«Тихое увольнение» обходится глобальной экономике в $8,8 трлн — исследование

Согласно их опросу, «тихо увольняются» 59% из более чем 122 тыс. респондентов по всему миру. Такая низкая вовлеченность обходится мировой экономике в $8,8 трлн или 9% мирового ВВП.

В прошлом году в США возник тренд на quiet quitting или «тихое увольнение», при котором сотрудник выполняет минимум своих обязанностей и отказывается от дополнительных задач. Теперь это, вероятно, стало глобальным явлением, выяснили исследователи из Gallup.

Результаты приведены в отчете State of the Global Workplace за 2023 год. Опрос проводили с 2022 по 2023 годы, в нем участвовали свыше 122 тыс. работников в возрасте от 15 лет, которые проживают в более чем 160 странах.

Респонденты ответили на 12 вопросов. Исходя из ответов, их разделили на три категории: вовлеченные, невовлеченные и активно невовлеченные. К «тихо увольняющимся» отнесли «невовлеченных».

Часто люди выбирают такую модель поведения, потому что получают низкую зарплату, не испытывают удовлетворенности от работы, а в некоторых случаях не могут уволиться и найти лучшую должность.

В Gallup также выяснили, что с 2021 года уровень стресса на рабочем месте остается на рекордном уровне. Так, 44% респондентов заявили, что ранее испытывали стресс «большую часть дня». При этом уровень стресса больше связан со степенью вовлеченности, чем с тем, работает ли сотрудник удаленно, в офисе или по гибридному графику.

«Другими словами, чувства, которые люди испытывают в трудовые будни — вовлеченность и энтузиазм — важнее для снижения стресса, чем то, где они находятся», — говорится в отчете.

Хотя конкуренция на рынке труда растет, более половины опрошенных сообщили, что ищут новую работу. Согласно недавнему анализу Gallup, вовлеченные сотрудники готовы уйти в другую компанию, если им предложат зарплату выше в среднем на 31%. Для невовлеченных эта цифра равна 22%.

Работников также спросили, как бы они улучшили свое рабочее место. 85% ответов от «тихо увольняющихся» касались изменений по крайней мере в одной из таких областей, как культура, зарплата и благополучие.

Особенно подвержены стрессу молодые специалисты. По данным отчета Deloitte, почти 50% представителей поколения Z испытывают беспокойство большую часть рабочего времени. Многих из них опасаются, что из-за инфляции не достигнут финансовых и личных целей, таких как создание семьи и покупка жилья.

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Фото на обложке: Antonio Guillem / Shutterstock