Мы пять месяцев работали из дома. Вот чему мы научились за это время

Многие люди по всему миру перешли на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Сама по себе возможность вести дела из дома в нынешних условиях — это благо. При этом технологии могут как упрощать жизнь, так и наоборот, мешать и отвлекать в течение дня. Многие предпочли бы вернуться в офис или выйти на прогулку с друзьями, как раньше. Пока такой возможности нет, важно сделать свою жизнь удобной несмотря на ограничения и постоянные видеоконференции. Вот несколько советов, которые помогут улучшить рабочий процесс в условиях пандемии.

Разобраться с качеством Wi-Fi

Когда множество людей месяцами работают и смотрят видео с домашних устройств, качество интернета начинает страдать. В первую очередь эта проблема проявляется у тех пользователей, которые давно не меняли и не настраивали оборудование, обеспечивающее доступ к сети.

Если вам нужно постоянно быть онлайн в течение рабочего дня, нестабильное соединение может сильно мешать. Проблемы с сетью затрудняют общение с коллегами, особенно если в компании принято использовать видеозвонки. Те люди, которые не работают через интернет, также активно используют его для общения, поиска вакансий и отдыха.

Самое простое решение в этой ситуации — проверить маршрутизатор и заменить его в случае необходимости. Для этого можно обратиться к интернет-провайдеру или приобрести нужное оборудование самостоятельно.

Многие пользователи любят прятать оборудование для доступа к интернету, потому что оно плохо сочетается с интерьером. Это ошибка. По возможности нужно размещать маршрутизаторы на большой высоте в центре помещения: сигнал лучше распространяется, когда его не перекрывают стены и другие препятствия.

Если это не сработает, можно приобрести усилитель Wi-Fi или попробовать создать Mesh-сеть. Первое устройство стоит дешевле и теоретически может улучшить ситуацию, второй вариант с гораздо большей вероятностью решит проблему (устройства типа Google Nest Wifi показывают достаточно высокую эффективность), но и обойдется существенно дороже.

Разобравшись с интернетом, можно спокойно общаться по видеосвязи с коллегами или друзьями. Правда, с этим тоже все не так просто.

Настроить свет и звук

Не самая новая мысль, которая тем не менее стала открытием для многих во время пандемии: для разговора по интернету (как в голосовом чате, так и по видеосвязи) лучше использовать наушники.

Никому не нравится эхо, которое появляется, когда у собеседника одновременно работают динамики и микрофон. Для решения этой проблемы нужно проверить настройки. Откройте Zoom и щелкните по значку шестеренки в правом верхнем углу экрана. В разделе «Аудио» в левой части этого меню можно выбрать источник звука и микрофон. Приложение должно по умолчанию использовать наушники. Если это не так, проверьте подключение данных устройств. Google Meet устроен аналогичным образом. Убедитесь, что звук выводится на наушники — ваши друзья и коллеги скажут вам за это «Спасибо».

Еще один момент, который сильно влияет на качество видеосвязи или съемок — это освещение. Чтобы человека было хорошо видно, источник света должен быть направлен на лицо. Для стандартных звонков и видеоконференций в Zoom этого будет достаточно, но если вы занимаетесь съемкой видео, стоит задуматься о покупке дополнительного оборудования вроде 10-дюймовой кольцевой лампы U-STREAM.

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Свести к минимуму фоновый шум

Раньше наушники с шумоподавлением пользовались популярностью в шумных офисах, где постоянно шло бурное обсуждение каких-то проектов. С их помощью можно было получить немного тишины, сконцентрироваться и быстро закрыть задачу, не отвлекаясь. Теперь этот гаджет актуален и при работе из дома — особенно, если в квартире кроме вас живет кто-то еще.

Их единственный минус — достаточно высокая цена. Приличная пара стоит недешево: модель Sennheiser HD 450BT обойдется в $200, недавно выпущенные наушники Microsoft Surface стоят $250. В качестве бонуса некоторые наушники могут улучшить качество звука видео и голосовых чатов. Например, довольно дорогая модель Bose NC700s (стоимость примерно $ 400) позволяет фильтровать внешние шумы при использовании встроенного микрофона.

Не забывать про перерывы

Пожалуй, главный урок, который нужно усвоить при работе из дома: время от времени стоит отводить взгляд от монитора. На первый взгляд, время, проведенное не за компьютером, кажется потраченным в пустую, ведь в нынешних условиях это устройство — единственная связь с работой. Однако лучшее, что вы можете сделать — это отключаться от экрана хотя бы на час в течение каждого рабочего дня.

Слишком сильная нагрузка плохо влияет на продуктивность. Сейчас непростые времена, поэтому не стоит делать их еще труднее, взваливая на себя непосильные задачи.

Достаньте маршрутизатор из шкафа, наденьте наушники и время от времени закрывайте ноутбук, чтобы немного отдохнуть. Никто не знает, сколько еще времени это продлится — возможно, мир не вернется к привычным условиям до конца 2020 года. В нынешней ситуации важно сделать так, чтобы технологии упрощали жизнь, а не создавали дополнительные препятствия.

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