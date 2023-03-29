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Истории

Робособаки Boston Dynamics выступили на показе бренда Coperni

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Осенью прошлого года по интернету разлетелись видео с показа Coperni, где на супермодель Беллу Хадид распылили белую краску, которая превратилась в платье. В новом шоу бренд снова удивил зрителей, пригласив на подиум робособак Spot от Boston Dynamics.

Робособаки Boston Dynamics выступили на показе бренда Coperni

Роботы не только шагали по сцене и двигались в такт музыке. Один из них был оснащен дополнительной «рукой»: он погладил ею лицо одной из моделей и стянул куртку с ее плеч, а позже продемонстрировал дизайнерскую сумку.

Так бренд продемонстрировал свое увлечение футуризмом.

Коллекция вдохновлена басней Жана де Лафонтена «Волк и ягненок». В оригинале, написанном в 17 веке, поднимаются вопросы о балансе сил между человеческими группами. Бренд переосмысливает историю и показывает, что человечество и машины могут жить в гармонии.

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Акцент на передовых технологиях не удивителен, ведь визитная карточка Coperni — сферическая сумка Swipe Bag, вдохновленная формой функции «свайп вверх» на смартфоне.

В новой коллекции Coperni даже выпустил версию Swipe Bag, выполненную из настоящего метеорита.

Источник.

Фото на обложке: Coperni

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