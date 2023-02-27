8 самых быстрых способов передать файлы

Файлы небольшого размера легко отправить себе по email или в мессенджере, либо загрузить на флешку. Но что, если требуется быстро переместить архив с фотографиями или длинный видеоролик? Рассказываем о самых простых способах, которые позволят сэкономить время.

Передача файлов между компьютерами

Время от времени нам необходимо переносить большие файлы с одного компьютера на другой. Как правило, это ISO, фильмы или папки с фотографиями или музыкой. Еще одна причина — переход со старого компьютера на новый.

Так как сделать это быстро?

Внешний SSD с USB 3.2 Gen2 или выше

Внешний SSD — наиболее простое и быстрое решение для передачи больших файлов. С этим заданием справятся и флешки USB 3.0, но они уступают SSD в скорости, а найти накопитель на 1 ТБ или более довольно трудно.

Сравним характеристики внешнего SSD USB 3.2 с флеш-накопителем USB 3.2 от Kingston: его скорость чтения составляет 2 тыс. Мб/с против 1 тыс. Мб/с, а скорость записи — 2 тыс. Мб/с против 900 Мб/с. Очевидно, SSD превосходит USB, что делает такие накопители удачным выбором для передачи файлов.

Они совместимы с любым портом USB-C, но чтобы получить заявленные скорости, нужно убедиться, что на компьютере установлен порт USB 3.2 Gen 2x2 TypeC.

SSD M.2 NVMe

Если вы хорошо разбираетесь в компьютерах и знаете, что на обоих устройствах есть доступный слот M.2, рассмотрите возможность использования вместо него твердотельного накопителя M.2 NVMe. Возможно, это самый быстрый способ передачи файлов между компьютерами, особенно если файлы все равно хранятся на отдельном твердотельном накопителе M.2 NVMe.

Достаточно физически перенести диск с одного компьютера на другой, и все готово — нет необходимости вручную перемещать файлы через Проводник.

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Это по-прежнему самый быстрый метод, даже если вы не храните свои файлы на отдельном твердотельном накопителе M.2 NVMe. Последние поколения SSD NVMe PCIe Gen4 могут достигать скорости чтения и записи до 7500 Мбит /с, что более чем в три раза превышает скорость SSD USB 3.2 Gen2x2.

А после того, как файлы со старого компьютера перенесены на SSD, и он установлен на новый компьютер, можно хранить там файлы постоянно. Больше не нужно перемещать их с внешнего SSD на загрузочный диск, что в два раза сокращает время передачи.

Локальная сеть

Если вам часто требуется перемещать крупные файлы между компьютерами, стоит инвестировать в проводную локальную сеть и сетевое хранилище.

Создав высокоскоростную сеть дома или в офисе, можно быстро передавать большие файлы между компьютерами. Больше не нужно перемещаться между устройствами или отправлять их на удаленные файловые серверы, чтобы получать к ним доступ через ноутбук.

Сетевое хранилище вместит крупные файлы, а доступ к нему получит любое авторизованное устройство. Больше не придется отрываться от работы, перемещая файлы на внешний диск, когда коллега попросит копию проекта.

Кроме того, поскольку вся работа сохраняется в сетевом хранилище, файлы постоянно обновляются. Не нужно ждать, пока коллега завершит проект, чтобы убедиться, что вы работаете с корректной версией.

Облачный диск

Хотя настроить собственное хранилище — идеальный вариант, это может быть очень дорого и сложно в обслуживании. Кроме того, если полагаться только на один сетевой накопитель, есть риск потерять все свои данные.

Еще один хороший вариант — подписаться на облачный сервис для хранения. Пока у вас есть высокоскоростное подключение к интернету, загрузка больших файлов в эти сервисы происходит относительно быстро. И, что самое приятное, это позволяет быстро передавать файлы практически в любую точку мира.

Кроме этого, способ избавляет от необходимости устанавливать сложное программное обеспечение или докупать дополнительное оборудование. Например, можно поделиться файлами с Google Диска с пользователем без Gmail, отправив ему письмо по ссылке «Поделиться». Все просто.

Передача файлов со смартфона

В наши дни смартфоны становятся все более сложными. Флагманские устройства позволяют снимать видео в разрешении 8K, редактировать их и публиковать напрямую с телефона.

Но если вы снимаете видео на несколько устройств или вам нужен больший экран планшета или компьютера, придется переместить эти файлы. Вот как сделать это быстро. Кстати, эти способы работают в двух направлениях.

Подключение через кабель

Пока самым быстрым способом до сих пор остается прямое подключение устройств. В конце концов, сигналы (а, значит, и данные) быстрее всего передаются, когда могут беспрепятственно перемещаться по среде. Если телефон и принимающее устройство поддерживают USB 3.2 Gen2 или выше, можно рассчитывать на высокую скорость передачи данных.

Однако эта возможность есть не у всех новых смартфонов. Например, старый стандарт USB 2.0 используют все iPhone, в том числе iPhone 14 Pro Max. Вот почему они так долго передают файлы.

Apple AirDrop

Если вы передаете файлы внутри экосистемы Apple, рекомендуется AirDrop. Проприетарная технология компании позволяет обмениваться файлами по беспроводной сети с относительно высокой скоростью, используя Bluetooth и Wi-Fi.

Сначала iPhone подключается к получателю через Bluetooth, чтобы установить первоначальное соединение. После создается прямое подключение по Wi-Fi для передачи файлов между устройствами Apple.

Поскольку iPhone 14 Pro Max использует Wi-Fi 6, один из новейших стандартов Wi-Fi, максимальная скорость которого в теории составляет 9,6 Гбит/с, передача файлов по воздуху между устройствами происходит невероятно быстро. Однако эта скорость зависит от условий окружающей среды, поэтому она менее надежна, чем физическое подключение.

Мобильные приложения

Если нужно передавать большие файлы, и при этом AirDrop от Apple или кабель для подключения недоступны, стоит попробовать специальное мобильное приложение для передачи файлов. Такие инструменты помогают беспрепятственно перемещать большие файлы с помощью Bluetooth и Wi-Fi.

Однако для этого придется установить приложение как на отправляющее, так и на принимающее устройства. Хотя это не самый простой и быстрый метод, он пригодится тем, кто находится в затруднительном положении и ему срочно нужен большой файл.

Карта microSD

К сожалению, во многих топовых смартфонах больше нет слота для карт microSD. Но если устройство поддерживает этот способ, то его стоит попробовать. Поскольку карта microSD устанавливается в телефон, она позволяет быстро передавать файлы.

Затем, как только вы переместите все нужное на карту microSD, вставьте ее в слот microSD устройства, чтобы прочитать и скопировать ее содержимое. С этой же целью можно использовать кард-ридер.

Тратьте меньше времени на ожидание передачи файлов

Чем больше становятся файлы, тем дольше мы будем ждать, пока происходит их передача. Впрочем, технологии стараются успевать за ними. Описанные выше методы сэкономят время.

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