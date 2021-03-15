Rolls-Royce хочет создать самый быстрый в мире электрический самолет

Rolls-Royce переходит в сферу электротранспорта. Однако в отличие от Mercedes и Porsche, британская компания не собирается конкурировать на переполненном рынке электромобилей. Вместо этого она стремится создать самый быстрый в мире электрический самолет, технология которого однажды изменит современные способы передвижения.

В начале марта Rolls-Royce впервые вывела свой винтовой самолет с батарейным питанием Spirit of Innovation на испытательную площадку, расположенную в Великобритании. Самолет использует мощность современного аккумулятора и двигательной системы.

Пока было проведено испытание маневров на аэродроме, а первый тестовый полет планируется выполнить уже этой весной. Электрическая трансмиссия мощностью 400 кВт в сочетании с системой аккумуляторов способна разогнать самолет до более чем 480 км/ч.

Если полет пройдет успешно, Rolls-Royce достигнет нового мирового рекорда по скорости электрического полета. Текущий был установлен немецкой компанией Siemens в 2017 году и составляет 338 км/ч.

Неудивительно, что Rolls-Royce решила охватить мир авиаперевозок. Название бренда ассоциируется с роскошными седанами, однако компания отделила свое автомобильное подразделение более 20 лет назад. Изначально созданием машин Rolls-Royce занималась Volkswagen, а теперь эта задача перешла BMW.

На сегодняшний день Rolls-Royce является вторым по величине в мире производителем авиационных двигателей. Разработки компании используются во многих воздушных суднах — от крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380 до таких истребителей, как Eurofighter, Typhoon и F-35. Еще одной менее известной сферой деятельности Rolls-Royce является производство ядерных реакторов для электростанций и подводных лодок.

Rolls-Royce анонсировала концепцию электрического самолета Spirit of Innovation в 2019 году. Компания рассматривает его как технологическую основу для транспорта будущего, включая формирующийся сектор городского воздушного такси.

Великобритания поставила перед собой цель достичь нулевого выброса углерода к 2050 году. Электрический самолет Rolls-Royce разрабатывается в рамках финансируемой государством программы ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight — Ускорение электрификации полета).

«Электрификация полета — важная часть нашей стратегии по экологическому развитию, поскольку мы стремимся избавиться от выбросов углерода к 2050 году, — заявил руководитель Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон. — Управление Spirit of Innovation является важным событием для команды ACCEL на нашем пути к первому полету и попытке установить мировой рекорд позднее в этом году».

Источник.