«Скоро вернусь»: как предотвратить истощение от видеозвонков

Одним из минусов удаленной работы оказалось эмоциональное истощение от постоянных видеозвонков. Причем ощутили его даже люди, давно привыкшие к частым встречам с коллегами и партнерами. Разберемся, в чем кроются причины этой проблемы и как с ней можно справиться.

Отсутствие перерывов

Даже если кажется, что в прошлом у вас тоже не было перерывов между встречами, это не так. Переходя из одного кабинета в другой, вы получали как минимум несколько минут физической активности и короткую передышку для мозга. Видеоконференции лишают нас этих ценных пауз, и бесконечный поток разговоров постепенно истощает умственные силы.

Чтобы избежать этой проблемы, планируйте встречи так, чтобы между ними были небольшие перерывы. Еще один вариант — всегда завершать один звонок за 5-10 минут до начала следующего. Это даст мозгу возможность обработать содержание беседы, продумать дальнейшие шаги и подготовиться к следующему разговору.

Неподвижность

Вторая причина утомительности видеозвонков заключается в том, что вам приходится сохранять приблизительно одно и то же положение тела. На личной встрече вы, скорее всего, могли перемещаться из стороны в сторону, откидываться на спинку стула, поворачиваться к говорящему и наклоняться, чтобы делать заметки. Во время видеовызова возможности подвигаться почти нет. Кроме того, если вы откинетесь назад, предварительно включив виртуальный фон в Zoom, то ваше лицо буквально исчезнет в нем.

Есть не так много способов преодолеть эту проблему без выключения камеры. Один из них — поочередно сидеть и стоять. Для этого понадобится заранее оборудовать достаточно высокую подставку для компьютера, чтобы переставлять его, не прерывая разговор. Между звонками побольше ходите и делайте легкие растяжки спины, шеи, плеч и рук. Это приведет мышцы в тонус и улучшит мыслительную деятельность.

Напряжение глаз

Переход к виртуальным встречам увеличил время, которое мы проводим перед монитором. При этом созваниваемся мы не только с коллегами, но также с друзьями и родственниками.

Исследования показывают, что мы вдвое реже мигаем, когда наблюдаем за изображением на экране. Это приводит к сухости, раздражению и усталости глаз. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться правилом «20-20-20»: каждые 20 минут выделяйте 20 секунд, чтобы посмотреть на предмет, находящийся в 20 футах (примерно 6 м) от вас. Еще одна рекомендация — каждые два часа делать перерыв на 15 минут.

Визуальная перегрузка

В обычных условиях нельзя видеть всех участников встречи — пожалуй, такое возможно только на панельных дискуссиях. Как правило, взгляд фокусируется на главном спикере, а остальные люди находятся на периферии зрения или даже за ее пределами. Но во время видеозвонков мы видите всех и даже себя, хотя во время личной встречи это невозможно.

Это создает визуальную перегрузку, потому что наш мозг привык обрабатывать все изображения на экране как единое целое, но галерея в Zoom им не является. Это равносильно попытке одновременно смотреть 10 или 20 разных телепередач, одновременно проверяя свой внешний вид в зеркале. Это невероятно утомительно.

Чтобы преодолеть эту проблему, включите в Zoom режим, при котором на главном экране отображается только говорящий. Это создаст ощущение реального общения, при котором вы сосредотачиваетесь на одном человеке.

Есть еще один способ уменьшить визуальную нагрузку, но он зависит от важности звонка и вашей роли в нем. Если есть такая возможность, отключите камеру на все совещание или хотя бы на его часть. Это позволит размяться и дать отдых глазам.

Наконец, если это удобно, сделайте обычный телефонный звонок. Обычно его вполне достаточно для решения текущих вопросов, а энергии на него требуется гораздо меньше. Телефонный звонок сам по себе решает три из перечисленных четырех проблем: во время него можно подвигаться, оторвать взгляд от монитора и не наблюдать за собой и коллегами.

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