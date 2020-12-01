Креатив в условиях удаленной работы: пять способов найти вдохновение

Сейчас для бизнеса как никогда важно сохранять продуктивность и эффективность сотрудников. Но не стоит забывать и о творческой составляющей. Эти пять советов помогут раскрыть потенциал команды в условиях удаленной работы.

Позвольте каждому предлагать идеи

Проводить мозговой штурм можно и в дистанционном режиме. Для этого используется брейнрайтинг.

Суть этого приема в том, что каждый член команды индивидуально генерирует идеи во время или до сеанса мозгового штурма. Отключите всех участников конференции на десять минут и попросите их обдумать собственные идеи и записать их. Затем все одновременно делятся своими мыслями, загружая их на платформу для совместной работы, используя инструменты Mural, Miro, Zoom или общий документ Word, PowerPoint или Google Doc. После группа рассматривает все идеи, обсуждает и развивает их.

Этот подход включает два типа мышления, которые часто смешиваются в условиях традиционного мозгового штурма:

дивергентное — поиск множества решений одной и той же проблемы;

конвергентное — анализ, оценка и принятие решений.

Брейнрайтинг не позволяет доминировать самому громкому человеку или главному по должности. Это более демократичный способ искать идеи в дистанционном режиме.

Используйте возможности инструментов для удаленной работы

Благодаря платформам для совместной работы с интерактивными досками и другим цифровым решениям мы получаем доступ к инструментам, которые мы не можем использовать во время обычной встречи.

Хотите обсудить идею с коллегой, который живет в другом городе? Не нужно покупать билет на самолет — можно просто созвониться в Zoom.

Нужно провести SWOT-анализ, создать бизнес-модель или составить карту пути клиента? Как правило, в инструментах интерактивной работы для этого есть встроенные шаблоны. Результаты можно легко сохранить, отредактировать и поделиться.

На какой бы платформе вы ни работали, скорее всего, у нее есть функция чата. Это еще один творческий инструмент, который мы получили благодаря удаленной работе. Чат позволяет общаться, обсуждать вопросы, делиться идеями и развивать их.

Историю чата или сеанс видеосвязи можно записать и предоставить тем, кто не смог присоединиться к обсуждению в режиме реального времени. Это удобно, если удаленно работает большой коллектив, а графики сотрудников не совпадают из-за разницы в часовых поясах.

Привлекайте разных сотрудников

Все эти инструменты и технологии бесполезны без коллективного разума, который и позволяет генерировать творческие идеи. Благодаря удаленной работе вы больше не ограничены способностями людей в одной комнате. Вы можете привлечь более широкий круг сотрудников из других подразделений организации или и вовсе за ее пределами. Разнообразие команды стимулирует творческое видение всех ее участников. Таким образом, удаленный формат работы позволяет задействовать тот объем экспертных знаний и творчества, который был недоступен в прежних условиях.

Чем больше людей вы привлекаете, тем больше идей получите. Среди них наверняка будут и очень удачные.

Как сказал двойной лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг: «Если вам нужна одна хорошая идея, вам следует иметь множество идей».

Используйте лучших специалистов

Удаленная работа позволяет получить доступ к большему количеству специалистов, в том числе координаторов, которые могут руководить поиском идей. Если раньше мозговой штурм проводили только внутренние сотрудники, теперь можно обратиться к опытному координатору из вашей организации или за ее пределами.

Важно понимать, что у него не должно быть личной заинтересованности в результатах. Кроме того, стоит помнить, что для управления удаленными сотрудниками требуются другие навыки, и тот, кто отлично координировал встречи в офисе, может не справиться с задачей в удаленном режиме.

Создавайте вдохновляющую атмосферу

Даже хорошие рабочие места мало подходят для творчества. Когда мы работаем из дома, нам проще найти вдохновение, даже несмотря на шумных животных, детей или партнеров. Окружите себя любимыми книгами, картинами, растениями, домашними животными и членами семьи. Все это может создать творческую атмосферу и зарядить вас энергией.

Работая дома, достичь озарения намного легче, чем в офисе:

можно отправиться на прогулку,

заняться бегом, йогой или другой физической активностью,

выделить 20 минут на медитацию.

Работая над продуктивностью в условиях удаленной работы, не забывайте о творчестве. Личное общение для этого не обязательно. Более того, дистанционный режим может даже стимулировать нашу креативность.

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Фото на обложке: AndreyPopov / Depositphotos