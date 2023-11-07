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Истории

Польская компания назначила CEO женщину-робота с ИИ

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

За последний год чат-боты с ИИ стали привычным явлением и уже помогают решать рабочие задачи. Но что если технология будет не просто помощником, а руководителем?

Это уже реальность: ранее в этом году польский производитель рома Dictador сделал робота с ИИ по имени Мика своим «экспериментальным CEO». Мика создана компанией Hanson Robotics и является первым роботом-гуманоидом, возглавляющим международную компанию.

Польская компания назначила CEO женщину-робота с ИИ

«У меня нет выходных — я готова принимать управленческие решения и использовать волшебство искусственного интеллекта круглыми сутками», — рассказала Мика в репортаже Reuters.

По мнению Dictador, робот принесет компании успех в будущем. Однако другие считают, что технология требует доработки.

Недавно репортер Fox Business Лорен Симонетти пообщалась с Микой по видеосвязи и обнаружила, что та отвечает с «существенной задержкой».

Симонетти также спросила у прохожих в Нью-Йорке, что они думают о начальнике-роботе. Один человек сказал, что будет проявлять к нему сострадание, другой — что «роботы не нуждаются в уважении», поскольку это «лишь машины».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Но если системы машинного обучения продолжат улучшаться, то вполне смогут заменить людей на посту руководителей.

В опросе Hustle, который проводился в начале этого года, 40% респондентов заявили, что замена CEO искусственным интеллектом имеет смысл.

Источник.

Фото на обложке: Dictador

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