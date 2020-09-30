«Больше всего мне нравится заниматься ремеслом». Как открыть ювелирную мастерскую

Михаил рассказал, как несколько раз менял помещение, какие ошибки совершил на старте, как его бизнес пережил ограбление и какие у ювелира планы.

Михаил Мягков увлекся ювелирным ремеслом ещё в детстве, и поступив на работу в мастерскую вырос до предпринимателя. Сейчас у него собственная мастерская и магазин RishArt в Ногинске и планы масштабироваться.

Как увлечение переросло в бизнес

Ювелирному мастерству я начал учиться с 14 лет. В 2005 году, когда заканчивал получать среднее специальное образование, я устроился в маленькую мастерскую. Я был уверен, что после учёбы всё умею! А хозяйка этого места была готова меня уволить. В общем, умений мне не хватало, но итоге я втянулся и потихонечку начал нормально работать.

Уже с первых дней обучения в колледже нас посадили за верстаки. Мы делали кольца из латуни и мельхиора. Помимо мастерства, которое занимало по два полных дня в неделю, у нас еще была целая куча специальных предметов, таких, как живопись, рисунок, композиция, скульптура и другие.

В 2007 я ушёл в армию, но после неё вернулся в ту же мастерскую — и через какое-то время хозяйка решила открыть по соседству магазин с ювелирными украшениями, а старое помещение отдала мне под аренду. Так в 2010 году я стал предпринимателем.

У меня был собственные инструменты, я знакомился с людьми из ювелирного окружения. Пошли заказы, и я уже не справлялся сам, так что взял на работу своего брата и ещё нескольких мастеров. Это были хорошие времена — по обороту за три года мы выросли в 10 раз.

Новый этап — новое помещение

У меня была мечта открыть при мастерской салон, и так сложилось, что сначала меня друг начал уговаривать это сделать, а потом хозяйка подняла аренду. Такой негативный фактор и толкнул меня к тому, чтобы искать новое помещение — побольше.

Долго искали, но в итоге нашли просто идеальное: 60 м2 и в самом центре города. Правда, цена была очень высокая для 2013 года — 160 тысяч в месяц. Это был наш первый опыт, так что пришлось влезть в долги. Проблема была в том, что банки неохотно давали кредит, так что мы получили только 1 млн под 30% годовых. Для знакомых мы специально прописали бизнес-план, но он из-за неопытности он вышел «на коленке», так что из 2 млн, которые мы запрашивали, нам дали только 500 тысяч. Плюс вложили собственные сбережения. Всего этого было мало, потому что мы открывали и студию, и мастерскую вместе, так что нам надо было, помимо аренды, ремонта, оборудования, зарплат, коммуналки, ещё заполнить витрины товаром.

В итоге мы вложились в ремонт и получилось так, что мы ещё не открылись, а баланс уже был отрицательным, а мы по уши в долгах.

Открытие первого магазина

Спустя два месяца мы открываем студию, и в первый день — никого. Первое время мы жили без посетителей. Витрины пустые, потому что что-то мы сами делали, что-то нам дали на реализацию, но заполнить прилавки ассортиментом не получилось. Конечно, мы вложились в рекламу, в промоутеров, но люди иногда заходили просто посмотреть и ничего не покупали.

Было очень тяжело. Друг, с которым мы открывались, довольно быстро ушёл. Тут, конечно, надо было иметь железные нервы. Но для меня назад пути не было.

Спустя пару дней после его ухода, произошло ещё одно очень тяжелое происшествие. в мою мастерскую не выходит сотрудник — а на старой студии происходит ограбление. Весь тот день я провёл в полиции, а студию пришлось закрыть для посетителей. Похищенное так и не нашли.

Как удалось пережить первый кризис

Но в итоге всё само собой потихоньку выправилось. Ювелирка всегда выстреливает, так что в ноябре-декабре пошли продажи. В какой-то момент ещё несколько банков одобрили мне кредиты, я закрыл тот займ под 30%, кое-где перезанимал, по аренде люди входили в положение.

С сотрудниками были проблемы, но я к тому моменту познакомился со всеми ювелирами в городе и искал новых работников. Конечно, никто не хотел уходить с насиженных мест в неизвестность, но, например, когда надо было подменить кого-то из моих работников, люди работали у меня даже в свой выходной.

Мы дотянули до нового года и даже смогли выйти в ноль.

Снова на новом месте

За пять лет наша выручка выросла в четыре раза, мы закрыли все долги, и в 2018 году снова переезжали. На этот раз тоже арендодатель решил поднять цену, да и к тому же нам стало тесновато: хотелось увеличить производственный цикл и открыть литейных цех. Нашли место побольше, тоже в центре, но с лучшим автомобильным трафиком.

По сравнению с первой студией, тут мы учли все ошибки в дизайне, вывесках, плюс запросили арендные каникулы не на месяц, а на два. Переезд был непростым — целых два месяца на коробках, заказы принимали в помещении с ремонтом, что-то пришлось заморозить — но зато открытие прошло отлично: у нас уже была своя аудитория и все ждали этого дня.

Мечта сбылась, литейное оборудование уже было готово к запуску. Осталось научиться на нем работать. Так я освоил еще две профессии, но оттачивать мастерство я уже доверил своему ювелиру.

Сейчас у нас офлайн-магазин, но есть и онлайн-заказы. Во время карантина, несмотря на рост расходов и нестабильность, мы закрылись с прибылью. Наладили логистику, лучше разобрались в онлайн-оформлении. Начали больше продвигаться через онлайн-площадки: Instagram, TikTok. Это хорошая возможность рассказать о себе большому количеству потенциальных клиентов.

Команда

Сейчас у нас в команде три менеджера, один 3D-модельер, один дизайнер и шесть ювелиров. Я сам тоже и дизайнер, и фрезеровщик, и модельер, и гравировщик, и ювелир, и управлением занимаюсь. Но постепенно стараюсь все эти задачи делегировать, только если это не какие-то сложные срочные заказы или когда надо кого-то подменить. Моя супруга сейчас в роли директора, а я стараюсь больше заниматься маркетингом, продвижением, рекламой.

Вообще, все эти несколько лет я работал без выходных. Поэтому тот опыт, который я накопил за пять лет, другие накапливают за десять, если считать средний рабочий день, выходные и отпуска. Но пора делегировать. Пришло время, чтобы всем занимались более профессиональные и опытные люди: они сделают всё быстрее и качественнее меня.

Какие украшения мы производим

Мы — ремесленники, работаем на заказ и в основном с тематическими украшениями. Например, представители разных профессий любят заказать предметы с их символикой: кольца с клавиатурой для программистов или с какой-то механикой для сварщиков. Я, например, люблю копаться в электронике, так что всякие микросхемы тоже часто попадают на кольца. Мотошины, фотоаппараты и другие предметы тоже.

В месяц у нас от тридцати до пятидесяти заказов, в каждом заказе может быть по несколько изделий. Плюс двести-триста ремонтов.

Планов у нас много. Например, есть такое направление, как High Jewellery — украшения с крупными драгоценными камнями. Мы пока не научились их продавать, но работаем над этим.

Но основная цель сейчас — отойти от управления и масштабироваться. Для этого надо всё структурировать, набрать в каждую отрасль по адекватному профессионалу, особенно в маркетинг. Потом хотим, конечно, открыть новую точку в Москве.

Конечно, у каждого ювелира грандиозные планы: желание прославиться, ездить на международные выставки. Но сейчас цель номер один — масштабироваться. Кто не ставит амбициозных планов, тот их не реализует.

О ремесле и бизнесе

Если сравнивать бизнес и ювелирное дело, то мне интереснее работать руками, заниматься ремеслом. Когда решаешь какую-нибудь сложную задачку по требованию заказчика, голова должна работать вместе с руками. Например, решить, какой способ изготовления подойдёт для конкретного изделия, чтобы он был наиболее практичным, быстрым, дешёвым и качественным. Или когда надо сделать многосоставные обручальные кольца разных цветов. В общем, это требует умственной работы.

Первые пять лет я проработал за верстаком, вообще не вылезая, прокачал навыки в мастерстве, но стало понятно, что надо вникать в бизнес-процессы.

Первое время рост был органический, я на него не влиял, и случилась стагнация. К тому же, чтобы действительно отойти от управления, надо сначала настроить процессы: сейчас надо наладить взаимодействие всех направлений, условно, связать продажи с мастерами, научить их вместе работать.

Потом я начал ходить на тренинги, вступать в бизнес-сообщества, читаю книги по саморазвитию, смотрю вебинары. Но, если честно, управленческие дела мне делать очень некомфортно. Поэтому ищу подходящего человека, а пока потихонечку двигаю каждый отдел: маркетинг, продажи, мастеров, оборудование. Как за диджейским пультом. Просто если сейчас выкрутить какое-то одно направление на полную, то остальные не справятся — масштабировать хаос бессмысленно. Если влить денег в рекламу, продавцы не вытянут, если увеличить продажи, не успеют мастера. Когда всё встанет на свои места, можно будет расширяться и открывать сколько угодно таких студий.