

Skillbox;

«Яндекс Практикум»;

«Нетология»;

«Высшая школа искусств»;

Level One и другие.

Сколько зарабатывает специалист

Заработок художника зависит от нескольких критериев:

сферы, в которой он трудится;

опыта и образования;

вида и стиля творчества;

качества произведений искусства;

участия в выставках;

размера населенного пункта.

Например, много зарабатывают художники-мастера по спецэффектам в крупных компаниях. Их доход достигает 250—400 тыс. руб./мес.

Примерные зарплаты специалистов:

Название Зарплата начинающего художника, тыс. руб. Зарплата мастера высшего уровня, тыс. руб. Мультипликатор 30-40 80-100 Иллюстратор 20-40 60-80 Концептуалист 30-50 70-80 Живописец 20-40 100-150, не ограничена при хорошей репутации и большом таланте Оформитель 30-40 80-150 Дизайнер 20-40 70-120 Костюмер 20-40 80-120 Педагог 30-35 100-120





Доходы фрилансеров зависят от масштаба проекта, вкусов и финансовых возможностей заказчика. В среднем цена небольшого произведения искусства (портрета, натюрморта, акварели) составляет 10-30 тыс. руб. Участие в большом арт-проекте может принести мастеру до 200-500 тыс. руб. и более.

Востребованность профессии

Несмотря на прогресс, на классические произведения искусства всегда неплохой спрос. Живописцы зарабатывают не только на картинах — портретах или пейзажах. Они часто задействованы в разработке интерьеров для квартир, офисов, общественных пространств. Креативными сотрудниками интересуются компании, работающие в области рекламы, индустрии развлечений и культуры. Им нужны разработчики билбордов, обложек, визуальных спецэффектов и так далее.

У профессии живописца появилась связь с новыми направлениями и технологиями. Например, специальность цифрового дизайнера нужна игровым проектам. Большой спрос на мастеров по созданию виртуальной и дополненной реальности.

Плюсы и минусы профессии

У профессии живописца есть плюсы и минусы.

Сильными сторонами специальности эксперты называют:

полное самовыражение в творчестве;

свободный график и возможность дистанционной занятости;

отсутствие привязанности к офису или другому постоянному месту работы;

общение с интересными собеседниками;

возможность путешествовать.

Но профессия художника связана с такими недостатками:

непостоянным доходом при работе во фрилансе;

сложностью перехода в другую сферу;

зависимостью заработка от спроса.

Область изобразительного искусства связана с высокой конкуренцией. Здесь работают тысячи мастеров с разным уровнем таланта и умения продвигать свои работы. В России сейчас действуют государственные программы и коммерческие проекты для помощи начинающим деятелям искусства.

Фото на обложке: Freepik