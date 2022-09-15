Познакомимся?

Привет, читатель!

Мы RB.RU — деловое издание с 10-летней историей. Когда-то мы появились на рынке как медиа для стартапов и инвесторов, а сейчас наша аудитория — это предприниматели из абсолютно разных сфер, топ-менеджеры корпораций и ИТ-специалисты, строящие карьеру в таких компаниях.

В этом году мы готовим большое обновление издания — и визуальное, и контентное — и приглашаем вас поучаствовать в изменениях. По ссылке вы найдете небольшую анкету, где будут вопросы и о нас, и о вас — при желании анкету можно заполнить анонимно. Ваши ответы будут использоваться для нашей внутренней аналитики и могут публиковаться только в виде общей статистики.

Мы будем рады каждому, кто найдет время на анкету. Большое спасибо за участие.

Фото: RB.ru