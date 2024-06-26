Проверки контрольно-кассовой техники (ККТ) в 2024 году

В 2024 году в России продолжаются проверки ККТ в соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Закон устанавливает главные требования к применению контрольной техники и обязанностям налогоплательщиков. Этот аспект занимает ключевую роль в современной торговле, обеспечивает точный учет денежных средств и формирование отчетной документации. В условиях стремительного развития технологий проверка ККТ становится неотъемлемой частью работы любой компании. В этой статье узнаете, как проходит проведение проверки ККТ, рассмотрим частые ошибки при работе с онлайн-кассами и как снизить индикаторы риска при работе с контрольно-кассовой техникой.

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Проверки контрольно-кассовой техники

Проведение проверки будет происходить с учетом ряда новых правил и изменений, которые нужно учитывать предпринимателям и организациям, чтобы снизить риски потери бизнеса. Реформы направлены на то, чтобы улучшить налоговый контроль и снизить административный барьер. Что именно проверяют:

Использует ли предприятие кассу.

Наличие у ККТ сертификатов.

Зарегистрирован ли аппарат в государственных органах.

Работоспособность контрольно-кассовой техники и корректность ее применения.

Подключен ли контрольный аппарат к оператору фискальных данных.

Следите за правильностью передачи данных в налоговые органы через ОФД.

Меняются ли накопители в установленные сроки и правильно ли утилизируются.

Чеки.

Обязательные реквизиты на квитанциях.

Соблюдены ли правила регистрации и перерегистрации ККТ.

Внесена ли информация в реестр налоговой.

Предприятия, которые не соблюдают требования законодательства, повышают индикаторы риска и могут быть привлечены к административной ответственности. При применении такого инструмента, как ККТ важно не забывать о правилах использования.

Как налоговая проверяет онлайн-кассы

С 2024 года действует мораторий на проверки. Налоговая служба уделяет особое внимание проверкам контрольно-кассовой техники, чтобы соблюдать законодательство и повысить прозрачность расчетов. Рассмотрим подробнее, как именно налоговая проверяет ККТ, что входит в процесс проверки, и когда они проводятся

Этапы проверки ККТ

Предварительная подготовка. Перед проведением проверки налоговая служба уведомляет предпринимателя о предстоящей проверке. Обычно это делается за несколько дней до планируемой даты. Уведомление может быть отправлено по почте, электронной почте или через личный кабинет на сайте налоговой службы.

Инспекторы проверяют следующие документы:

Регистрационные документы ККТ . Это включает в себя заявление на регистрацию кассы, свидетельство о регистрации и договор с оператором фискальных данных.

. Это включает в себя заявление на регистрацию кассы, свидетельство о регистрации и договор с оператором фискальных данных. Договоры и акты на техническое обслуживание и ремонт ККТ.

на техническое обслуживание и ремонт ККТ. Фискальные отчеты и чеки, которые должны храниться в течение определенного времени.

Проверка технического состояния ККТ. Инспекторы проводят осмотр кассового аппарата, чтобы убедиться в его исправности. Они проверяют:

Функциональность кассы . Кассовый аппарат должен включаться и работать без сбоев.

. Кассовый аппарат должен включаться и работать без сбоев. Фискальные накопители . Проверяется, что накопители исправны, и их срок службы не истек.

. Проверяется, что накопители исправны, и их срок службы не истек. Соответствие техническим требованиям. Касса должна соответствовать современным стандартам, включая возможность передачи данных в налоговую службу онлайн.

Проверка фискальных данных. Инспекторы проверяют, что данные о продажах передаются в налоговую службу своевременно и без ошибок. Они могут запросить выгрузку данных из фискальных накопителей для анализа. Проверяются:

Полнота и точность данных . Все продажи должны быть отражены корректно, без занижения сумм.

. Все продажи должны быть отражены корректно, без занижения сумм. Своевременность передачи данных. Данные должны передаваться в налоговую службу в режиме онлайн или с минимальными задержками.

Анализ чеков и отчетов. Инспекторы проверяют правильность оформления чеков. В каждом чеке должны быть указаны обязательные реквизиты:

Название товара или услуги.

Количество и цена.

Дата и время покупки.

Сумма налога.

Информация о продавце (ИНН, наименование).

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми:

Плановые . Проводятся согласно графику, который утверждается налоговой службой заранее. Предпринимателя обычно уведомляют о проверке за несколько дней или недель.

. Проводятся согласно графику, который утверждается налоговой службой заранее. Предпринимателя обычно уведомляют о проверке за несколько дней или недель. Внеплановые. Они могут проводиться в случае выявления нарушений или по жалобам клиентов. Проводятся без предварительного уведомления.

Примеры из практики

Магазин одежды . В ходе проверки налоговая служба обнаружила, что данные о продажах передаются с задержками. Это привело к штрафу и обязательству наладить своевременную передачу данных.

. В ходе проверки налоговая служба обнаружила, что данные о продажах передаются с задержками. Это привело к штрафу и обязательству наладить своевременную передачу данных. Кафе. Внеплановая проверка выявила отсутствие обязательных реквизитов в чеках, что привело к штрафам и необходимости переобучения персонала.

Какие документы выдает налоговая после проверки ККТ

При проведении проверок применений кассовых устройств инспекторы могут выдавать несколько типов документов, которые подтверждают результаты контроля и отсутствие замечаний.

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В 2024 году эти документы могут включать:

Акт проверки ККТ. Оформляется по итогам надзора и включает информацию о предприятии, типе и модели контрольного устройства, а также результаты (соответствие или несоответствие требованиям законодательства). В нем указывают замеченные беспорядки, если таковые имеются, и рекомендации по их устранению. Бланк подписывают инспектор и представитель предприятия. Предписание об устранении нарушений. Если в ходе инспекции были выявлены нарушения, проверяющие органы выдают предписание. В нем указывается суть нарушений и сроки, в течение которых предприниматель обязан их устранить. По истечении указанного срока происходит повторное проведение осмотра. Протокол об административном правонарушении. Составляется в случае, когда обнаружены серьезные проступки, которые могут повлечь за собой сложности. В этом документе описываются обстоятельства, данные о предприятии и должностных лицах, которые несут ответственность. Решение о наложении штрафа. В случае если по результатам проведения проверки выявляется правонарушение, ФНС может выписать взыскание. Решение содержит информацию о размере штрафа, его причинах и порядке оплаты. Уведомление о результатах. Может быть выдано в случае планового, если допущений не выявлено. Оно подтверждает, что все применения ККТ происходили в соответствии с требованиями закона и дополнительных действий со стороны предприятия не требуется. Акт регистрации (перерегистрации). При вводе в эксплуатацию новой техники или изменении данных о ранее зарегистрированной, налоговая выдает этот акт. В нем указаны данные о нарушителе, модели аппарата, фискальном накопителе и другие сведения.

Информация основана на действующем российском законодательстве, которое регулирует использование контрольного аппарата на общих принципах проведения надзора инстанциями:

Это основные источники для описанных документов и процедур, которые применяются государством при проверках применения ККТ в 2024 году. Чтобы получить более детальную и актуальную информацию, рекомендуется обращаться к текстам соответствующих законов и нормативных актов. Они доступны на официальных правовых порталах и сайтах государственных органов.

Как избежать наказания за неправильную работу

Снизить риск наказания можно. Следует соблюдать несколько ключевых правил и практик. Основное внимание уделите выполнению требований Федерального закона № 54-ФЗ и инструкциям Федеральной службы. Вот несколько советов о том, как пройти проверку и избежать неприятностей;

Проводите регулярное техническое обслуживание, чтобы обеспечить корректную работу. Следите за тем, чтобы сведения вовремя были внесены в реестр. Участвуйте в профилактических мероприятиях и визитах инспектора. Так ФНС хотят предотвратить нарушения и повысить осведомленность предпринимателей о правильном применении аппарата. Своевременно обновляйте ПО. Так вы сможете предотвратить возникновение ошибок в чеках и возможных претензий со стороны налоговой. Корректно используйте фискальные накопители. Берите только сертифицированный продукт и меняйте до того, как истечет его срок. Обучите персонал правилам применения ККТ, а также вовремя реагировать на технические сбои. Сотрудник заметит и сообщит об ошибке. Установите систему контроля и мониторинга работы ККТ, чтобы выявлять и устранять сбои. Программа будет отправлять уведомления о любых отклонениях. Вовремя предоставляйте данные в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). Можно наладить автоматическую передачу данных о продажах, что исключит задержки и ошибки в отчетности.

Для предпринимательской деятельности важно не только соблюдать законодательство, но и управлять процессами, которые связаны с применением контрольной техники.

Как можно уменьшить штраф

Уменьшить штраф за неправильное взаимодействие с ККТ можно. Для этого есть несколько законных методов. Они могут служить полезным ориентиром для бизнесменов 2024 года, рассмотрим их более подробно:

Добровольное устранение нарушений. Если вы обнаружили, что аппарат для выручки не передавал данные в ОФД из-за сбоя в ПО — срочно свяжитесь с техподдержкой, устраните проблему и сообщите об этом в инспекцию. Поскольку проблема была устранена до проверки, власти ограничатся предупреждением и штраф не будет назначен. Сотрудничество с налоговыми органами. В случае, когда при применении фискального накопителя вы столкнулись с неисправностью и во время проведения проверки инспекторы выявили это — активно содействуйте, предоставляйте все необходимые документы и объяснения. Докажите, что уже заказан новый накопитель, это будет главным индикатором вашей добросовестности, и наказание будет снижено. Обжалование штрафа. Когда вы получили штраф, подайте апелляцию и предоставьте бумаги, которые подтвердят, что проблема решена. После того, как обращение рассмотрят — штраф будет снижен на 50%. Привлечение юридической помощи. Например, вы получили взыскание за неправильную регистрацию аппарата. Позвоните юристу, который поможет доказать, что, допустим, имела место быть техническая ошибка со стороны поставщика устройства. Правозащитник предоставит соответствующие доказательства. В суде учтут смягчающие обстоятельства и снизят размер выплат на 30%. Своевременное информирование об обстоятельствах. Вы получили штраф за выход из строя ФН из-за скачка напряжения в сети. Соберите все подтверждения (акт технической службы, данные от энергетической компании) и отнесите их налоговикам. В результате наказание будет уменьшено, поскольку поломка вызвана внешними факторами. Профилактические меры и исправительные действия. Получили штраф за ошибки в оформлении кассовых чеков? Внедрите новые процедуры, чтобы следить за чеками, и обучите персонал правильному применению кассового устройства. При повторной проверке в инстанции учтут принятые меры и снизят размер штрафа на 40%.

Не забывайте — активные действия, такие как устранение нарушений, обжалование неправомерных штрафов, привлечение юридической помощи, правильное проведение обучения персонала, могут сильно снизить индикаторы риска потери предприятия.

Частые ошибки при работе с онлайн-кассами

Работа с применением онлайн-касс регламентирована Федеральным законом. Несмотря на это, пользователи часто допускают ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных:

Несвоевременная регистрация. Техника не зарегистрирована в налоговых органах. Из последствий: штраф для ИП от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Чтобы уменьшить риски, своевременно регистрируйте новую кассу, для этого используйте личный кабинет на сайте ФНС. Не ко времени произошла замена фискального накопителя. Это усложнение может временно вывести из строя кассу. Используйте программное обеспечение, которое автоматически уведомляет об истечении срока службы. Убедитесь, что во время применения ФН соответствует объему операций вашего бизнеса. Обратите внимание на количество данных, которое может обрабатывать устройство (например, 36 месяцев или определенное количество чеков). Неисправности ККТ и их игнорирование. В этом случае вас ждут серьезные последствия — административные штрафы, нарушение учета, а также потеря доверия со стороны клиентов и партнеров. Нет переданных данных в ОФД. Регулярно проверяйте, подключена ли техника к интернету и ОФД, вовремя устраняйте сбои. Ошибки в кассовых чеках. Отсутствие обязательных реквизитов на контрольной квитанции (например, ИНН, наименования товара, суммы расчета) тоже строго наказуемо. Настройте кассовый аппарат, чтобы таких ситуаций не возникало. Неправильное закрытие смены. Может быть наложено наказание за беспорядок в кассовых операциях. Обучите персонал правильно закрывать смену и следите за выполнением этой процедуры. Отсутствие регистрации выездной торговли. При применении стационарной ККТ для такого дела без надлежащей регистрации тоже можно получить санкции. Зарегистрируйте мобильную кассу в ФНС. Неправильное использование ККТ при расчетах с физическими лицами. Лишний раз убедитесь, что все аппараты, которые применяются для расчетов, подключены к ОФД. Не оформлен возврат средств. Подразумевается возврат денег покупателю без проведения операции возврата через кассу. Выполняйте все подобные действия с оформлением всех нужных документов. Отсутствует печать или не передан электронный чек. Это можно назвать индикатором риска. Если покупатель не получил квитанцию в печатном или электронном виде — будет выписан штраф. Для ИП он составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Желательно провести разговор с персоналом об обязательности выдачи чеков. Также обеспечьте исправную работу принтера и электронной почты.

Применение технологий и автоматизация проверочных процессов облегчают задачу мониторинга и контроля за состоянием техники. Благодаря этому предприятия могут эффективно находить и исключать любые неполадки, что способствует слаженной и бесперебойной работе контрольных устройств.

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Что такое фискальный накопитель (ФН)

Проведение тестов ККТ — это не только формальность, а важная мера для поддержания достойного уровня обслуживания. Контролируйте и поддерживайте аппараты в рабочем состоянии. Помните, что регулярный уход за ККТ не только способствуют соблюдению правовых норм, но и помогает поддерживать высокий уровень общения с клиентами, что в конечном итоге положительно сказывается на репутации и финансовом благополучии предприятия.

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