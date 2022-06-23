Ученые придумали рыбу-робота для очистки морей от пластика

Микропластик — одна из крупнейших экологических проблем 21 века. Возможным решением может стать разработка ученых из Сычуаньского университета — крошечная роборыба, предназначенная для его удаления из морей и океанов. Она может плавать, поглощая частички пластика, и самовосстанавливаться в случае повреждений.

Микропластик представляет собой миллиарды крошечных частиц. Они появляются в результате разложения более крупных пластиковых предметов, которые мы используем в повседневной жизни. Например, бутылки для воды, автомобильные шины и синтетические футболки.

Если микропластик попадает в окружающую среду, то избавиться от него очень сложно. В результате он оказывается в питьевой воде и продуктах питания, наносит вред природе, а также здоровью животных и людей.

Инновационное решение от исследователей из Сычуаньского университета — самоходная роборыба — позволит убирать эти загрязнения из водных ресурсов. Описание изобретения опубликовано в журнале Nano Letters.

Длина роборыбы составляет всего 13 мм. Благодаря лазерной системе, расположенной в ее хвосте, она может передвигаться со скоростью почти 30 мм/с — практически как планктон, дрейфующий в движущейся воде.

Фото в тексте: Nano Letters

Материал, из которого состоит робот, вдохновлен перламутром — внутренним слоем раковины моллюска. Команда разработала его аналог путем наслоения различных микроскопических листов из молекул, опираясь на особый химический градиент перламутра. Это сделало роборыбу эластичной и гибкой, а также дало ей возможность переносить до 5 кг веса.

Органические красители, антибиотики и тяжелые металлы, которые содержатся в микропластике, притягиваются к материалу роборыбы благодаря сильным химическим связям и электростатическим взаимодействиям, что позволяет ей собирать эти загрязнители. Затем ученые могут проанализировать их состав и биологическую токсичность.

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Кроме того, созданный материал, похоже, обладает регенеративными способностями. Роборыба способна самовосстанавливаться на 89% и продолжать работу, даже если получит повреждения, что может часто происходить в бурных водах.

Пока это лишь подтверждение концепции, отмечает Юян Ван, исследовательница из Сычуаньского университета и один из ведущих авторов исследования. Чтобы использовать разработку в реальном мире, потребуется гораздо больше экспериментов.

К примеру, сейчас робот собирает мусор лишь на поверхности воды. В ближайшее время команда Ван будет разрабатывать более функционально сложную версию, которая сможет действовать на большей глубине.

Тем не менее этот бионический дизайн сможет стать отправной точкой для схожих проектов. По мнению Ван, нанотехнология «открывает большие перспективы» для борьбы с загрязнителями.

Это мнение разделяет Филип Демокриту (не участвовал в исследовании), директор Научно-исследовательского центра по нанонаукам и передовым материалам при Ратгерском университете.

Лаборатория Демокриту также изучает применение нанотехнологии для избавления планеты от микропластика. Они хотят заменить пластик на более безопасные материалы: на этой неделе Димекриту объявил, что его команда изобрела новое распыляемое покрытие на растительной основе, которое может стать аналогом пластиковой пищевой упаковки.

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Фото на обложке: xalien / Shutterstock