Rabbit R1: как ИИ-помощник за $199 планирует изменить мир

Во что выльется волна интереса публики к искусственному интеллекту в 2024 году? Может ли амбициозный стартап поменять подход к взаимодействию человека с компьютером? Такие вопросы поднимаются в этом материале.

2023 год, без сомнений, стал прорывным для искусственного интеллекта. За эти двенадцать месяцев произошло много важных событий.

Например, компания OpenAI закрепила свое место в индустрии в качестве крупнейшего разработчика нейросетей и заставила весь мир следить за кадровыми перестановками. Популярные сервисы вроде Notion, Photoshop и Spotify представили собственные решения на базе искусственного интеллекта и успешно внедрили их в работу. Британский словарь Collins Dictionary и вовсе назвал аббревиатуру «ИИ» (AI) словом года.

Во что выльется волна интереса публики к искусственному интеллекту в 2024 году? Одно из возможных направлений — носимые умные ассистенты. Первые устройства из этой категории увидели свет еще в конце 2023 года, однако настоящий «бум» еще впереди.

Ярче всех (и не только из-за оранжевого корпуса) среди носимых ИИ-ассистентов выделяется Rabbit R1. Амбициозный проект сначала стал любимцем разработчиков и технологических гиков, а затем перетянул на себя внимание мировой прессы. Что такого предлагает 199-долларовый экран с одной кнопкой и правда ли, что за умными помощниками будущее? Пытаемся разобраться вместе с экспертами индустрии.

Что такое Rabbit R1?

Чтобы определить, что такое Rabbit R1, проще всего перечислить, чем он не является. Это точно не смартфон и не компьютер. Также Rabbit R1 не является оболочкой для ChatGPT или любой другой языковой модели. Это принципиально новый тип устройства, основанный на LAM (Large Action Model или большая модель действий), который умеет взаимодействовать с приложениями и устройствами вокруг пользователя.

Из-за того, что подобных устройств на рынке (по крайней мере, в свободной продаже) еще нет, полностью оценить возможности Rabbit R1 сложно. Что он умеет, что не умеет? Это получится узнать только после старта продаж, намеченого на конец марта. Впрочем, некоторые детали все же были раскрыты на презентации устройства.

Rabbit R1 / Rabbit

Например, известно, что ИИ-ассистента можно будет попросить отправить сообщение, заказать такси или отредактировать таблицу в Excel. Для совершения этих действий девайс будет взаимодействовать с необходимыми приложениями.

По словам создателей, Rabbit R1 способен обучиться работе с любой программой, в то время как языковым моделям вроде ChatGPT нужен доступ к API и вмешательство разработчиков сервиса. В теории, LAM в основе Rabbit R1 будет становиться умнее по мере использования, постоянно расширяя возможности устройства.

Цель Rabbit R1 — поменять концепт взаимодействия с техникой. Вместо того, чтобы вручную открывать приложения и разбираться в их функциях, пользователи ИИ-помощника могут просто попросить его сделать нужное действие. То же самое относится и к поиску информации. Зачем искать статью «Куда сходить в Стамбуле» и читать несколько абзацев ненужного текста, если можно получить лаконичный ответ нейросети? Возможно, чат-боты и интерфейсы, подобные RabbitOS — действительно будущее.

Rabbit R1 — новшество для гиков в области растущего сегмента интерактивного искусственного интеллекта. Его уникальный подход к управлению приложениями и сервисами через Large Action Model (LAM) открывает новые возможности для пользовательского взаимодействия.



Однако ключевой проблемой для Rabbit R1 может стать интеграция с широким спектром сервисов и приложений, поскольку успех устройства в значительной мере будет зависеть от поддержки со стороны провайдеров услуг.



Вопрос о том, найдет ли Rabbit R1 свое место на рынке, остается открытым, учитывая доминирование смартфонов, которые уже удовлетворяют большинство потребностей пользователей в области мобильных технологий, а кроме того, они являются носителями и хранителями данных пользователей. Антон Вдовиченко, основатель и СЕО компании Nerve.Ai

Так как ассистент во многом полагается на облачные вычисления, «железо» в привычном понимании не играет в нем столь важной роли, как, например, в смартфонах. В основе Rabbit R1 лежит бюджетный и далеко не самый новый восьмиядерный процессор MediaTek MT6765, который дополняют 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Впрочем, как говорит CEO и основатель стартапа Джесси Лю, посягательство на рынок смартфонов в его планы (пока) не входит.

За дизайн Rabbit R1 отвечала шведская компания Teenage Engineering, вокруг продуктов которой за последние годы сформировалось целое сообщество фанатов. По мнению некоторых СМИ, именно внешний вид устройства привлек внимание общественности и помог собрать предзаказов на $10 млн.

Конкуренты Rabbit R1

Помимо Rabbit R1, свои версии ИИ-помощников представили стартап Humane и мегакорпорация Meta*. Их устройства стоят дороже и, в некотором смысле, целятся на другую аудиторию.

Humane AI Pin показали еще в ноябре 2023 года. Устройство в виде квадратной броши с камерой крепится на одежду при помощи магнитов и взаимодействует с пользователем через проекции интерфейса на руку.

Внешний вид и работа проектора Humane AI Pin / Humane

Главное отличие AI Pin от Rabbit R1 не столько в цене ($699 против $199), сколько в возможностях. Устройство от Humane работает на базе языковой модели ChatGPT, а значит, не умеет взаимодействовать с приложениями и специализируется на ответах на вопросы пользователя.

Обсуждая возможности умной броши, сооснователь проекта Имран Чаудри отмечал, что AI Pin умеет проверять почту, переводить разговоры в режиме реального времени и даже звонить. Последнее стало возможным благодаря встроенной сим-карте — за этот функционал пользователи должны платить $24 в месяц.

Мне не очень нравится терминология «ИИ-устройство», так как технологии ИИ в том или ином виде и сейчас есть во всей технологичной электронике: в смартфоны обрабатывают фотографии, а фитнес-браслеты определяют вид тренировки именно при помощи ИИ.



Особенность устройств вида Rabbit R1 и Humane Ai Pin в том, что они фокусируются именно в интерфейсном плане на речевое взаимодействие. Бум LLM позволяет делать речевыми интерфейсы более «умными», но при этом все ещё остаётся множество сценариев, где сенсорный экран и мониторы удобнее. Сравните, как при бронировании отелей пользователи предпочитают воспользоваться сайтом или приложением, а не оформлять бронирование звонком. Опять же умные колонки и без LLM спокойно существовали на рынке.



Так что я считаю, что устройства с фокусом на голосовое взаимодействие не смогут заменить смартфон или умные часы с экраном даже с учётом недавних прорывов в области NLP. Однако GPT-подобные модели могут прокачать существующих голосовых помощников в привычных устройствах, как Яндекс в конце прошлого года запустил версию Алисы, работающую на базе YandexGPT. Сергей Веренцов, CTO EORA

Будто соревнуясь в том, насколько необычным можно сделать устройство со встроенным искусственным интеллектом, Meta* представила умные очки. Созданный в коллаборации с Ray-Ban аксессуар изначально позиционировался как компактная камера для блогеров, однако недавнее обновление для очков открыло доступ к ИИ-функционалу.

Ray-Ban Meta / Ray-Ban

Как и Humane AI Pin, очки от Meta* и Ray-Ban работают на базе мультимодальной языковой модели. Отсюда и схожий функционал. Чтобы активировать ассистента, пользователю достаточно сказать «Хэй, Мета*». После этого очки смогут видеть и слышать происходящее вокруг, взаимодействуя с человеком через небольшие динамики в дужках.

Как показывают промо-видео, очки можно спрашивать вопросы по типу «какие брюки мне надеть к этой рубашке?», глядя на гардероб, или «что это за здание?», стоя возле достопримечательности. Возможности Ray-Ban Meta* не ограничиваются наблюдением окружающего мира — у них можно спросить дорогу, рецепт пиццы и, в целом, получить ответ на любой вопрос из интернета.

Среди перечисленных сегодня устройств, Ray-Ban Meta* — единственное, которое можно приобрести уже сейчас. Ценник на очки стартует с отметки в $299, и возрастает по мере выбора линз.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.