Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

3 принципа психологии в email-маркетинге

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Электронная почта — бесплатный и прямой канал связи с потребителями. И здесь можно проявить большую креативность, чем в социальных сетях. Рассказываем о трех принципах психологии, которые привлекут внимание к вашей рассылке.

3 принципа психологии в email-маркетинге

Эффект рифмы

Согласно исследованию, фразы, которые рифмуются, кажутся более правдивыми и точными. К тому же рифмы лучше запоминаются. Поэтому стоит добавлять их в темы и заголовки писем.

Скриншот: MOO

Юмор

Как и рифмы, юмор делает сообщения более запоминающимися. Это также избавляет подписчиков от беспокойства по поводу того, что им пытаются что-то продать, тем самым подталкивая их совершить покупку или определенное действие.

Сравнивай и выбирай курсы обучения самым востребованным профессиям в интернете в каталоге курсов маркетинга.

Вот несколько подходов.

  • Выходите из привычного образа.
  • Смейтесь над собой (в разумных пределах).
  • Используйте игру слов.

Так даже самый «скучный» продукт можно сделать интересным.

Открытая петля

Еще один классический прием, который отлично работает: если оборвать повествование на важном и интересном месте, человек естественным образом стремится выяснить эту информацию.

Скриншот: Columbia

Пример использования открытой петли — рассылка Columbia для пользователей, которые добавили товары в корзину, но не приобрели их. Большинство таких писем предлагают скидку. Это — не исключение. Однако размер скидки не уточняется, и чтобы ее узнать, нужно перейти по ссылке.

Источник.

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Ваша заявка принята»: 5 мифов о техподдержке в IT
  2. 2 Возможен ли бизнес на отношениях, если 95% продаж холодные
  3. 3 15 российских CRM-сервисов для любого вида бизнеса: от розничной торговли до стоматологических услуг
  4. 4 13 способов отпугнуть пользователей: почему у Zolla, Incity и Oodji низкие рейтинги в сторах
  5. 5 Внутренний туризм и маркетинг: как обеспечить постоянный поток клиентов в 2024 году
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2024

HomeHack

01 марта 2024

Акселератор проектов специального назначения

03 марта 2024

Акселератор Школы стартапов Skolkovo

Все ВОЗМОЖНОСТИ