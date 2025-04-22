Производственный кооператив: определение, характеристики и роль в бизнесе

Практика создания производственных кооперативов насчитывает порядка 150-ти лет. Положительный мировой и отечественный опыт артельного (кооперативного) хозяйствования показывает, что такой вариант производственной деятельности имеет право занимать свое место в структуре рыночных отношений. В статье разберем особенности работы кооперативов и нюансы их создания.

Что такое производственный кооператив?

Сегодня производственным кооперативом называют особую форму ведения бизнеса. В ней главное — это объединение людей с целью совместного ведения деятельности. Появились трудовые артели еще в царской России, когда кооперация получила возможность развиваться в сфере сельского хозяйства, в торговле, в разного рода промыслах. В годы перестройки эта форма деятельности начала появляться в разных сферах и положила начало созданию современных кооперативов.

Сегодня такая форма ведения бизнеса (согласно ст. 1, ФЗ-№ 41) — это добровольное объединение участников с целью ведения разного рода деятельности. Все ее многообразие указано в нормативных актах. Стереотипное мнение, что кооператив обязательно должен представлять исключительно производственный процесс давно устарел. Такая форма ведения бизнеса подходит для широкого спектра видов деятельности, которые прописаны в законе № 41 и ст. 106.1 ГК РФ.

Например, они могут вести деятельность по:

производству продукции;

обработке товаров;

оказанию дизайнерских услуг;

разработке ПО и др.

Все участники при вступлении в ПК вносят в уставный капитал свой пай, физический взнос или определенный труд на благо объединения. Условия участия в ПК прописываются в уставе объединения. Участвовать в нем имеют право не только физические лица, но и юрлица (через представителя), если эта возможность отражена в учредительной документации кооператива.

Основные признаки кооператива

В российских законах отражается возможность создания коммерческих (производственных) и некоммерческих (потребительских) вариантов кооперативов. Важным моментом является и то, что все производственные формы ведения бизнеса имеют обязательную экономическую классификацию. То есть ПК делятся по своему целевому назначению. Например, они могут быть строительные, сельскохозяйственные, дачные и др.

Особенностью ПК считается, что они одновременно являются не только хозяйственной, но и общественной организацией. В их основе находится совместная собственность ее участников. Причем часто полученную прибыль направляют на улучшение материального положения и обслуживание членов объединения.

Производственным кооперативам характерны следующие признаки:

Кооперативы являются коллективными, а вступление в них должно быть добровольным. Основная цель создания — улучшение экономических и финансовых потребностей участников. Причем распределение прибыли идет по принципу соразмерности с внесенным паем или личным вкладом в организацию. Предприятие является совместным, так как изначально каждый внес пай в какой-либо форме при создании организации. Владение средствами производства (например, оборудованием) считается совместным, а потому все члены имеют право на часть организации. В основе лежат демократические принципы, то есть на собрании все имеют право голоса при решении вопросов. Такое совместное управление позволяет выбирать правление, ревизионную комиссию и др. Производственный кооператив создается не для налоговых выгод, а для ведения конкретного вида деятельности Солидарная ответственность. Ее несут члены кооператива за долги кооператива. Наемные сотрудники не могут составлять более 30% от всего числа участников кооператива.

Перечисленные признаки отличают эту форму ведения бизнеса от иных. Производственные кооперативы представляют собой самостоятельные юридические лица, чья деятельность является коммерческой. Это значит, что все они несут ответственность за несоблюдение законов.

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Нормативная база и правовые основы

Нормативная база, регулирующая деятельность ПК состоит из разного рода законов, кодексов, форм и стандартов. Вот самые важные из них:

Федеральный закон № 41, где прописан регламент основания, работы и прекращения деятельности организации. ГК РФ (ст. 106.1–106.6), где освещаются общие положения производственного кооператива. Закон №198 регулирует работу объединений в сельском хозяйстве.

Работа ПК определяется также Конституцией РФ, рядом федеральных законов (например, ФЗ-№193), гражданским законодательством (например, глава 4), трудовым кодексом и нормативными актами субъектов страны.

Право собственности принадлежит ПК в целом как юридическому лицу. Однако форма собственности вносит свою специфику. Кооперативы не обладают уставным капиталом, они образуют паевый фонд. Размер и состав взноса каждого пайщика определяется участниками и прописывается в уставе организации.

Взносом могут быть:

денежные средства,

ценные бумаги,

имущество (здания, транспорт, оборудование, земельные участки, интеллектуальная собственность).

Кооператив — это юрлицо, а значит в его собственности будет появляться имущество, приобретаемое на прибыль или на кредитные средства. ПК в отличие от иных организаций имеют возможность создания неделимого паевого фонда. На него нельзя наложить взыскание по личным долговым обязательствам членов кооператива. Между членами он также не распределяется. Исключением становится только ликвидация организации.

Главным учредительным документом является устав кооператива, в нем прописываются все положения: особенности открытия, работы, возможности увеличения паевых взносов, принятия новых членов, передачи своего пая другим участникам, допустимую численность наемных работников.

Производственный кооператив отличается упрощенным налогообложением. Оптимизация налогов такой формы деятельности регулируется законом N 8998-X.

Для кого выгоден производственный кооператив?

Производственный кооператив имеет привлекательность для разных участников экономической деятельности, например:

Для членов организации. Особенностью такой формы ведения бизнеса является то, что имущество можно обособить так, что при взыскании по кредитам на него не будет распространяться действие закона. Для сотрудников организации, которых мотивирует система распределения прибыли. Коллектив более сплочен, эффективен в работе. Для бизнеса в целом. Организовывать ПК можно для разных видов деятельности. При этом такая форма позволяет снизить страховые взносы, оптимизировать налогообложение, увеличить прибыль компании.

У ПК имеются и недостатки. По этой причине перед регистрацией производственного кооператива стоит получить консультацию грамотного юриста, чтобы более объективно оценить все риски и перспективы.

Порядок регистрации производственного кооператива и документы

Провести регистрацию ПК можно как самостоятельно, так и с помощью компаний, предлагающих свои профессиональные услуги в этой сфере. В любом случае полезно ознакомиться с тем, какие этапы имеет процесс регистрации:

Определить список учредителей. Минимальное их количество составляет 5 человек возрастом от 16-ти лет. Членами ПК могут стать как граждане России, так и другого государства. Дополнительно войти в состав учредителей могут входить юрлица или ИП. Согласовать наименование. Название нужно дать название на русском языке и включить упоминание формы — «правовой кооператив». Можно оформить и иные варианты фирменного наименования, включая аббревиатуру и иностранные языки (общим числом не более 6-ти). Определить юридический адрес. Например, арендовать помещение, взять домашний адрес одного из участников или договориться с компанией, предоставляющей адреса для регистрации. Выбрать виды деятельности (ОКВЭД). Из общероссийского классификатора экономической деятельности разрешено выбрать как актуальные в настоящий момент виды, так и те, что планируются в будущем. Прописать детально устав организации. Это главный учредительный документ. Провести учредительное собрание всех членов. Определить на нем председателя, регламент, секретаря, размеры пая и прочее путем голосования. Оформить заявление на регистрацию ПК. Сделать это надо по форме Р11001 полностью составив либо на компьютере, либо вручную. Оно должно быть подписано всеми участниками. Выбрать систему налогообложения. Самым распространенным вариантом являются УСН 6% или УСН 15 %. Регистрируется кооператив в ФНС путем подачи заявления (лично в инспекцию, через МФЦ или онлайн в налоговую). Произвести уплату госпошлины в размере 4 000 рублей. Собрать требуемый пакет документов. Часть из них требуют подписи или прошивки (с указанием числа соединенных страниц). Подать документы в регистрационный орган.

Регистрация в ЕГРЮЛ для ПК является обязательной процедурой. Для нее должен быть собран в полном объеме пакет определенных законом документов (№ 129-ФЗ). Очень важно собрать и заполнить форму правильно, потому что причиной многих отказов становятся именно ошибки при написании или неполный пакет нужных бумаг. Лучше поручить эту работу юристу.

Примерный список необходимых для регистрации ПК документов:

составленный устав ПК (обязательно с копией);

протокол собрания с перечнем данных об организации, видах ее деятельности, цели создания, размер пая, данные на участников и прочее;

заявление по форме Р11001;

квитанция об оплате госпошлины;

документы, подтверждающие юридический адрес;

заявление по форме 26.2-1 (для упрощенного налогообложения).

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Управление и участие в кооперативе

Структура производственного кооператива и органы управления

Структура кооператива, как и другие важные моменты работы ПК определяются уставом организации. Одновременное членство в составе наблюдательного совета и правления по закону запрещено.

Структура производственного кооператива включает следующие органы:

Общее собрание участников является высшим органом управления ПК, который уполномочен к принятию любых решений. Наблюдательный совет. В его определении есть необходимость при общем числе участников от 50-ти человек. Он выполняет контролирующую функцию. Исполнительные органы решают актуальные вопросы и руководят деятельностью ПК. Если в составе менее 10-ти человек, то просто выбирается председатель. В любой момент решением собрания он может быть лишен полномочий.

Права и обязанности участников

Участник ПК имеет право:

быть участником управления через общее собрание;

пользоваться всеми услугами организации;

получать долю прибыли;

принимать участие в голосовании, имея один голос;

быть избранным в органы управления;

покинуть ПК, получив установленные законом выплаты.

Обязанности участников:

при вступлении в ПК внести взнос в установленном размере;

нести коллективную ответственность по всем обязательствам организации;

соблюдать требования устава;

участвовать в общем собрании;

нести ответственность за убытки, причиненные ПК по его вине.

Как стать участником ПК

Для вступления в кооператив соискатель должен подать в него соответствующее заявление и получить согласие от правления. В заявлении указывается готовность новичка следовать правилам, прописанным в уставе, вносить паевые взносы, нести коллективную ответственность по обязательствам ПК.

Наблюдательный совет или общее собрание рассматривает заявление. Со дня получения положительного ответа новичок считается участником кооператива. Если получен отказ, то его предоставляют в письменной форме, где мотивируются причины. Это нужно, чтобы заявитель мог исправить недочеты и подать заявление вновь.

Новому участнику, вступившему в кооператив выдается членская книжка, в которой указываются его основные данные, размер и вид взноса, дата вступления и прочее. Отношения всех членов ПК регулируются законом и уставом, а не трудовым договором.

Преимущества и недостатки производственных кооперативов

Как в любой организации в ПК имеются свои плюсы и минусы в работе. Важно хорошо знать особенности производственного кооператива, чтобы принимать верные решения.

К их преимуществам относят:

Прибыль участников зависит от их вклада, а потому мотивирует к его увеличению. В ПК вступает любое число участников. Все наделены равными правами. Есть возможность продажи своей доли, то есть конвертация в деньги. Цель достигается быстрее за счет объединения ресурсов.

Из недостатков стоит выделить:

По обязательствам производственного кооператива несут ответственность все участники. За долги каждый отвечает личным имуществом. Решения принимаются совместно, а потому за ошибки одного придется отвечать всем членам.

Важно отметить, что все перечисленные недостатки и преимущества являются относительными. Существенные минусы ПК появляются лишь при появлении большого долга.

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