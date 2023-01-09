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Истории

В Италии разработали робота-скульптора

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Робот 1L от стартапа Robotor создает из каррарского мрамора скульптуры, тратя несколько дней на то, что у человека заняло бы годы. Основатель Robotor Джакомо Массари считает, что «технология не ворует работу у людей, а лишь улучшает ее», позволяя воплотить самые смелые идеи и при этом экономно расходовать драгоценный материал.

В Италии разработали робота-скульптора

«Думаю, можно оценить его в 99%. Но решающее значение по-прежнему имеет человеческое прикосновение. Тот единственный процент очень важен», — заявил он.

Более того, Массари говорит, что «технология не ворует работу у людей, а лишь улучшает ее» — смелое заявление, учитывая, что это мастерство, ставшее искусством, существует уже тысячи лет.

Последний робот-скульптор от Robotor получил название 1L. Это гигант из сплава цинка высотой в 4 м, который может день и ночь аккуратно резать мрамор.

Итальянский стартап разработал робота-скульптора

Фото в тексте: CBS News

Компания называет свою разработку революционной.

«Теперь отходы можно преобразовывать в любую, самую сложную форму, даже в экстремальных условиях, что когда-то считалось невообразимым. Мы вступаем в новую эру скульптуры, которая больше состоит не из битых камней, резцов и пыли, а из сканирования, облаков точек и проектирования», — говорится на сайте.

Сегодня с Массари уже сотрудничают такие художники, как Джефф Кунс и Маурицио Каттелан. Сначала они преобразуют свои идеи в 3D-изображения, а затем воплощают их — с нечеловеческой точностью. В некотором смысле это можно сравнить с Photoshop для скульптуры. 

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«Если что-то идет не так или результат не нравится, можно просто сделать шаг назад. Впечатляющая особенность технологии в том, что мы позволяем художникам мыслить без ограничений», — прокомментировал Массари.

Впрочем, появлению роботов-скульптуров рады далеко не все. Скептики считают, что в процессе модернизации можно утратить что-то важное.

«Мы рискуем забыть, как работать руками. Я надеюсь, что определенные знания и навыки будут с нами всегда, хотя чем больше мы продвигаемся вперед, тем труднее будет их сохранить», — отметил Лоренцо Кальчинай скульптор собора Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция).

Источник.

Фото на обложке: Andractor / Shutterstock

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