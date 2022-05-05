Запускаем бизнес в Катаре: особенности деловой культуры

Однако среди лиц, принимающих решения, довольно много катарцев, и это полезно учесть. Рассказываем о местных особенностях ведения переговоров, иерархии, этикете и многом другом.

Экспаты составляют 85% населения Катара, и это влияет на местную бизнес-культуру: она варьируется в зависимости от человека и организации. Поэтому эмигрант, который ведет бизнес в Катаре, должен быть гибким, способным к адаптации и лишенным предубеждений.

Об особенностях ведения бизнеса в Катаре читайте в материале: Запускаем бизнес в Катаре: подробный гид

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В соответствии с планом Национального видения Катара 2030 местный бизнес становится более подотчетным, прозрачным, этичным и лучше управляется. Многие компании сейчас публикуют Кодексы поведения, в которых сообщают, как ведут бизнес, и чего они ожидают от своих клиентов и поставщиков.

На первый взгляд Катар не кажется таким простым для бизнеса, как соседние Дубай или Бахрейн, но ситуация постепенно улучшается. Местная деловая культура гостеприимна и полна возможностей для экспатов и иностранных инвесторов, которые готовы потратить время.

Время и условия работы в Катаре

Законодательство Катара устанавливает максимальную рабочую неделю в 48 часов (восемь часов в день в течение шести дней) или 60 часов в неделю (10 часов в день в течение шести дней), если оплачивается сверхурочная работа. Во время священного месяца Рамадан рабочая неделя для мусульман составляет максимум 36 часов или шесть часов в день в течение шести дней.

Длительность смен зависит от компании и сектора. Большинство предприятий государственного и частного секторов работают с воскресенья по четверг. Государственные учреждения, как правило, открываются с 6 утра до 2 часов дня, а частные компании — с 8 утра до 6 вечера.

Баланс между работой и личной жизнью в Катаре улучшается, хотя это неизбежно будет зависеть от культуры работодателя. Концепция гибкого графика или удаленной работы здесь еще не распространилась; возможно, это пережиток отношения к тому, что персонал из числа экспатов является собственностью работодателя.

Стоит отметить, что Национальное видение Катара 2030 делает акцент на обществе и благосостоянии. Таким образом, все больше компаний инвестируют в своих сотрудников и их здоровье.

Права трудящихся-эмигрантов

В то время как права трудящихся-эмигрантов теоретически защищены законом (однако они не могут вступать в профсоюзы), на практике это происходит не всегда. Так, в августе 2019 года сотни трудящихся-мигрантов в Катаре объявили забастовку в знак протеста против плохих условий труда и невыплаченной и задержанной заработной платы.

Несмотря на то, что в последние годы в Катаре были проведены некоторые трудовые реформы, здесь по-прежнему действует система kafala — она подразумевает, что виза работника-эмигранта привязана к работодателю, из-за чего сменить работу труднее. Кроме того, паспорта работников обычно хранятся у катарского работодателя, хотя это и противоречит закону.

Изменения в трудовом законодательстве и практике

С 2017 года правительство обязалось привести свое трудовое законодательство и практику в соответствие с международными стандартами. В настоящее время реализуются следующие реформы:

установление временной минимальной заработной платы;

введение закона для домашних работников;

создание новых комитетов по разрешению споров;

организация комитетов по ведению коллективных переговоров на предприятиях с численностью работников более 30 человек;

создание фонда поддержки и страхования работников;

уход от необходимости оформлять выездную визу через работодателя, которая распространялась на большинство экспатов.

В некоторых организациях местные жители и эмигранты держатся обособленно. Катарцы имеют приоритет в продвижении по службе и распределении средств на обучение персонала. Это связано с политикой правительства, согласно которой компании должны нанимать и развивать местных специалистов, а не экспатов.

Даже непосредственно в офисе можно ожидать разного отношения к экспатам в зависимости от их национальности. Например, выходцы с Запада обычно получают более высокую зарплату, чем их азиатские коллеги.

Ежегодный отпуск по закону составляет минимум три недели (для сотрудников, проработавших в компании менее пяти лет) или четыре недели при более длительной службе. В Катаре есть 14 дней оплачиваемых государственных праздников.

Бизнес-этикет в Катаре

Приветствие мужчин и женщин

Для экспата (мужчины или женщины) нормально приветствовать всех с помощью рукопожатия. Исключение составляет встреча с мусульманкой. В этом случае следует дождаться, пока она протянет вам руку.

Катарские (или другие арабские) мужчины могут обнимать другого мужчину или целовать в щеку, нос или лоб в знак почтения и уважения, даже в деловой обстановке. Но для мужчин-эмигрантов это не характерно.

Женщина никогда не должна обнимать или целовать мужчину на публике, однако может обнять женщину.

Встречи и офисная обстановка

Как правило, совещания в Катаре довольно неформальные и сердечные. Не стоит удивляться, если у собрания не будет повестки, или что никто не будет вести протокол. Оно может начаться с опозданием, но не стоит воспринимать это как признак неуважения.

Также будьте готовы к перерывам. Если вы встречаетесь с большим начальником, ожидайте, что беседу постоянно будут прерывать другие посетители, телефонные звонки и прочее. Скрасить время ожидания поможет чашка чая или кофе. Если повезет, это будет традиционный арабский вариант, который подается в богато украшенном кофейнике и дополняется финиками.

Общение и табу

Арабы часто любят поболтать, и они отличные рассказчики. Абсолютно нормально сначала вести светскую беседу, прежде чем перейти к делу.

Допустимые темы — семья, бизнес, футбол и жизнь. Но не стоит упоминать местную политику, религию или королевскую семью, пока вас не попросят дать комментарий по теме. С другой стороны, очень полезно поделиться своим мнением о культуре, истории и достижениях Катара.

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Даже если все собеседники бегло говорят по-английски, они высоко оценят знание нескольких арабских слов.

Чего стоит избегать

Пусть Катар и консервативная страна, но местные жители привыкли иметь дело с эмигрантами. Иностранец вряд ли нанесет оскорбление непреднамеренно. Однако есть ошибки, которых стоит избегать. Например, нельзя показывать ступни, открыто обсуждать деликатные вопросы с хозяином (особенно в присутствии других) и повышать голос.

Будьте реалистичны в ожиданиях

Как известно, очень трудно понять настроение арабов во время деловых переговоров и заключения сделок. Даже если с виду все складывается положительно, это не означает, что вы добьетесь результата.

Собеседник редко отвечает категорическим отказом. Более того, арабская бизнес-культура в целом вербальна. Поэтому не стоит обижаться, если вы не получите ответ на email, который отправили по результатам длительной встречи.

Дресс-код

Одевайтесь так, чтобы произвести впечатление. Офисы и встречи требуют официального стиля: костюм и галстук для мужчин-эмигрантов, консервативное платье или брючный костюм для женщин и национальная одежда для катарцев. В некоторых компаниях могут быть предусмотрены дни для более неформального стиля, которые обычно приходятся на четверг.

Подарки

Экспатам не рекомендуется делать подарки бизнес-контактам. Если вы не слишком близко знакомы, это может вызвать дискомфорт. Предпочтительнее, чтобы подарок был скромным. Ни в коем случае не дарите алкоголь. С другой стороны, экспат вполне может получить подарок от радушного катарца.

Визитные карточки

В начале встречи принято обмениваться визитками. Не лишним будет добавить на них информацию и на английском, и на арабском.

Организационная структура и иерархия в Катаре

Катарское общество иерархично, и именно так устроены многие предприятия. В местной компании обычно есть председатель, совет директоров и CEO, ответственный за повседневные решения.

Авторитетные фигуры пользуются в Катаре большим уважением, и их решения и мнения редко, если вообще когда-либо, подвергаются открытому сомнению.

Как правило, сотрудников не поощряют — или не наделяют полномочиями — вносить вклад, выходящий за рамки их непосредственной работы. Многие предпочитают подчинение, а не проактивность.

В семейных компаниях, которые, как правило, управляются централизованно, границы подотчетности могут быть размыты.

Бизнес-стратегия, планирование и принятие решений

Многие компании в Катаре ориентируются на план Национального видения 2030.

Транснациональные корпорации или иностранные СП, работающие в Катаре, как правило, принимают свои стратегические решения из головного офиса.

Семейные предприятия в Катаре обычно адаптируются, планируют и принимают решения медленнее.

В целом решения принято принимать на высшем уровне. В зависимости от компании линейные менеджеры могут не влиять на стратегию. Ежегодные обзоры бизнеса, хотя и не являются повсеместными, становятся все более распространенными.

Встречи и переговоры в Катаре

Деловые встречи в Катаре могут проходить в офисах, вестибюлях отелей или за обедом. Если встреча проходит в офисе, стоит выделить достаточно времени. Помните: они не всегда начинаются вовремя, и перед деловыми вопросами немало времени стоит уделить светской беседе.

Большинство катарцев прекрасно говорят по-английски и учились за границей, поэтому владеют международным деловым этикетом. Собрания обычно проводятся на английском, даже если вы единственный из присутствующих, не владеющий арабским языком. Однако не обижайтесь, если встреча перейдет на арабский язык, когда необходимо решить деликатные вопросы.

После встречи настоятельно рекомендуется отправить email с кратким изложением обсуждений и подтверждением любых устных договоренностей.

Если вы продаете товар или услугу, помните: торговаться — это нормально. Но не стоит проявлять излишнюю настойчивость или спешить. Будьте вежливы и никогда не выходите из себя. Успех в арабском мире заключается в построении отношений, поэтому инвестируйте время и устанавливайте доверие.

Нетворкинг в Катаре

Доха — деловой город, и здесь много времени проводят за налаживанием связей. Вестибюли отелей заполнены бизнесменами в костюмах, беседующими за чашкой кофе. Конференции и выставки — отличное место для установления новых контактов или встречи со старыми знакомыми.

Профессиональные бизнес-ассоциации также являются хорошими местами для установления контактов. Ассоциация катарских бизнесменов, Американская торговая палата в Катаре и Катарская палата организуют торговые представительства и деловые обеды. Клуб Rotary в Дохе также поддерживает местные инициативы и предоставляет возможности для общения.

Посольства в Дохе иногда проводят мероприятия, например, когда торговые делегации находятся в городе. Для поиска контактов можно использовать группы в Meetups, LinkedIn и Facebook*.

Деловое общение в Катаре

В местном сообществе эмигрантов границы между бизнесом и развлечениями часто размыты. Гольф, поздний завтрак по пятницам, посещение бара или клуба — все это поводы для встречи и обсуждения дел.

Катарцы не очень любят развлечения, хотя могут пригласить на обед. Стоит отметить, что местный житель редко примет приглашение на обед или ужин от эмигранта. За столом действуют особые правила: не принято приступать к еде раньше хозяина или приглашения, а также не стоит предлагать платить.

Компании в Катаре могут организовывать тимбилдинговые мероприятия за пределами офиса, которые предоставляют возможности для общения.

Женщины в бизнесе

В Катаре женщины составляют 51% рабочей силы: это выше, чем в других арабских странах и в среднем по миру.

План Национального видения Катара 2030 уделяет значительное внимание роли женщин в бизнесе. 80% работающих катарских женщин заняты в правительстве, но они усиливают присутствие и в других отраслях, где традиционно доминируют мужчины, в том числе и на управленческом уровне.

Так, в кампусе Техасского университета A&M в Дохе женщины составляют около половины от общего числа студентов, и все они получают инженерные степени. При этом доля женщин среди студентов главного кампуса в Техасе составляет всего 20%.

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Несмотря на это, предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем будет достигнуто равенство. Согласно отчету о гендерном разрыве в оплате труда Всемирного экономического форума, в 2021 году страна заняла 142 место из 156.

Ассоциация деловых женщин Катара — это активная группа, которая существует для «расширения возможностей деловых и профессиональных женщин и раскрытия потенциала будущих поколений в поддержку Национального видения Катара до 2030 года».

Сеть профессиональных женщин Катара «вдохновляет женщин стать частью профессиональной, разнообразной и поддерживающей сети, расширяя свои навыки и базу знаний».

Бизнес и общество

Национальное видение Катара 2030 обеспечивает координационный центр для общественных начинаний и этических практик, и большинство катарских компаний активно проводят программы корпоративной социальной ответственности, поддерживая местные социальные, общественные и экологические цели. Поддержка предоставляется в форме денежных пожертвований, волонтерской работы (например, для уборки пляжей) и программ наставничества.

QatarCSR служит витриной для многих проектов, реализуемых в Катаре.

Социальное обеспечение

Эмигранты не имеют права на получение государственных пенсий в Катаре. Вместо этого они получают пособие при прекращении службы, если они прослужили более одного года, в размере до одного месячного оклада за каждый отработанный год. Некоторые компании предлагают корпоративные пенсионные планы.

Деловая коррупция и мошенничество в Катаре

В Катаре самый низкий уровень коррупции на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Однако wasta — использование связей для влияния на сделки — остается частью повседневной деловой культуры в Катаре.

При этом антикоррупционные законы эффективно соблюдаются: любой платеж за «упрощение процедуры» считается незаконным.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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