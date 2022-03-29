17 бизнес-идей, проверенных кризисами

Экономический спад в целом плохо сказывается на бизнесе. Однако некоторые предприятия справляются с рецессией лучше других и даже преуспевают: именно во время кризиса появились такие всемирно известные компании, как FedEx, HP и IBM. Рассказываем, какие бизнесы устойчивы в самые непростые времена.

Продукты питания и напитки

Вне зависимости от обстоятельств людям все равно нужно есть — это не та роскошь, которой можно пренебречь. Поэтому бизнес в этой сфере чувствует себя относительно хорошо даже во время рецессии.

Рассмотрим некоторые особенно перспективные бизнес-идеи, связанные с продуктами и напитками.

Продажа сладостей. Кто-то сочтет, что еда, поднимающая настроение, это роскошь. Однако сладости относительно недороги в производстве, при этом они приносят много удовольствия и пользуются спросом даже в трудные времена. Одно из самых популярных лакомств в мире — батончик Mars. Он был изобретен во время Великой депрессии 1930-х гг.

Розничные магазины. В период рецессии количество покупателей в маленьких продовольственных магазинах часто вырастает. Некоторые люди пытаются сократить траты, делая покупки в магазине у дома, а не большом универсаме.

Доставка еды. Есть много людей, которые просто не любят готовить. Но постоянно обедать вне дома дорого и не всем по карману. Для этой категории выходом станут сервисы доставки еды.

Вендинговые машины. Эта бизнес-модель нацелена на покрытие базовых жизненных потребностей, в том числе напитков и перекусов. Кроме того, если продажи упадут, вендинг можно переместить в зоны с более высокой проходимостью.

Фастфуд. Индустрия быстрого питания привлекательна не только тем, что она активно растет в хорошие времена, но и тем, что исторически она демонстрировала устойчивость во время экономических кризисов.

Магазины фиксированной цены. Во время рецессии многие пересматривают свои покупательские привычки, и именно поэтому популярностью будут пользоваться ритейлеры, которые предоставляют скидки и дешевые альтернативы.

Медицинские услуги

Здравоохранение растет даже во время кризиса, поскольку спрос растет, а наука и медицина продолжают развиваться. Потребность в медицинских услугах будет существовать всегда, но некоторые из услуг особенно важны в трудные времена.

Забота о пожилых людях. Эта категория граждан нуждается в особом внимании, особенно когда население стран стареет.

Контрацепция. Это еще одна востребованная услуга. Потребность в ней возрастает во время кризиса, когда многие решают повременить с рождением детей.

Фармацевтика. Спрос на лекарства преимущественно стабилен: лечение редко откладывают до лучших времен.

Услуги для владельцев домашних животных

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в конце 2019 года домашние животные были у 68% россиян. За время пандемии количество питомцев только выросло. Люди не готовы на них экономить, и следующие сервисы всегда будут востребованы.

Ветеринарные услуги. Питомцы будут нуждаться в лечении вне зависимости от экономической ситуации.

Груминг. Поколение миллениалов покупает больше животных, чем их предшественники. Компания маркетинговых исследований Mintel выяснила, что 40% американцев от 30 до 49 лет интересуются услугами груминга.

Фото в тексте: Unsplash

Необходимые товары для животных. Это еще одна категория, которая всегда будет пользоваться спросом.

Ремонт и реновация

Во время экономического спада далеко не все могут позволить себе покупку нового жилья или техники. При этом спрос на ремонт сохраняется всегда.

Сантехническое обслуживание. Когда случается авария, ее ликвидируют сразу, не дожидаясь конца кризиса.

Ремонт автомобиля. Значительная группа населения просто не может обойтись без транспорта. Поэтому механики всегда будут нужны.

Ремонт и обслуживание оборудования. Эти услуги требуются любому бизнесу, который использует определенные машины. Например, офисные сотрудники не всегда умеют чинить принтер, и им требуются специально обученные люди.

Ремонт дома. Далеко не каждый обладает специальными навыками, необходимыми для ремонта. При возникновении проблем потребители неизбежно обращаются к профессионалам.

Недвижимость и эксплуатация объектов

Рецессия может благотворно сказаться на секторе недвижимости — часто это лучшее время для покупки. Это индустрия важных и очень ценных объектов, и в ней можно заработать серьезные деньги. Представляем несколько связанных бизнес-идей.

Предпродажная подготовка недвижимости. Эта услуга позволяет быстро продать объект и увеличить его стоимость. Поэтому она всегда будет востребована.

Агентство недвижимости. Для продажи недвижимости требуются знания, связи и опыт, которые доступны не всем. Поэтому во время кризиса агентства будут по-прежнему востребованы. Еще одна популярная услуга, которую они смогут предоставлять — сдача жилья в аренду.

Детские товары и уход за детьми

В тяжелые времена потребители меняют свои привычки, но не готовы тратить меньше на детей. Исторически такие товары хорошо продаются даже во время экономических спадов.

Читайте по теме: Детский ритейл: как бизнесу зайти на рынок товаров для самых маленьких

Кроме того, все больше матерей задумываются о сокращении декретного отпуска и нуждаются в присмотре за детьми.

Финансовые и бухгалтерские услуги

Этот сектор жизненно важен вне зависимости от состояния экономики, поскольку организациям необходимо следить за своими финансами. Кризис всегда повышает спрос на подобные услуги. Вот лишь несколько бизнес-идей для данной категории.

Финансовое планирование. Даже если финансовое положение частного лица или организации благоприятно, за время рецессии оно может быстро ухудшиться.

Бухучет и налоговые консультации. Далеко не у каждого предпринимателя есть время и необходимые навыки, чтобы правильно вести учет. Как правило, для этого нанимают специалиста или привлекают аутсорс.

Фриланс

Потенциально это одна из самых устойчивых моделей бизнеса для кризиса. Компании могут сэкономить значительные средства, передавая некоторые задачи внешним исполнителям. Фрилансер может не только заменить нишевого специалиста, но и выполнять функции виртуального ассистента, занимаясь административными задачами прямо из дома. Больше советов — в разделе.

Клининг

Экономические потрясения не отменяют требований к чистоте общественных пространств и специализированных учреждений. Клиентами бизнеса по уборке могут стать любые предприятия, где бывают люди, — от клиник и ресторанов до общественных пространств.

Тату-салоны

В списке сервисов, обеспечивающих базовые потребности, довольно странно видеть тату-студии. Однако даже во время рецессий эти услуги продолжают пользоваться популярностью. На то может быть много причин — татуировки относительно недороги по сравнению с тем, сколько они сохраняются, при этом становятся все более популярными у новых поколений.

Розничная торговля

Спрос на продукцию массового потребления в целом остается стабильным даже на фоне экономического спада. Однако есть и другие категории товаров, которые хорошо продаются, даже если люди ограничивают траты

Фото в тексте: Pexels

Люксовый ритейл. Потребители этого рынка — обеспеченные люди, и кризис не слишком затронул их образ жизни. Предприятия из этой сферы могут ожидать, что их продажи в целом будут стабильны.

Дискаунтеры. На другом конце спектра окажутся те, кто пострадал от рецессии и вынужден значительно поменять свои потребительские привычки. Как правило, экономический спад приводит к притоку новых покупателей в дискаунтеры.

Ломбарды. Зачастую те, кто продает вещи в ломбард, считают этой отличной альтернативой займам. При этом те, кто выкупает такие вещи, часто привлечены их дешевизной. Обе эти категории потребителей оказывают хорошую поддержку бизнесу во время рецессии.

Курьерские услуги

Потребность в пересылке грузов существует всегда. Более того, кризис может даже способствовать притоку новых клиентов: бизнес, который обычно осуществлял доставку самостоятельно, будет сокращать затраты и передавать эту функцию на аутсорс.

Услуги в сфере красоты

Бьюти-сфера успешно переживает кризисы, и дело здесь не в тщеславии потребителей, а в том, что в трудные времена люди продолжают радовать себя небольшими покупками, поскольку не могут потратить более крупную сумму. Это называется «эффектом губной помады», поскольку явление часто применимо к индустрии красоты. Приведем примеры бизнеса, который продолжает процветать во время спада экономики.

Ногтевой сервис. Маникюр — это сравнительно недорогой способ позаботиться о себе, и популярность этой услуги не снижается даже в кризисные времена.

Парикмахерские услуги. Уход за волосами — последнее удовольствие, от которого люди готовы отказаться ради экономии.

Техническая поддержка

Технологии не стоят на месте: программные продукты усложняются, а, значит, пользователям по-прежнему нужна помощь квалифицированных специалистов.

Читайте по теме: Каких IT-сервисов не хватает компаниям в России — обзор

Похоронные услуги

Как говорил Марк Твен: «Неизбежны только смерть и налоги». Вне зависимости от состояния экономики, спрос на похоронные услуги будет сохраняться — будь то погребение, кремация или более технологичные пожелания.

Кадровые агентства

Даже во время массовых сокращений у этих предприятий всегда есть работа. Как правило, безработица растет в сферах, пострадавших от кризиса. Но как можно видеть из этого списка, есть множество бизнесов, которые преуспевают в тяжелые времена и будут нуждаться в новых кадрах.

Образовательный бизнес

Услуги в сфере образования и повышения квалификации всегда пользуются спросом. В условиях, когда люди теряют работу и пытаются получить новую профессию, круг потенциальных потребителей увеличивается.

Таким образом, бизнес в этой сфере не только будет активно расти, но и поможет восстановлению национальной экономики.

Источник.

Фото на обложке: Pexels