Познакомимся?

Короткая анкета для читателей RB.RU
Привет, читатель!
Мы RB.RU — деловое издание с 10-летней историей. Когда-то мы появились на рынке как медиа для стартапов и инвесторов, а сейчас наша аудитория — это предприниматели из абсолютно разных сфер, топ-менеджеры корпораций и ИТ-специалисты, строящие карьеру в таких компаниях.
В этом году мы готовим большое обновление издания — и визуальное, и контентное — и приглашаем вас поучаствовать в изменениях. По ссылке вы найдете небольшую анкету, где будут вопросы и о нас, и о вас — при желании анкету можно заполнить анонимно. Ваши ответы будут использоваться для нашей внутренней аналитики и могут публиковаться только в виде общей статистики.
Мы будем рады каждому, кто найдет время на анкету. Большое спасибо за участие.
Фото: RB.ru
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