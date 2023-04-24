«Сейчас мы на "Титанике"»: как в Кремниевой долине решают проблему рождаемости

«Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова», — говорил Илон Маск. У предпринимателя 10 детей от трех разных женщин, и его можно назвать самым известным пронаталистом — так называют сторонников движения, которое набирает популярность среди обитателей Кремниевой долины. Рассказываем, что о нем известно.

Сейчас почти во всех развитых странах рождаемость находится ниже уровня воспроизводства населения, равному 2,1 рождений на женщину. По прогнозам ООН, к 2056 году ниже этого уровня опустится и среднемировой показатель.

Ожидается, что к 2100 году показатель выше 2,1 сохранится лишь в семи странах, в основном в Африке к югу от Сахары. А, значит, развитые государства больше не смогут расти за счет иммиграции.

Это отразится на численности населения лишь спустя десятилетия и, возможно, компенсируется за увеличения продолжительности жизни. Поэтому наш вид, скорее всего, продолжит расти большую часть 21-го века, а затем, по разным оценкам, останется на том же уровне или начнет сокращаться.

Большинство демографов не считают это проблемой, утверждает Бернис Куанг, демограф Центра демографических изменений Великобритании (Centre for Population Change). Более того, для многих экспертов сокращение населения — позитивное явление, которое поможет смягчить последствия изменения климата и прочие проблемы.

«Сейчас мы на "Титанике"»

Противоположного мнения придерживаются пронаталисты, которые убеждены: наше будущее зависит от наличия достаточного количества детей, а жизнь в развитых странах этому препятствует. Философия связана с рационалистическим подходом и эффективным альтруизмом, а также подкрепляется снижением рождаемости.

Слово «пронатализм», наряду с «натализмом», давно используется, чтобы описывать государственную политику, направленную на повышение рождаемости. Его противоположность — «антинатализм», который гласит, что неправильно давать жизнь новому человеку, если он вряд ли будет жить хорошо.

Сейчас пронатализм набирает популярность в Кремниевой долине и более широкой технологической индустрии, особенно в более консервативных кругах. Самый известный человек, который поддерживает эти идеи, — Илон Маск: у него 10 детей от трех разных женщин.

Пронаталисты утверждают, что проблемы возникнут задолго до того, как численность населения начнет сокращаться, поскольку трудоспособное население будет сокращаться, а число людей старшего возраста — расти. Мировая экономика базируется на предположении о постоянном росте ВВП, что тесно связано с увеличением населения.

Что происходит, когда население стареет и сокращается? Один из примеров — Япония, чья нация стареет быстрее любой другой. В качестве «единственного решения» этой проблемы профессор Йельского университета Юсукэ Нарита даже предложил «массовые самоубийства и сэппуку [ритуальное самоубийство через рассечение живота] среди пожилых людей» (позднее он заявил, что это была лишь «абстрактная метафора»).

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Одни из ярых сторонников пронатализма — Симона и Малкольм Коллинз, американские предприниматели (и, конечно, родители).

В 2021 году Коллинзы основали «неконфессиональную» агитационную группу Pronatalist.org, которая работает в рамках их некоммерческого фонда Pragmatist Foundation. Группа получила пожертвование в размере $482 тыс. от эстонского миллиардера Яана Таллинна, который финансирует организации, поддерживающие рационалистический подход и эффективный альтруизм.

Сейчас Pronatalist.org лоббирует правительства и налаживает партнерские связи с ReproTech-компаниями и клиниками по лечению бесплодия.

По сравнению с миллионами обычных наталистов философия Коллинзов выглядит довольно необычно: они выступают за сохранение культурного и этнического разнообразия и хотят поддерживать представителей всех вероисповеданий.

Чтобы завести семью, Симоне не пришлось жертвовать карьерой. Через 5 дней после рождения сына она вернулась на работу. Сейчас она признается, что с каждым новым ребенком ощущает всплеск продуктивности. В целом она занимается детьми первые полгода после родов, а после воспитанием в основном лежит на Малкольме.

Личные взгляды Малкольма, возможно, не превратились бы в политические, если бы однажды он побывал по работе в Южной Корее. Там самый низкий в мире коэффициент рождаемости — 0,8. Малкольм был удивлен, что это, похоже, никого не беспокоило. «Будь это вид животных, его бы назвали вымирающим», — говорит он.

«Сейчас мы на "Титанике", — считает Малкольм. — "Титаник" врежется в айсберг. На данном этапе этого не избежать. Наша цель — не предотвратить столкновение "Титаника" с айсбергом, а подготовить спасательные плоты».

Что предлагают пронаталисты

Рождаемость разных культурных групп снижается неравномерно. Исследование Pronatalist.org показало, что более высокая рождаемость связана с тем, что некоторые психологи называют «правой авторитарной личностью» — или, как выразился Малкольм, «неприязнью и недоверием ко всем, кто не похож на них».

Появляются также свидетельства того, что можно частично унаследовать черты личности, лежащие в основе политических убеждений: эмпатию, склонность к риску и стремление к конкуренции, а не сотрудничеству. Согласно обзору научных публикаций, проведенному Нью-Йоркским и Висконсинским университетами, политическая идеология примерно на 40% связана с генетикой.

Что с этим делать? Малкольм признается, что у них «нет решения». Единственная надежда — найти те немногие семьи, в которых прогрессивные взгляды сочетаются с высокой фертильностью, либо создать новые, гибридные микрокультуры, где ценится и то, и другое, и помочь им преумножаться.

Для этого, считают пронаталисты, нужно создать новые образовательные и детские учреждения и поддерживать расширенные семьи: с точки зрения истории нуклеарная семья, состоящая из родителей и детей, очень необычна, и не позволяет обеспечивать много детей. Не менее важно сделать лечение бесплодия, скрининг и ЭКО доступнее.

Многих беспокоит идея о том, чтобы использовать рождаемость для влияния на будущую политику. По словам Малкольма, именно этого хотят некоторые представители технологической индустрии.

«Жители Кремниевой долины все подсчитали и на самом деле хотят заполнить мир своими детьми», — говорит он.

Однако Коллинзы считают, что эта идея обречена на провал. Они хотят построить такую прочную семейную культуру, чтобы их потомки хотели быть ее частью, а также помочь семьям с иными ценностями сделать то же самое в рамках Pronatalist.org.

Кажется, будто представители Кремниевой долины увлечены пронатализмом, поскольку верят в то, что только они могут колонизировать космос, победить смерть и решить мировые проблемы. Тем не менее это говорит об общем беспокойстве, связанным с тем, как мы воспитываем детей.

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