Как повысить рейтинг сайта в выдаче: 5 способов

SEO или поисковая оптимизация позволяет повысить позиции сайта в поисковых выдачах. Для этого необходимо убедить алгоритмы в релевантности и качестве контента. Рассказываем о приемах, которые помогут это сделать.

1. Помните о длине контента

Чем короче блог или статья, тем больше вероятность того, что Google оценит такой веб-сайт как нерелевантный. Рекомендуемое количество слов для блогов и статей — от 1000 до 2600 слов. Более короткие тексты, как правило, понижаются в поисковой выдаче.

Информативный блог или статья, в которой содержится подробная, точная и ценная информация, позволяет дольше удерживать читателя на странице.

Нил Патель, SEO-специалист и соучредитель Neil Patel Digital, советует публиковать статьи линой в 3000 слов. Его данные доказывают, что чем длиннее и информативнее для читателя блог, тем лучше.

Диаграмма: Neil Patel

2. Добавьте исходящие, внутренние и входящие ссылки

Чтобы доказать поисковым системам релевантность ресурса, необходимо на разного рода источники. Вот несколько типов ссылок.

Внутренние — ссылки на статьи и публикации на вашем сайте.

Внешние — ссылки на сторонние ресурсы.

Входящие — упоминание вашей платформы на других сайтах.

Ссылки на надежные и заслуживающие доверия ресурсы показывают, что ваш контент является высококачественным и точным.

Чем больше входящих ссылок, тем выше место в поисковой выдаче, так как Google рассматривает такой сайт, как надежный и актуальный ресурс.

3. Не забывайте о мета-описании

Об этом элементе часто забывают, но он очень важен для ранжирования в Google.

Мета-описание — это краткое изложение под ссылкой на сайт в Google. Это текст, который пользователи читают, прежде чем переходить на ресурс. Каждой странице нужно собственное уникальное мета-описание. Если вы не заполните эту информацию самостоятельно, сервер веб-сайта создаст его автоматически.

Мета-описание позволяет дать краткий обзор того, что пользователь сможет найти на странице. Чтобы получить больше кликов на сайт, текст должен быть привлекательным и четко описывать назначение страницы. Рекомендуемая длина мета-описания составляет 155–160 символов.

Однако следует иметь в виду, что если поисковые системы посчитают ваше мета-описание неточным, они могут заменить его своим собственным.

4. Убедитесь, что контент понятен

Даже если целевая аудитория ресурса — профессионалы с высшим образованием и многолетним опытом, информация должна быть доступна даже для шестиклассника.

Большинство пользователей предпочитают простую подачу. Они не хотят разгадывать сложные языковые конструкции и профессиональный жаргон.

Google отслеживает, сколько времени пользователи проводят на веб-сайте. И если контент легко читается, он дольше удерживает внимание клиентов на странице, что повышает ее рейтинг в поисковой выдаче.

5. Добавьте ключевые поисковые запросы или фразы

Основа SEO — исследование ключевых слов или поисковых запросов, которые приводят пользователей на сайт. Прежде чем применять этот инструмент, важно понять, кто ваша целевая аудитория и что она ищет.

Лучший способ определить, кем является ваш идеальный клиент — спросить у него самого. Используйте такие сайты, как Quora, Reddit, Wikipedia и группы в Facebook, чтобы узнать, какой язык, ключевые слова и фразы использует ваша аудитория.

Чем больше времени вы потратите на изучение этой стратегии, тем лучших результатов добьетесь в долгосрочной перспективе.

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