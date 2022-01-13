За и против: стоит ли увольняться с работы вскоре после трудоустройства

В любом случае, человек, который чувствует себя несчастным на новом месте, сталкивается с дилеммой. Оставаться на работе, чтобы не выглядеть ненадежным сотрудником, или сделать следующий шаг и уволиться? И возможно ли в таком случае уйти, не сжигая за собой мосты?

Чтобы адаптироваться к новой работе, может потребоваться некоторое время. Но иногда мы сразу понимаем, что сделали неверный выбор. Причиной может быть как руководитель , так и обязанности, которые не были упомянуты на собеседовании.

Почему уволиться сразу после трудоустройства — это нормально

Хотя перспектива быстрого увольнения может действовать на нервы, на самом деле это довольно распространенное явление. Исследование 2018 года, проведенное среди работников в США, выявило, что 31% из опрошенных увольнялся в течение 6 месяцев после трудоустройства.

Среди основных причин называли следующие:

конфликт с новым начальником,

работа отличалась от ожиданий, появившихся после собеседования,

иногда работник просто понимал, что больше не хочет выполнять эти задачи.

Еще одна причина увольнений с новой работы связана с продолжительностью найма. Многие, собираясь покинуть текущее место, отправляют отклики в несколько компаний. В итоге они могут принять предложение одного работодателя, а через несколько недель уйти к другому, который предоставит лучшие условия.

Это становится еще более распространенным явлением, когда рынок труда испытывает нехватку кадров, как сейчас происходит в мире.

Прежде чем уволиться, стоит изучить, есть ли способ решить проблемы, прежде чем писать заявление. Организационный консультант Роберта Матусон рекомендует обратиться к новому руководителю с предложениями, как можно переорганизовать вашу работу так, чтобы сделать вас счастливее.

Если ситуацию невозможно исправить, не стоит слишком беспокоиться о том, как уход через месяц или два повлияет на вашу карьеру в долгосрочной перспективе, считает Элисон Грин, автор колонки с советами Ask a Manager в New York Magazine. Единичный случай вряд ли насторожит потенциального работодателя.

Более того, говорит Грин, даже если в прошлом вы часто меняли работу, это не повод несколько лет оставаться на должности, где вы действительно несчастливы. Гораздо лучше найти место, которое по-настоящему вам подходит.

Итак, вы приняли решение уйти с работы. Что дальше?

Во-первых, следуйте обычной процедуре: сообщите о решении начальнику, в идеале лично или по видеосвязи, в зависимости от формата работы, и поблагодарите за предоставленные возможности. Даже если опыт было малоприятным, не стоит углубляться в детали.

Есть несколько других шагов, которые можно предпринять, чтобы расстаться мирно.

Согласуйте с работодателем срок отработки — это могут быть как традиционные две недели, так и иной срок.

Проинформируйте его, почему вы решили уйти так скоро, если есть возможность сделать это вежливо.

В случае если причиной стало недопонимание тонкостей работы, специалистам по найму будет полезно узнать об этом до того, как они подготовят новое сообщение о вакансии.

Возможно, вы уходите, потому что получили приглашение на работу мечты, на которую вы подали заявление несколько месяцев назад. По крайней мере, начальник будет знать, что это вопрос неудачного выбора времени, а не упрек ему.

С другой стороны, если проблема в человеческих качествах самого руководителя, вероятно, лучше об этом умолчать.

Независимо от того, насколько вы вежливы и профессиональны, вполне возможно, что на вас затаят обиду из-за увольнения. Но риск навлечь на себя эту обиду далеко не так велик, как те потери, которые может повлечь неприятная и неподходящая работа.

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