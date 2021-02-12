«Как запретишь человеку испытывать симпатию к другому?»: работодатели и HR — о романах на работе

В преддверии Дня всех влюбленных спросили у предпринимателей и HR, как они относятся к романтическим отношениям между сотрудниками. Поскольку мнения героев разошлись, мы решили разделить их на группы: за, нейтрально и против — и вот что у нас получилось.

Опросник: Как вы относитесь к служебным романам? Спасибо, ваш голос учтен

За

Ольга Головач, HR BP digital-интегратора DD Planet

Есть много причин, по которым можно позитивно воспринимать близкие отношения между коллегами.

Работа — одна из важнейших частей нашей жизни, ведь мы проводим в офисе больше времени, чем дома. Согласитесь, всегда комфортнее общаться с людьми, если есть общие интересы и они понимают и ценят все, что мы делаем. Некоторым из нас этого дома может не хватать.

Другая причина — бизнес все больше старается обеспечить удобные условия для сотрудников, чтобы выстраивались конструктивные отношения и люди могли самореализоваться в полной мере.

Думаю, было бы ханжеством негативно реагировать на естественный результат прекрасной рабочей атмосферы, которая логично проявляется в сокращении дистанции и создании личных отношений. На работе намного проще присмотреться и узнать человека, чем в клубе или на чьем-то дне рождения, тем более сейчас эти форматы общения нам малодоступны.

Обычно работодатели, наблюдая за парочками, переживают, что у этих сотрудников снижается результативность. Но, мне кажется, тема не до конца изучена, и, возможно, эмоциональная позитивная «заряженность» только улучшает качество работы.

Я верю, что счастливый человек на эмоциональном подъеме может создать свое лучшее решение. Кстати, в ходе одного исследования по теме было доказано, что новые симпатичные коллеги могут серьезно и вполне устойчиво повлиять на повышение общей производительности целого отдела.

В общем, я радуюсь, когда вижу на офисной кухне двоих с бутербродами на общей тарелке, и думаю, что это наверняка любовь.

Надежда Бородина, руководитель группы по работе с персоналом в компании Distillery

Тенденции мира диктуют следующее: 58% людей начинают отношения на работе, больший процент этих романов заканчивается браком. Мы уже это одобрили, мы уже это приняли. Наша задача — научить сотрудников оставаться эффективными, соблюдать этику, быть коллегами на работе, оставляя личное за пределами офисной жизни.

В нашей компании небольшой процент семейных пар, но все они показывают, что у нас здоровая атмосфера, которая позволяет сотрудникам быть профессионалами на работе и крепкими семьями за пределами компании.

Главные правила, которые помогут HR-менеджменту правильно реагировать на новости об отношениях на работе:

Покажите политику компании. Нарисуйте, опишите, спойте, обыграйте —не важно. Покажите, что в компании ценят сотрудника за его профессионализм и экспертизу, оценка его деятельности не будет производится по другим критериям. Мягко установите границы. Например, компания не одобряет демонстрацию личных отношений в рабочее время, но готова пойти навстречу и согласовать отпуск на одинаковые даты для этих сотрудников. Постарайтесь выяснить у сотрудников, нужны ли изменения в расписании или рабочем пространстве. Маленький шаг навстречу даст вам возможность услышать честный ответ. Возможно, будет полезно рассмотреть работу для этих сотрудников в разные смены или в разных кабинетах.

Мы всегда помним, что благоприятная адекватная атмосфера в компании — это лучшая реферальная программа.

Николай Колесников, директор по персоналу Ecwid

В европейской культуре, и в России в том числе, на отношения на работе взгляд толерантный.

У нас в Ecwid десятки пар, и уже сложилась культура того, как это может быть без негативного влияния на работу. Кроме очевидного «нельзя встречаться по вертикали», это еще и «ты не можешь вступаться за свою пару в бизнес-контексте».

В США совсем другая ситуация: она обусловлена культурой сутяжничества и особенностями законодательства. Если между двумя людьми в компании что-то сложилось не так, то компания может быть юридически ответственна. Это по цепочке притягивает всех от государства до руководителя в «полицию любви» и делает любые отношения на работе большим риском для всех сторон.

Калифорнийские законы делают ситуацию еще сложнее. Ведь даже, если между двумя сторонами есть роман, а кто-то третий видит это и ревнует — это считается сексуальным харассментом третьей стороны. Руководитель законодательно несет ответственность, если на это закрывает глаза. Я не фанат государства в роли нянечки, но закон есть закон.

Такая разница между культурами не уникальная для Ecwid — во многих других глобальных технологических компаниях то, что нормально в немецком или польском офисах, совсем не нормально в калифорнийском.

Ольга Зиновьева, основатель сервиса удобной готовки дома Elementaree

У меня самой когда-то был служебный роман с начальником, поэтому я не чувствую в себе права запрещать романы.

На своем опыте могу сказать, что это часто неудобно. Если роман всерьез и надолго, то чем раньше вы раскроете карты в компании, тем больше своих же нервов вы сэкономите.

Тут главное помнить, что отношения — это нормально. На примере Elementaree я вижу, что на работе можно найти спутника жизни. Например, у нас счастливо сложилась одна пара. и, кстати, на днях (возможно, даже 14 февраля) на свет появится их первый ребенок!

Я как руководитель старалась их поддержать и проактивно высказать, что это хорошо, что они нашли друг друга.

Ольга Соколова, партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru

Если оба человека адекватные, то никаких проблем в отношениях на работе я не вижу. Если между ними действительно любовь — это прекрасно: никаких споров или скандалов между такими людьми, как правило, не случается, потому как они благодаря своим чувствам и уважению уступают друг другу в каких-то моментах.

Может быть и наоборот. Когда люди не сходятся характерами или кто-то хочет что-то получить от другого, налицо эгоизм и вытекающие из него проблемы: внезапные увольнения, срывы задач, напряжение в команде и так далее.

В некоторых глобальных компаниях, если HR узнает об отношениях, людям в обязательном порядке необходимо подписать документы о том, что их намерения существуют по собственной воле, никто к отношениям их не склонял: так работодатель хочет оградиться от возможных нападок в будущем по теме харассмента.

Иногда романтические отношения полностью запрещены должностной инструкцией, и за них могут даже уволить, как, например, в случае с СЕО McDonald’s.

Сергей Козлов, CEO «Мегаплан»

Принципиальная позиция «Мегаплана» — отношения между сотрудниками допустимы. Только за прошлый год было две свадьбы, и один ребенок появился на свет. Причем на одной из свадеб свидетели были также муж и жена, работающие у нас.

Избежать отношений на работе практически невозможно, учитывая тот факт, что мы проводим большую часть жизни в офисе. Шансы встретить там свою половину выше, чем в каком-либо другом месте. Как запретишь человеку испытывать симпатию к другому?

Мы не считаем, что отношения на рабочем месте могут повлиять на продуктивность. Пожалуй, главной причиной запрета на романтические отношения между сотрудниками могут стать ценности компании, так как некоторые организации считают необходимым оградить подчиненных от любого проявления сексуальности и эмоций на рабочем месте: вводят дресс-коды и подобные ограничения.

Корпоративная культура «Мегаплана» в этом отношении иная: мы интересуемся семейными делами наших сотрудников, справляемся о здоровье. Это не просто деловые отношения: мы хотим, чтобы работники, проводя 60% своего времени в офисе, чувствовали себя как дома.

Компаниям, пропагандирующим семейные ценности, следует пересмотреть свои взгляды на служебные романы: чем больше женатых пар работают вместе, тем ниже процент разводов в обществе. Кроме того, сотрудники со сложившейся личной жизнью могут спокойно сконцентрироваться на работе, вместо того, чтобы думать о личных неурядицах.

На мой взгляд, отношения между сотрудниками не проблема сама по себе. Проблема, скорее, заключается в нежелательном поведении, которое может быть следствием этих отношений: конфликт интересов, фаворитизм, снижение трудовой продуктивности.

Однако все же следует понимать, что служебные романы — не единственный источник таких явлений. Если в компании разработаны процедуры пресечения нежелательного поведения, нет смысла запрещать романы.

Катерина Гаврилова, основатель и CEO DigitalHR

Увольнение из-за служебного романа — это нарушение границ. Сейчас осознанность и трепетное отношение к личному пространству становится новой нормой во взаимоотношениях нанимателя и сотрудника.

Есть работодатели, которые прописывают подобные запреты в job offers, но такие соглашения не имеют юридической силы. Если сотрудника внутри компании решат уволить из-за романа, это может нанести негативный эффект репутации фирмы. Ведь причина увольнения никак не связана с деятельностью сотрудника и результатом его труда.

Сейчас становится все больше семейных пар в бизнесе: как IT, так и digital. Такой тренд был особенно распространен 1,5-2 года назад в Силиконовой долине в США. Даже венчурные фонды считали такие компании более надежными с точки зрения инвестиций.

Такая ситуация наблюдается и в России. Как семейная пара-основатели компании могут запретить своим сотрудникам развивать личную жизнь в рамках компании? В нашей практике были ситуации, когда соискатели увольнялись с прошлого места работы из-за расставания. При это негатива к работодателю не испытывали.

Поэтому мы — за любовь.

Нейтрально

Юлия Кононова, исполнительный директор коммуникационного агентства Arealogic

По статистике, представленной порталом HeadHunter, 41% работающих людей имели или имеют служебные романы. У каждого из нас есть примеры, когда личные отношения так или иначе оказывали негативное влияние на профессиональную деятельность.

Однако мы работаем не с роботами, а с живыми людьми, которые проводят 40 часов в неделю бок о бок. В таких условиях логичны любые межличностные отношения, и романтические не исключение.

Контролировать их и тем более запрещать — крайне сложно. На мой взгляд, целесообразнее продумать систему управления такими ситуациями. Научиться эффективно в них существовать. Руководитель должен знать, когда, а главное — как корректно вмешиваться в служебные романы. Как экологично и эффективно работать с их последствиями.

Вряд ли стоит поощрять служебные романы, но тотальные запреты — не самая рабочая стратегия.

Владимир Морозов, создатель телеграм-канала marketing_jobs

В моей карьере было несколько удачных и неудачных опытов, связанных с отношениями на работе, поэтому могу сказать с уверенностью — все неоднозначно, готового рецепта просто не существует. Тем не менее могу привести некоторые за и против.

За

Вы нанимали талантливого менеджера, трудоголика. И вот результат: он много работает, свободного времени почти нет. При этом ваш менеджер — человек с обычными желаниями и потребностями. Ему нужна пара, семья, нормальная жизнь, но строить отношения просто некогда: ведь он постоянно на работе.

Где искать партнера? В клубах, на выставках, на закрытых кинопоказах не получится, напомню: ваш менеджер — трудоголик. Выход — офис, где много прекрасных людей.

Против

Если партнер талантливого менеджера — его подчиненный, ничего хорошего из этого не выйдет. Это 100% будет мешать выполнению должностных обязанностей. Будет отвлекать.

В итоге вы как руководитель на какое-то время потеряете сразу двоих дееспособных специалистов. Пропадет объективность в принятии решений со стороны влюбленных партнеров.

Но все можно решить одним кардинальным путем: кто-то один должен уйти, уволиться. Тогда все снова наладится: есть счастливый талантливый менеджер, который в силу общего воодушевления становится еще более талантливым и креативным.

На мой взгляд, руководитель должен сам трезво оценить ситуацию, и если, на его взгляд, эти отношения возможны, то проговорить с сотрудниками все варианты развития их отношений в рамках компании: люди не роботы, чувства иногда играют определяющую роль.

Анна Ковалева, сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm

Мне кажется, тут сложно дать однозначный ответ: мир не черно-белый. Я знаю многие счастливые семейные пары, которые познакомились и чьи отношения завязались на работе.

Подходит ли работа как место для знакомств? Определенно да, особенно если вы работаете в компаниях, чьи ценности разделяете: проще найти «своих», легче начать разговор и найти повод для общения.

Другой вопрос: легко ли быть в отношениях на работе? Нет. Пока в отношениях все идет хорошо и вам прикольно скрываться от ненужных взглядов — это добавляет перчинки. Сложности начинаются, когда все не так гладко.

Представьте: вас бросил коллега или вы взяли волю в кулак и расстались с тем, кого разлюбили, а вам еще видеться каждый день, работать вместе и делать вид, что все нормально — мол, рабочий процесс. Это сложно, знаю по себе.

Но все же, если отношения начались на работе стихийно, мне кажется, это окей. Лучше решать проблемы по мере их поступления. А вот если вы уже в отношениях и решили сделать с романтическим партнером свой бизнес, я бы дважды подумала (хотя воодушевляющие примеры тоже есть).

Мы делали подкаст-викторину «Основательный квиз», где участвовали кофаундеры классных стартапов, которые рассказывали об отношениях в рабочем тандеме. Одна пара наших участников — разведенные супруги: им удалось сохранить бизнес и рабочие отношения, но не удалось сохранить семью. Такое тоже нередко случается.

Андрей Коннов, CEO коммуникационного агентства Konnov Media

Отношения на работе — это всегда кот в мешке: они могут как усилить команду, так и свести на нет работу по ряду проектов.

Важно понимать, что коммуникационное агентство, как и весь консалтинговый бизнес, держится на людях. Необходимо подбирать не только профессионалов, но и морально устойчивых претендентов, особенно если должность подразумевает общение с клиентом. Ведь каждый аккаунт-менеджер становится для клиента не только консультантом, но еще и психологом, а зачастую — и другом.

Если же внутри коллектива развиваются отношения, то это грозит целой чередой проблем и для агентства, и для его клиентов. Мы не берем самые радикальные случаи, опишем лишь бытовые примеры.

Во-первых, участники процесса меньше думают о работе и больше о том, как друг другу понравиться, как побольше пообщаться. Но это на начальной стадии, и если оба не прочь закрутить роман. Во-вторых, если симпатия взаимная, а один из участников процесса находится выше по должности, то возникают проблемы, связанные с покровительством, прикрыванием отчетностей.

И тут может начаться действительно серьезный раскол в коллективе: ведь остальные сотрудники обязательно заметят такую несправедливость, и никто не станет с ней мириться.

Но самое отвратительное наступает, когда подобные отношения рушатся. И чем моложе участники этого служебного романа, тем болезненнее будут последствия. При крушении подобных отношений, если оно проходит относительно мирно, то вчерашние близкие люди начинают общаться друг с другом по минимуму.

В итоге страдают проекты, на которых работают эти сотрудники. Вместо того, чтобы напрямую задать интересующий вопрос по работе, они просят об этом коллег или сами пытаются найти ответ, теряя время и загружая других.

Впрочем, едва ли все вышеперечисленные проблемы окажутся так чувствительны для владельца бизнеса, как потеря сотрудника из-за неразделенной любви.

Увольнение из-за проблем, связанных с личными отношениями, часто становится импульсивным шагом. Человек просто заявляет, что не может выйти на работу — хотите штрафуйте, хотите ругайте, и остаток зарплаты не нужен. Особенно это свойственно для сотрудников из поколения Z.

В итоге остальным членам коллектива приходится быстро въезжать в проект, перехватывать заказчиков, которые тоже уже прикипели к своему аккаунту и могут не согласиться на его замену. В последнем случае возникает угроза расторжения контрактов.

Наконец, второй человек, состоявший в отношениях, но продолжающий работать, будет чувствовать себя максимально некомфортно и со временем уволится. А значит, снова встает болезненный вопрос поиска уже двух сотрудников, их обучения и развития.

Из относительных плюсов отношений на работе: сотрудники чаще задерживаются и стремятся помогать друг другу. Еще существенным преимуществом здоровых отношений в паре становится то, что партнеры стараются проецировать их на коллектив. Для них место работы становится чем-то большим, чем работа. Для них это место, где завязались теплые отношения в этом холодном городе.

Мы не можем препятствовать отношениям на работе и не считаем возможным вмешиваться в личную жизнь сотрудников. Но со своей стороны стараемся предугадать проблемы, вызванные отношениями внутри пары.

Анна Найш, CEO платформы для эффективного онлайн-взаимодействия Granatum

Любви покорны не только все возрасты, но и все пространства — и офисные не исключение. Вы за или против — неважно: отношения на работе были, есть и будут всегда, и это просто надо принять как данность.

Американская консалтинговая компания Vault ежегодно к 14 февраля проводит опросы, посвященные служебным романам: по данным 2019 года, 58% респондентов хотя бы раз в жизни заводили такие отношения.

По результатам исследования британского маркетингового агентства Reboot, этот факт подтвердили 48% опрошенных. В России мы нашли опрос HeadHunter за 2014 год, и тогда 41% респондентов признались в том, что служебные романы имели место в их жизни.

Как рождаются такие романы? На работе люди проводят большую часть времени, вместе креативят, фонтанируют идеями, ездят в командировки, следят за собой и хорошо одеваются (есть, конечно, исключения, но сейчас не о них).

Благодаря общим проектам и интересам коллегам всегда есть о чем поговорить, кого и что обсудить, поэтому романтические отношения вполне естественны.

Прокомментирую разные этапы отношений на работе с позиции руководителя.

На первом этапе влюбленности, когда хочется нравится, но еще непонятно, что чувствует другая сторона, у сотрудника обычно рождаются самые яркие идеи: он полон энергии, сил, вдохновения, быстрее добивается результатов. При этом и вокруг себя влюбленный человек создает отличную атмосферу, что не может не сказаться на общем климате и производительности.

Но, когда начинается этап взаимной любви, производительность снижается: на нее плохо влияют бесконечные чаты и переписки, совместные кофе-брейки и обеды, обсуждения с друзьями — если они работают в той же компании, то вычитаем и их рабочее время.

Если оба сотрудника свободны, то через какое-то время все нормализуется: люди начинают жить вместе и возвращаются к привычному рабочему режиму.

А вот если роман не выдерживает проверки временем и коллеги расстаются, то вариантов развития событий множество: от ухода из компании одного из них (или обоих) до подковерных интриг, бойкотов и провокаций, которые, конечно, могут поставить под угрозу бизнес-процессы и ухудшить атмосферу в коллективе, особенно если каждый из бывших любовников начнет собирать вокруг себя свою группу поддержки из коллег.

Еще хуже ситуация, когда кто-то из пары уже состоит в отношениях: измена может полностью выбить из рабочего ритма, и часто кто-то из пары даже уходит с хорошего места, не выдержав эмоциональной нагрузки.

Участие коллектива в таких ситуациях неминуемо: будь то разрушенные семьи или новые отношения, коллеги всегда активно выражают свое неодобрение, сочувствие или поддержку.

Совсем другое дело, когда пара влюбленных или семья вместе создают бизнес, который становится еще одним объединяющим началом в их отношениях. На этой энергии они могут добиться отличных результатов на первых этапах, а дальше все зависит от способности разделять бизнес и личную жизнь.

Гарри Мурадян, HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры

На данный момент чуть больше 30% отношений в России складываются на работе. Это вполне очевидно: ведь там мы проводим порядка трети своей жизни. Неважно, каким будет исход отношений, в любом случае это создает определенные риски.

Если дело доходит до заключения брака, такие отношения для работодателя создают конфликт интересов. Ведь семейная пара — это два заинтересованных лица. И они не могут работать в одном отделе и одном департаменте. С точки зрения международного Compliance — это недопустимо. Кому-то придется подвинуться и покинуть компанию.

Если же ничего не получится, то скорее всего работать вместе будет сложно. Очень часто при расставании остается осадок, который мешает коммуникации. В лучшем случае вы просто будете избегать общения друг с другом. В худшем — расставание выльется в корпоративный конфликт, где пострадают все.

Это не значит, что нужно воздерживаться от отношений на работе — на моей практике есть много успешных пар, которые сложились именно так. Однако большая часть из них обладала высоким уровнем осознанности и ясно понимала ту ответственность и риски, которые они берут на себя.

Понравится человек — визуализируйте наперед, готовы ли вы работать с ним вместе, если ничего не получится, и готовы ли вы покинуть компанию, если того требует корпоративная политика.

Марина Хомич, HR-директор Viber в Минске

Отношения на работе — вопрос очень неоднозначный.

С одной стороны, работа — это просто сфера для реализации профессиональных знаний и умений, но с другой — это еще и коллектив, состоящий из людей, которые близки по ценностям и интересам (пусть и профессиональным). С коллегами мы проводим больше восьми часов в день, и порой это больше, чем время, которое уделяем семье.

Формирование команд происходит особым образом: руководители и HR-департамент подбирают людей так, чтобы вместе они создали максимально эффективную рабочую группу. Кроме того, во многих организациях проводятся различные мероприятия для сплочения коллектива — так называемые тимбилдинги.

Сближаясь и узнавая друг друга получше, сотрудникам бывает сложно соблюсти личные границы, поэтому отношения на работе — это не редкость. Более того, в зрелом возрасте у многих людей (особенно сосредоточенных на карьере) работа — это единственное место для знакомств и образования близких связей.

И все же отношения на работе — хрупкая вещь: один и тот же человек начинает одновременно играть две социальные роли (или даже больше), и избежать их влияния друг на друга невозможно.

На работе каждый из нас в первую очередь — профессионал в своей области и чей-то подчиненный, иногда — еще и чей-то руководитель или коллега по команде. Ввиду профессиональных функций нам часто доступна информация, которой мы не можем делиться ни с кем, кроме нашего руководства, поэтому конфиденциальность информации — первое, что оказывается под угрозой из-за отношений на работе.

Следующая проблема — это предпочтение своей половины во всех вопросах, в том числе и рабочих. Если в отношениях состоят начальник и подчиненный, велика вероятность возникновения покровительства в продвижения партнера по служебной лестнице либо выделения ему более интересных задач.

В этой ситуации очевиден конфликт интересов. Даже если ваша половина действительно явный претендент на повышение или лучший исполнитель для достижения поставленной цели, это признание повлечет за собой негативное отношение окружающих.

Бывают ситуации, когда пара или даже супруги работают в одной большой компании, при этом не пересекаясь и не взаимодействуя как коллеги. Тем не менее даже это может сказаться на рабочих или, что хуже, на личных отношениях.

Простой пример: один партнер выстраивает рабочие отношения с коллегами, ходит вместе с ними на обеды и кофе-паузы или просто сильно загружен в работу. В это время второй может испытывать неловкость при желании проводить больше времени вместе со своей половиной на перерывах.

Однако не стоит забывать, что неразрешимых ситуаций не бывает. И если все-таки так сложилось, что вы с коллегой стали парой, вам стоит как можно раньше, еще на берегу, обсудить правила игры.

В частности, нужно договориться о том, как вы будете вести себя на работе: будете ли афишировать свои отношения или нет, как поступать, если поссорились дома, а на работе от вас требуется сотрудничество и решение совместных вопросов, как вы поступите в случае конфликта ваших профессиональных интересов, как вы будете проводить перерывы в офисе, и даже, если отношения на работе противоречат корпоративным правилам, кто из вас сможет уволиться и найти себе новую работу, если вопрос станет критическим.

Против

HR-отдел платформы для создания сайтов и продажи билетов Nethouse

Про отношения на работе сказано достаточно много, так как эта тема беспокоит руководителей и HR.

Возникновение отношений на работе предсказать достаточно сложно. Они могут возникнуть как между вновь пришедшими сотрудниками, так и между людьми, которые работают бок о бок достаточно давно.

С коллегами мы проводим вместе большую часть дня и в процессе работы узнаем о них много личного, поэтому в возникновении симпатии в рабочей обстановке нет ничего удивительного, особенно если работа идет над одним общим проектом.

Служебные романы бывают двух типов: между равными коллегами и между начальником и подчиненным.

К плюсам таких ситуаций можно отнести вдохновение и подъем рабочего настроя. Однако, к сожалению, минусов гораздо больше.

Так, например, у сотрудников, которых связали теплые отношения, может возникнуть простой в работе, так как обоим хочется проводить больше времени вместе, а это будет увеличивать количество и длительность перерывов в работе. И вдохновение, которое возникло в начале таких отношений, может перенаправить энергию не в то русло: ведь теперь мысли заняты не только работой, но и объектом воздыхания.

Конфликты, происходящие в паре, или даже разрыв отношений могут негативно сказаться на рабочей обстановке в целом, а также ухудшить атмосферу в коллективе.

Если роман случайно или намеренно предали огласке — это может привести к возникновению сплетен. Если он возник между начальником и подчиненным, сложно будет избежать обвинений в предвзятом отношении со стороны руководителя и меркантильности со стороны подчиненного.

Чувства, возникающие между людьми, — это всегда прекрасно, но также очень важно сохранить продуктивный рабочий настрой, поэтому стоит придерживаться ряда правил:

нерабочие отношения должны оставаться вне работы. Коллегам, состоящим в отношениях, крайне важно не терять голову и не забрасывать рабочие задачи;

необходимо проявлять сдержанность и не предавать отношения огласке;

нужно обязательно разделять личные и рабочие моменты, чтобы рабочие разногласия не влияли на личные отношения и наоборот.

Влюбленность — это прекрасное чувство, она наполняет нас позитивом и энергией, но не стоит забывать, что любые отношения имеют свои особенности, поэтому важно помнить о рациональности и выдержке.

Софья Тойшева, основатель Be famous pr agency

Скажу честно, имея опыт руководителя департамента, исполнительного директора, а сейчас собственника бизнеса, я видела многое, в том числе романы на службе и романы вне работы, которые нельзя было не заметить в офисе.

И пусть меня не поймут коллеги, но я против романов на работе. Точнее, не все смогут эмоционально выдержать такой спектр чувств, не жертвуя своими должностными обязанностями.

Любовь — это прекрасно. Когда человек любит и любим, можно горы сворачивать. Но я знаю и другие примеры. У двух сотрудников были отношения на работе, они думали только об отношениях, старались чаще уединяться.

Это прекрасно — видеть, как люди с улыбкой на лице работают, но, как оказалось, у них просели KPI, еженедельные задачи копились, в конце месяца результат был ниже, чем до того, как в сотрудников попала стрела Амура.

Также наблюдала за сотрудниками, которые расстались. Их роман закончился разрывом и ухудшением отношений, качество работы снизилось в разы, если не упало практически до нуля.

Общая атмосфера в коллективе была также негативная, офис разделился на два лагеря: один — за девушку, второй — за парня. Неделю в курилке, на кухне, в уборной не умолкали разговоры о том, кто прав, кто виноват. Кто-то сопереживал, кто-то злился на парочку, что не дают работать — перетирали знатно кости всем.

Еще хуже, когда заводят отношения с клиентами. Это для меня too much. Тут сразу страдает репутация компании, не говоря уже о сотруднике, который вступает в такие отношения.

Так что, если не хотите потерять работу, воздержитесь от соблазна в офисе и попридержите свои биохимические порывы.

Катерина Новографская, HR Generalist digital-агентства iBRUSH

В целом, отношения на работе — это почти всегда плохо. Только в редких исключениях парам удается разделять рабочее и личное. В лучшем случае отношения не будут сказываться на рабочих моментах, если вы сотрудники компании с большим штатом и в разных непересекающихся отделах.

Это может быть плюсом для тех, кто живет в больших мегаполисах с бешеным ритмом, когда мало на что хватает времени, и на личную жизнь в том числе: у вас могут быть совместные обеды, корпоративы, общие знакомые. И все — на этом плюсы закончились.

С моей профессиональной точки зрения HR компании до 100 человек, отношения на работе влекут за собой множество негативных последствий как для компании, так и для самих участников романтического процесса.

Во-первых, сложно не переносить рабочее на личное и обратно: личные ссоры могут отражаться на рабочих процессах, а это, с моей точки зрения, максимально непрофессионально. К тому же, когда работаешь в небольшой компании, то общение 24/7 приносит удовольствие только в начале отношений, а потом зачастую начинает тяготить и приедаться.

Во-вторых, со стороны работодателя есть риски, что при уходе одного сотрудника второй из пары последует за ним.

Любой уход — это не только потеря специалиста, но и дополнительная головная боль для компании. Также есть риски, что при уходе одного у второго может упасть мотивация. Поэтому политика нашей компании не одобряет служебные романы.

Фото на обложке: robbin lee/Shutterstock.com