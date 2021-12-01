Из рук в руки: почему продажи ресейл-сервисов бьют рекорды

Рынок ресейла находится на подъеме, и к 2023 году ожидается, что он достигнет $51 млрд. Причина — новые привычки покупателей: они хотят покупать экологичнее и пытаются получить труднодоступные товары. Благодаря этому процветают ресейл-платформы, например RealReal и ThredUp, а традиционные ритейлеры ищут способы выйти на перспективный рынок.

Розничные компании, торгующие подержанными товарами, пользуются успехом у покупателей, для которых важны экология и редкие товары. При этом они могут избежать проблем цепочки поставок, с которыми сейчас сталкиваются традиционные ритейлеры.

Крупные сети формата big box, такие как Walmart и Target, сосредоточились на снижении цен, чтобы покрыть растущие затраты на доставку, рабочую силу и материалы для покупателей. Другие сети, например Macy's и Kohl's, повысили цены из-за роста затрат.

Но ресейл-платформы RealReal и ThredUp сейчас могут использовать преимущества своей логистики, запасов и цен.

«В то время как многие розничные торговцы были вынуждены повышать цены из-за инфляции или давления в цепочке поставок, у нас нет такого же уровня риска», — отметил Джеймс Рейнхарт, CEO ThredUp, в ходе конференции, посвященной финансовым результатам компании за третий квартал.

По словам Рейнхарта, бизнес ThredUp полностью обеспечивается внутренними источниками — собственными пользователями и не зависит от прямого производства.

«Мы решили стратегически снизить цены, чтобы привлечь как можно больше клиентов в то время, когда потребители испытывают ценовое давление во многих других сферах своей жизни», — заявил Джеймс Рейнхарт, CEO ThredUp.

Цены ThredUp в третьем квартале были в среднем на 15% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Рейнхарт сказал, что компания продолжит снижать цены с помощью внутренней системы поставок ThredUp.

Компания сообщила о рекордной квартальной выручке в размере $63,3 млн в третьем квартале, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также она зафиксировала рекордное количество активных покупателей (1,4 млн) и заказов (1,3 млн), что на 14% и 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Джули Уэйнрайт, основатель и CEO RealReal, после оглашения результатов за третий квартал сообщила, что товарные запасы компании сейчас выше, чем до коронавируса.

«Мы считаем, что с точки зрения поставок мы находимся в выгодном положении, поскольку вступаем в праздничный сезон», — отметила она.

При этом, по ее словам, бизнес RealReal защищен от воздействия инфляции, с которым сталкиваются другие предприятия. Общая выручка RealReal в 3 квартале составила $119 млн, что на 53% больше, чем в прошлом году. В третьем квартале было сделано 757 тысяч заказов, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, инвесторы не совсем уверены в перспективах этих компаний, даже на фоне проблем с цепочками поставок для розницы по всему миру. Курс акций ThredUp был нестабильным с момента IPO в этом году. После того, как недавнее сообщение о полученной прибыли привело к однодневному отскоку, акции продолжили падать. Котировки RealReal получили прирост от недавней выручки, но в этом году они упали почти на 25%.

Но более глобальные потребительские тенденции, поддерживающие рынок ресейла, продолжают укреплять эту нишу.

Новые привычки покупателей

В общей сложности, согласно недавнему отчету ThredUp, к 2023 году рынок перепродажи может достичь $51 млрд.

По словам Кэролин Томас, президента и CEO компании Aravenda, индустрия ресейла растет в 11 раз быстрее, чем традиционная розничная торговля.

Эта тенденция, вероятно, связана с двумя факторами: логистикой цепочки поставок и переходом к устойчивому потреблению.

Способствуют этому и молодые потребители, такие как Эдвин Эллиот, 26-летний житель Майами. Он ищет в интернете «олдскульную одежду», чтобы дополнить ей модные наряды.

«В интернете так много магазинов для перепродажи, что покупать винтажные вещи стало проще, — отметил он. — Прежде чем найти что-то на барахолке, придется разобрать груды вещей и надеяться, что там будет что-то стоящее».

Тим Сеси, основатель и президент Tim Ceci Retail Consulting, отметил, что благодаря интернету выбор покупателей значительно расширился. «Поколение Z гоняется за секонд-хэндом и перепродает его», — сказал он.

В июле 2021 года онлайн-маркетплейс товаров ручной работы и винтажа Etsy приобрел ресейл-приложение Depop за $1,62 млрд. Согласно пресс-релизу CEO Etsy Джоша Сильвермана, это демонстрирует «значительный потенциал для дальнейшего расширения»,.

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Depop, или «дом ресейла для потребителей поколения Z», как Сильверман описал маркетплейс, насчитывает 30 млн пользователей в 150 странах. Ключевая идея бренда — экологичный и этичный шоппинг. Поэтому этот бренд так привлекателен для молодого потребителя.

«Все дело в возможности выбрать», — сказал Сеси. А для молодого покупателя, который предпочитает стиль ретро и экологичный шоппинг, «это жизнеспособный способ обмена с розничным продавцом или брендом», — добавил он.

Не только секонд-хэнд

Для Эллиота фактор экологичности — скорее дополнительное преимущество. Главная причина, по которой он выбирает реселлеров, заключается в эксклюзивности и удобстве онлайн-покупок.

Эти сайты не просто предоставляют продавцам платформу для продажи старых товаров. По словам Томаса, все чаще на таких платформах товары продаются «новые, с бирками» или «новые, в коробке».

StockX, который был запущен в 2016 году как «фондовый рынок кроссовок», превратился в площадку, на которой пользователи могут покупать и продавать новые дорогостоящие и труднодоступные предметы одежды, сумки и электронику. В апреле StockX закрыл новый раунд финансирования, получив оценку в $3,8 млрд. Как прокомментировал CEO StockX Скотт Катлер, это свидетельствует о «широком признании и энтузиазме» по отношению к компании.

Через сайты перепродажи, такие как Depop, потребители могут перепродавать товары из ограниченных коллекций, которые, возможно, были распроданы и которые больше не купить непосредственно у ритейлера. По словам Эллиотта, такое встречается часто, «поэтому сайту перепродаж трудно не окупиться».

«Если посмотреть на RealReal, большая часть этих отношений с клиентом связана с предметами роскоши или товарами высокого класса», — сказал Сеси.

Традиционные ритейлеры меняют стратегию

Некоторые розничные сети уже ищут способы выйти на процветающий рынок ресейла.

В апреле Lululemon объявила, что запустит собственную программу перепродажи. Бренд сотрудничал с Trove, бизнесом, который помогает компаниям создавать ресейл-магазины, и в мае пилотная программа была запущена в Калифорнии и Техасе.

Компания ThredUp заключила несколько соглашений, среди которых была сделка с Macy's по продаже подержанной одежды в 40 магазинах. J.C. Penney в партнерстве с ThredUp предлагает подержанную женскую одежду и сумки в 30 магазинах.

Через свою платформу, которая предлагает перепродажу как услугу, ThredUp помогает ритейлерам предоставлять подержанные товары клиентам. Среди ее партнеров —включая, включая Walmart, Everlane, Farfetc h, Gap, Adidas и Crocs.

Даже IKEA заявила, что займется перепродажей. До 5 декабря в 33 американских магазинах сети будет действовать программа выкупа и перепродажи. Пилотное тестирование сервиса прошло в Филадельфии.

«Я настроен оптимистично на фоне продолжающейся эволюции, — сказал Сеси. — И, конечно же, рынок ресейла определенно здесь надолго».

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