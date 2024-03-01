3 принципа психологии в email-маркетинге

Электронная почта — бесплатный и прямой канал связи с потребителями. И здесь можно проявить большую креативность, чем в социальных сетях. Рассказываем о трех принципах психологии, которые привлекут внимание к вашей рассылке.

Эффект рифмы

Согласно исследованию, фразы, которые рифмуются, кажутся более правдивыми и точными. К тому же рифмы лучше запоминаются. Поэтому стоит добавлять их в темы и заголовки писем.

Скриншот: MOO

Юмор

Как и рифмы, юмор делает сообщения более запоминающимися. Это также избавляет подписчиков от беспокойства по поводу того, что им пытаются что-то продать, тем самым подталкивая их совершить покупку или определенное действие.

Вот несколько подходов.

Выходите из привычного образа.

Смейтесь над собой (в разумных пределах).

Используйте игру слов.

Так даже самый «скучный» продукт можно сделать интересным.

Открытая петля

Еще один классический прием, который отлично работает: если оборвать повествование на важном и интересном месте, человек естественным образом стремится выяснить эту информацию.

Скриншот: Columbia

Пример использования открытой петли — рассылка Columbia для пользователей, которые добавили товары в корзину, но не приобрели их. Большинство таких писем предлагают скидку. Это — не исключение. Однако размер скидки не уточняется, и чтобы ее узнать, нужно перейти по ссылке.

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Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock