Роботы как комната: тренд, который изменит наши дома и офисы

Роботы уже изменили облик современных фабрик. Теперь они проникают в наши квартиры и рабочие пространства в формате устройств для умного дома. Кит Эван Грин из Лаборатории архитектурной робототехники Корнельского университета предложил пойти на шаг вперед: вместо отдельных гаджетов проектировать роботизированные пространства, которые будут реагировать на потребности пользователя и делать его жизнь легче и приятнее.

Требования к пространствам, где мы живем, работаем и играем, сейчас меняются быстрее, чем когда-либо. Этот сдвиг был ускорен пандемией, в результате которой для многих из нас наши дома внезапно превратились в офисы, социальные пространства, школы и игровые площадки.

Возможно, в ближайшем будущем традиционные подходы к проектированию внутренних помещений окажутся совершенно непригодными для современного образа жизни.

И этот тренд, вероятно, будет только усиливаться. Однако требования, предъявляемые к нашим местам обитания, связаны и со многими другими факторами. Урбанизация приводит к тому, что население планеты мигрирует в города, и жизненные пространства многих людей сокращаются, увеличивая дистанцию между человеком и природой.

Вдобавок к этому население развитого мира быстро стареет, и ресурсов служб ухода уже недостаточно.

По мнению некоторых исследователей, это множество пересекающихся проблем в конечном счете приведет к тому, что традиционные подходы к проектированию внутренних помещений в ближайшем будущем будут совершенно непригодны для многих человеческих стилей жизни. Однако благодаря объединенным достижениям ИИ и робототехники представления о помещениях, в которых мы проводим большую часть нашей жизни, уже начали меняться.

Роботы как комната: все больше людей оснащают свои дома интеллектуальными устройствами, которые реагируют на голосовые команды, чувствуют тепло или движение. Они включают свет, пылесосят полы и слушают музыку, а мы даже не прикасаемся к соответствующим устройствам.

Что, если бы роботы не просто присутствовали в комнате, но и сами были комнатой? По мнению Кита Эвана Грина из Лаборатории архитектурной робототехники Корнельского университета, сфера применения этих технологий может расшириться еще больше.

Его идея заключается в том, что интеллектуальные системы можно полностью интегрировать во все аспекты дизайна помещения: от расстановки мебели до сцен, отображаемых на стенах и потолках.

Грин и его коллеги уже более 20 лет исследуют захватывающие возможности пространств, которые они назвали «робокомнатами». Их работа вдохновила несколько различных исследовательских проектов, каждый из которых исследует различные аспекты новых технологий в области ИИ и робототехники.

Одно из направлений исследований Грина — проект «Анимированная рабочая среда», который изучает, как мебель и настенные панели могут перемещаться по комнате, реагируя на голосовые команды, жесты тела или даже интуитивно понятные алгоритмы ИИ. Это позволило бы пользователям оптимизировать жилые помещения для конкретных задач: например, отдельная комната может быть продуктивной офисной средой в течение дня, а вечером преобразуется в пространство для приема друзей.

Проект home+ исследует, как можно запрограммировать подвижную роботизированную мебель, например лампы или приставные столики, перемещаться по стенам или размещать или доставать предметы с пола и полок. Если это получится осуществить, пожилым пользователям или людям с ограниченными возможностями будет легче хранить вещи, получать к ним доступ и наводить порядок, что сделает их жизнь более независимой.

В проекте LIT ROOM (от англ. «Освещенная комната») команда пытается создать иммерсивную среду, запрограммировав стены и потолки на изменение формы и отображение определенных звуков и цветов. Они представляют, как эти паттерны меняются, сопровождая голос пользователя, когда он читает вслух детскую сказку, или позволяя им исследовать успокаивающие виртуальные миры, предлагая гораздо более захватывающий опыт, чем просто просмотр экрана.

Несмотря на то, что в этих проектах пока наблюдается многообещающий прогресс, команда Грина считает, что они только нащупали поверхность полного потенциала робокомнаты. Благодаря интеллектуальному мониторингу биометрических подписей пользователя системы могут проверять наличие признаков неотложных проблем со здоровьем у пожилых пользователей или инвалидов, а также у пациентов больниц.

Когда-нибудь более продвинутую робототехнику можно будет использовать для выращивания комнатных садов с растениями, встроенными в стены и мебель. Это помоэет пользователям чувствовать себя ближе к природе в условиях плотной городской застройки и даже выращивать собственные продукты питания в помещении.

Грин также предполагает, что комнаты с роботами могут помочь оптимизировать тесные пространства внутри самоуправляемых автомобилей и общественного транспорта, повышая комфорт для их пользователей.

Более разумные подходы к проектированию внутренних помещений могли бы помочь нам адаптироваться к неопределенному и быстро трансформирующемуся обществу.

В будущем же, считает исследователь, эти же принципы могут быть применены для оказания помощи астронавтам в длительных полетах на космические станции или в межпланетных путешествиях, а также в местах проживания на Луне или Марсе. Робокомнаты помогут максимально использовать чрезвычайно ограниченные пространства и поддерживать психическое благополучие их обитателей.

В конечном счете, используя быстроразвивающуюся мощь искусственного интеллекта и робототехники во благо, Грин надеется, что более разумные подходы к проектированию внутренних помещений однажды обогатят нашу повседневную жизнь и помогут нам адаптироваться к неопределенному и быстро трансформирующемуся обществу.

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Фото на обложке: Alexander Supertramp / Shutterstock