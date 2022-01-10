Много болтают, не справляются с задачами и сбегают на обед: почему роботы-официанты пока не могут заменить людей

Robotazia — ресторан, расположенный в Милтон-Кинс, Великобритания. Он примечателен тем, что в нем работают четыре робота-официанта. Они помогают привлекать посетителей и хорошо справляются с подачей блюд, но, по словам владельцев ресторана, не лишены недостатков. Рассказываем, почему эти машины еще не скоро смогут превзойти живых официантов.

Эми, Элла, Уилл и Джош работают официантами в ресторане. Они разносят заказы, общаются с гостями и время от времени уходят на подзарядку. Все они — роботы и главная достопримечательность ресторана Robotazia.

Несмотря на то, что они привлекают в ресторан много посетителей, владельцы Robotazia — Джой Гиттенс и Марк Суоннелл — признались изданию Insider, что не планируют заменять людей-официантов роботами. Оказалось, машины проигрывают по целому ряду пунктов.

Избегают гостей, которые носят много украшений

Роботы просто разворачиваются и «убегают» от гостей, которые носят много металлических украшений. Это связано с тем, что сигналы отражаются от металла. «Они подносят заказ к столу, но не дают людям забрать блюда с подноса, а затем отворачиваются», — рассказывает Гиттенс.

Гиттенс и Суоннелл утверждают, что они вынуждены проверять, сколько на клиентах украшений, чтобы «обеспечить им наилучшие впечатления».

Слишком много болтают

Эми наделена интерактивной функцией, благодаря которой она может отвечать на вопросы посетителей. «Мы отключили ее, потому что гость так и не получит свой заказ, поскольку она просто увлекается разговорами», — делится Гиттенс.

Кроме того, поскольку роботы произведены в Японии, по словам Суоннелла, они общаются на «странном английском, который трудно понять».

Бросают работу, когда голодны

Когда роботам нужно перезарядиться, они спешно покидают гостей. «Если они устали и понимают, что их уровень заряда падает, то сообщают, что им нужно перезарядиться», — говорит Гиттенс. После этого они отправляются на место для подзарядки независимо от того, чем занимались в тот самый момент.

По словам Гиттенс, однажды Эми сделала так в субботу, когда в ресторане был один из самых оживленных дней. Гиттенс постаралась сгладить ситуацию, сказав, что «по крайней мере она знает, когда ей нужно перезарядиться».

Роботы также способны выражать определенные эмоции. К примеру, если посетитель подходит к ним слишком близко, на их лице появляется слеза.

Не справляются с базовыми задачами

Роботы могут разносить еду на подносах, однако убирать со столов пока не умеют. Они также не могут подтвердить совершеннолетие гостя, если тот хочет приобрести алкоголь.

Кроме того, они не могут самоочищаться и заменять собственные батарейки. Чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, Гиттенс и Суоннелл наняли четырех сотрудников — по одному на каждого робота.

Суоннелл утверждает, что трудоустройство машин обходится дороже, чем людей, отчасти из-за обслуживания. Он самостоятельно чинит или заменяет детали роботов каждую среду.

Не являются людьми

Суоннелл и Гиттенс утверждают, что ценят своих людей-официантов. На сайте Robotazia говорится, что «в основе нашего бизнеса и индустрии гостеприимства стоят люди».

Гиттенс добавляет: «Взаимодействие между людьми — замечательное явление. Человек излучает тепло, говоря “Добро пожаловать. Спасибо, что посетили Robotazia”».

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