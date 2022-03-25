Рабочие ритуалы: как объединить коллектив и повысить производительность

Рабочие ритуалы могут принимать самые разные формы — от корпоративных кричалок до совместных походов в кафе. Но все они помогают сотрудникам объединиться и найти смысл в работе. Об этом говорит исследование группы ученых во главе с Майклом Нортоном и Франческой Джино. Рассказываем, почему это происходит и как создать ритуалы в своем коллективе.

Объединяющие действия — корпоративные «кричалки» Walmart или сражения на игрушечных пистолетах после окончания проекта — повышают чувство значимости работы на 16%. Такой вывод приводится в исследовании профессора Гарвардской бизнес-школы Майкла Нортона. Сотрудники, которые участвуют в подобных ритуалах, также чаще прикладывают дополнительные усилия, например могут остаться после работы, чтобы помочь коллеге.

Это не только повышает командный дух. Если сотрудники ощущают, что их работа имеет значение, они мотивированнее, счастливее и продуктивнее. Именно поэтому, отмечает Нортон, работодателям стоит задуматься о внедрении ритуалов, чтобы объединить коллектив — вне зависимости от того, работает он в офисе или удаленно.

Более того, считает исследователь, даже если люди не хотят участвовать в таких мероприятиях, ритуалы все равно эффективны.

«Хотя они считают ритуал глупым, со временем он начинает для них что-то значить, и они начинают иначе относиться к своим коллегам и своей работе», — отмечает Майкл Нортон.

От футбола до чаепития

Ритуалы могут принимать разные формы. К ним относится и суеверная привычка постучать по дереву, и путь к алтарю на свадебной церемонии. В спорте нередко встречаются групповые ритуалы: например, команда университета Нотр-Дам по американскому футболу всегда выбирает один маршрут к стадиону. Часто групповая активность включает еду, от чаепития до обеда, на который каждый приносит свое угощение.

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Опросив сотрудников и изучив предыдущие исследования, Нортон и его соавторы определили, что у групповых ритуалов есть три ключевых составляющих: физический (особенные слова или действия), общественный (одновременное участие всей группы) и психологический (символическое значение). Ритуал успокаивает. И если мы не выполняем его, то чувствуем себя немного в своей тарелке.

Ритуалы объединяют

В одном из экспериментов исследователи попросили около 300 работающих людей описать действия, которые они выполняют на работе, которые не связаны с их задачами. Также ученые оценили их отношение к работе.

Около 48% рассказали, что выполняли действия, содержащие в себе все три необходимых элемента — физический, психологический и общественный — и это связали с тем, что они чувствовали свою работу более значимой.

В другом исследовании участников разделили на 122 группы, каждая из которых состояла из трех прежде не знакомых студентов. Каждая группа вместе выполняла одинаковые физические задания (например, трижды похлопать по правому плечу или удерживать кулак у сердца в течение 7 секунд). При этом только в половине групп участники могли видеть друг друга.

После этого всем группам предложили задание — устроить мозговой штурм всех способов использования шестигранной игральной кости. Именно люди в группах, видевших друг друга, сочли и ритуал, и задание более значимым. Также у них была зафиксирована большая привязанность к другим членам группы.

Такие отношения в рабочей обстановке могут позитивно повлиять на корпоративную культуру и производительность, считают исследователи. Они поощряют преданность работе, например добровольное желание выполнить дополнительные задачи без просьбы начальства или доплаты.

Как создать рабочие ритуалы

Хотя ритуалы эффективны, руководителю не обязательно придумывать их с нуля. Майкл Нортон советует начать со следующих шагов.

Наблюдайте. Какие действия уже выполняют команды? Обратите внимание на то, как начинаются собрания. Постарайтесь взглянуть на них с позиции внешнего наблюдателя, чтобы заметить какие-то нормы поведения и расширить их до ритуалов.

Какие действия уже выполняют команды? Обратите внимание на то, как начинаются собрания. Постарайтесь взглянуть на них с позиции внешнего наблюдателя, чтобы заметить какие-то нормы поведения и расширить их до ритуалов. Оставьте инициативу за сотрудниками. Попытайтесь вдохновить их самостоятельно разработать ритуалы. Попробуйте увидеть, чем им нравится заниматься вместе?

Попытайтесь вдохновить их самостоятельно разработать ритуалы. Попробуйте увидеть, чем им нравится заниматься вместе? Предоставьте ресурсы. Например, если коллегам нравится вместе обедать по четвергам, работодатель может выделить им деньги для совместных походов в кафе. Совет: возможно, будет лучше, если начальник с ними не пойдет.

Со временем, говорит Нортон, групповые ритуалы помогут создать чувство значимости, которое работник перенесут и на повседневные задачи.

«Дело не в том, что мы выполняем ритуалы и нам магическим образом начинает нравиться наша работа, — объясняет он. — Со временем сами ритуалы становятся важными — как чувство того, что «так у нас все устроено». И затем это помогает нам найти больше смысла в том, чем мы занимаемся».

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