3 принципа психологии в email-маркетинге

Электронная почта — бесплатный и прямой канал связи с потребителями. И здесь можно проявить большую креативность, чем в социальных сетях. Рассказываем о трех принципах психологии, которые привлекут внимание к вашей рассылке.
Эффект рифмы
Согласно исследованию, фразы, которые рифмуются, кажутся более правдивыми и точными. К тому же рифмы лучше запоминаются. Поэтому стоит добавлять их в темы и заголовки писем.
Скриншот: MOO
Юмор
Как и рифмы, юмор делает сообщения более запоминающимися. Это также избавляет подписчиков от беспокойства по поводу того, что им пытаются что-то продать, тем самым подталкивая их совершить покупку или определенное действие.
Вот несколько подходов.
- Выходите из привычного образа.
- Смейтесь над собой (в разумных пределах).
- Используйте игру слов.
Так даже самый «скучный» продукт можно сделать интересным.
Открытая петля
Еще один классический прием, который отлично работает: если оборвать повествование на важном и интересном месте, человек естественным образом стремится выяснить эту информацию.
Скриншот: Columbia
Пример использования открытой петли — рассылка Columbia для пользователей, которые добавили товары в корзину, но не приобрели их. Большинство таких писем предлагают скидку. Это — не исключение. Однако размер скидки не уточняется, и чтобы ее узнать, нужно перейти по ссылке.
Фото на обложке: insta_photos /
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