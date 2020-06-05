День эколога: как российские компании помогают оберегать окружающую среду

5 июня в России отмечается День эколога. Rusbase опросил известные российские компании и узнал, какие экологические инициативы у них есть. Одни очищают лес от мусора, другие помогают фондам по защите природы.

Пресс-служба группы «М.Видео-Эльдорадо»:

«М.Видео» отказалась от пластиковых пакетов в рознице около 10 лет назад в пользу бумажных, FSC-сертифицированных. Два года назад на бумажные пакеты перешли и магазины «Эльдорадо». Пакеты с FSC-сертификацией произведены максимально щадящим для природы способом, часть средств от продажи пакетов мы направляем на восстановление лесов в России. Группа «М.Видео-Эльдорадо» также планирует продажи многоразовых сумок, которые могут заместить пакеты.

Еще одним важным для группы «М.Видео-Эльдорадо» направлением является программа по правильной утилизации техники. В партнерстве с ассоциацией «СКО Электроника — Утилизация», объединяющей производителей техники, мы организовали полностью контролируемый и прозрачный путь бытовых приборов от производства или импорта до вторичной переработки.

Ненужную технику можно оставить в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», далее техника попадает на заводы-партнеры и ее отправляют на переработку. Все партнеры-утилизаторы проходят аккредитацию, а специальное ПО позволяет отслеживать весь путь техники — от приема в магазине до переработки. Таким образом, мы гарантируем, что вся сданная нам техника будет действительно утилизирована, и это будет сделано без вреда для природы.

Более 300 магазинов принимают технику и электронику от потребителей для правильной утилизации постоянно. Кроме того, несколько раз в год проходят федеральные акции по утилизации, за несколько месяцев было собрано и утилизировано более 300 тысяч тонн электронных отходов.

Мы также собираем на утилизацию батарейки и сотрудничаем с двумя российскими заводами, которые их перерабатывают. Боксы установлены более чем в тысяче магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». С октября 2018 года посетители сдали на переработку более 7 тонн батареек.

Мы также стараемся минимизировать собственное влияние на экологию. Всего в 2019 году мы утилизировали более 186 тысяч тонн отходов — это картонная и пластиковая упаковка, которая остается в магазинах. Повышение доли переработки вторичного сырья будет одним из приоритетов работы в 2020 году.

Уже несколько лет в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» при строительстве новых точек устанавливается только светодиодное освещение и запущен процесс модернизации освещения в открытых ранее магазинах.

Мы также поддерживаем благотворительные фонды и их программы, направленные на сохранение заповедной российской природы, например WWF, «Красивые дети в красивом мире». Наши сотрудники как волонтеры ездят в заповедники для посадки лесов.

Татьяна Раззорилова, руководитель административного блока Skyeng:

С августа 2019 года мы перешли на раздельный сбор отходов в офисе и передаем их на переработку — за первое полугодие 2019 года мы передали в переработку 311,6 кг отходов, а за первый квартал 2020 года — уже 350 кг. Опасные отходы (картриджи и батарейки) передаем на утилизацию.

Еще задолго до пандемии мы отказались от закупки одноразовых столовых приборов и посуды, перешли на многоразовые. Однако теперь придется снова вернуться к одноразовым, хотя бы временно, но мы стараемся покупать максимально безвредный пластик, подлежащий переработке.

Кроме того, мы планомерно внедряем культуру осознанного потребления и принципы Zero waste, поддерживаем информированность сотрудников инфографикой, видеороликами и лекциями. Мы призываем их придерживаться этих принципов не только в офисе, но и в обычной жизни — наша брендированная продукция включает стильные текстильные сумки и многоразовые стаканы для кофе.

Мы также стараемся максимально бережно относиться к электроэнергии, снижая уровень нашего энергопотребления: используем энергосберегающие лампы и светодиодное осветительное оборудование, ежедневно обходим все помещения в офисе и отключаем незадействованные бытовые электроприборы. У нас установлены специальные таймеры, которые позволяют автоматически включать и выключать вентиляционные установки.

Чтобы снижать водопотребление, наши посудомоечные машины работают в экономном режиме, кроме того, мы используем пурифайеры (фильтры).

Также в июне прошлого года мы всем московским офисом выбрались на корпоратив «Чистые игры»: съездили в подмосковный Королев, на территорию парка «Лосиный остров», и соревновались между собой в очистке леса. Мы разделились на команды и собирали мусор — за полтора часа собрали 1,3 тонны, которые мы передали на утилизацию специальным службам.

Уборка мусора командой Skyeng в парке «Лосиный остров»

Пресс-служба «Яндекса»:

Специально ко Дню эколога в сервисе «Яндекс.Коллекции» завели свои страницы российское отделение «Гринпис» и WWF России. На них вы сможете увидеть фотоархивы редких животных (снежных барсов, песцов, китов), красивейших мест России и мира. Кроме того, там можно найти фотоколлекции, посвященные важным вопросам экологии: жизни без пластика, предотвращению загрязнения планеты, защите лесов от пожаров, специфике профессии эколога.

Также WWF России ответит на вопросы пользователей, связанные с экологией и защитой окружающей среды, на сервисе вопросов и ответов «Яндекс.Кью».

Из инициатив, которые уже реализованы сервисами «Яндекса»:

в ноябре 2019 года « Яндекс.Такси » запустило тариф с автомобилями, переоборудованными на экологичное топливо — метан. Метан позволяет сократить выбросы сажи, окиси углерода, окислов азота и других вредных веществ в атмосферу. Пока тариф работает только в Казани. 30 электрокаров появилось в парке «Яндекс.Драйва» осенью 2019 года. «Яндекс.Лавка» работает с поставщиками и партнерами, чтобы снизить количество используемой упаковки и перейти на перерабатываемые материалы. Сервис первым заменил подложки для фруктов и овощей. Теперь они сделаны из пульпекартона, в основе которого вторичное сырье. В распределительном центре «Яндекс.Лавки» собирают и сдают на переработку пленку и макулатуру, а продукты перевозятся не только в обычных коробках, но и в многоразовых контейнерах. «Яндекс.Лавка» полностью перешла на использование велосипедов курьерами. Велосипеды экологичнее и безопаснее, а по скорости доставки на небольших расстояниях не проигрывают автомобилям.

Пресс-служба Melon Fashion Group:

Бизнес должен предпринимать меры для снижения нагрузки на окружающую среду. В прошлом году мы запустили проект «Зеленый офис». Его суть — в раздельном сборе мусора, переработке бумаги и пластика, отказе от одноразовых вещей, переходе на экологичные моющие средства, экономии воды и электроэнергии, утилизации батареек. Мы начали со штаб-квартиры: разместили контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла, пластика, лампочек и батареек.

Еще мы проводим лекции: приглашаем профессионалов в области экологии, которые делятся знаниями. В прошлом году состоялись пять лекций по устойчивому развитию, сознательному потреблению и экологически правильному поведению. В этом году образовательные проекты продолжатся.

В наших магазинах и штаб-квартире стоят боксы благотворительного фонда «Спасибо». Фонд устанавливает контейнеры по сбору одежды, чтобы люди могли оставить ненужные вещи. Часть вещей идет на продажу в благотворительные магазины или на помощь нуждающимся, часть — на переработку.

Бокс, в котором можно оставить ненужную одежду

Отдельные инициативы есть у каждого бренда Melon Fashion Group.

Zarina отказалась от стандартных рекламных материалов в пользу экологически безопасных. Рекламные постеры для световых коробов производятся из экоткани, а с ноября используется ткань, прошитая силиконовой лентой без хлора. Чехлы для антикражных ворот с 2019 года производятся из разлагаемого биопластика PLA. Еще бренд запустил производство сумок-шоперов из спанбонда — прочного нетоксичного материала, который разлагается быстрее полиэтилена и подлежит вторичной переработке.

Befree в прошлом году провел несколько акций по уборке мусора в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Сотрудники офиса и магазинов собрали 30 тонн мусора. 300 мешков передали на утилизацию, 120 — на повторную переработку.

Также befree разрабатывает многоразовый пакет, в котором товар будет приходить от поставщика и в нем же продаваться покупателям. Это позволит отказаться от производства нескольких миллионов пластиковых пакетов в год. Один из лукбуков бренда снят на мусорном полигоне.

Съемки лукбука befree на мусорном полигоне

Love Republic развивает проект по утилизации старой одежды.

Sela выпускает многоразовые хлопковые сумки, которые можно использовать вместо пластиковых пакетов. В этом году бренд планирует запустить благотворительный проект по обеспечению одеждой нуждающихся семей.

Пресс-служба «ВКонтакте»:

Ко Дню эколога «ВКонтакте» поддержит несколько инициатив общественных организаций. Среди наиболее заметных — онлайн-дискуссия от WWF «Эколог — профессия успешного будущего» и Всероссийская премия борцов с мусором, созданная совместно с движением «Чистые игры».



В дискуссии WWF (состоится 5 июня в 11.00 по мск в сообществах WWF и «Благотворительность «ВКонтакте») примут участие молодые экологи и эксперты в области устойчивого развития из WWF, НИУ ВШЭ, IKEA и других организаций. Они расскажут, как попасть в профессию и выстроить успешную карьеру в науке, некоммерческой организации, стартапе или большом бизнесе.



«Чистые игры» и «ВКонтакте» впервые организуют Премию борцов с мусором — конкурс для тех, кому небезразлична чистота окружающего мира. Пока массовые мероприятия под запретом, организаторы призовут активистов выходить поодиночке, соблюдая все меры предосторожности, очищать природу от мусора, а также выкладывать фото и видео уборки с хештегом #боймусору и упоминанием сообщества «Чистые игры». 5 июля пройдет награждение победителей.

Оксана Костив, менеджер по корпоративной и социальной ответственности Lamoda:



Мы в Lamoda работаем и над нашими внутренними процессами, и над тем, что мы можем предложить клиентам. С 2017 года мы используем многооборотную тару для транспортировки заказов: это многоразовые контейнеры, которые окупаются за полгода, а служат несколько лет. Это решение позволило нам сократить использование упаковочных материалов в разы.

Также мы сотрудничаем с фондом «Второе дыхание», его контейнеры находятся в 14 пунктах выдачи заказов Lamoda. Любой желающий может оставить там надоевшую одежду, подарив ей гарантированную вторую жизнь.

На нашем сайте вы можете найти такие экотовары, как кроссовки, сделанные из переработанного океанического пластика, джинсы, при производстве которых использовалось меньше воды благодаря технологии waterless, косметика, получившая сертификаты качества Organic, и товары, которые не тестируются на животных и подходят для вегетарианцев. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать поиск таких товаров более легким.

Многоразовые контейнеры, которые использует Lamoda

Пресс-служба Сбербанка:

Мы в Сбербанке стремимся поддерживать экологические инициативы для формирования устойчивой «зеленой» экономики. Эта политика охватывает все направления банка — от работы с внешними клиентами до ответственной модели поведения каждого сотрудника.

Важным драйвером развития повестки ESG (ecological, social and corporate governance, «факторы окружающей среды, социальные и управленческие») выступает наблюдательный совет Сбербанка, который стал рассматривать данные вопросы на регулярной основе. В банке принято решение о создании оперативного комитета по управлению реализацией ESG-принципов, в который войдут практически все топ-менеджеры.

Сбербанк также уделяет большое внимание финансированию «зеленых» проектов, среди них — альтернативная энергетика, типовые решения в сфере твердых коммунальных отходов и другое. Отдельным направлением нашей работы является выпуск инвестиционных продуктов и собственных стратегий ESG.

Одно из важнейших направлений для Сбербанка — создание безбумажного мира. В этой связи мы внедряем безбумажный документооборот как в наших офисах, так и в процессы обслуживания клиентов. Мы также переходим на цифровые сервисы обслуживания и выпуск дистанционных продуктов.

В офисах Сбербанка установлены урны для раздельного сбора отходов по основным видам (бумага, пластик, стекло, отработанные батарейки) с последующей передачей на повторную переработку. К 2025 году Сбербанк поставил себе цель увеличить долю раздельного сбора отходов до 40%.

Мы стремимся снижать количество потребляемой энергии. Результатами работы в этой области стало снижение общего энергопотребления более чем на 20% за пять лет (на 11% в 2019 году).

В экологические инициативы также активно вовлекаются и сотрудники банка. В День эколога для всех открылся виртуальный «Экоклуб» — онлайн-площадка, где каждый желающий сможет получить доступ к лекциям, семинарам, пособиям от лучших экспертов в области экологии, найти единомышленников, чтобы обмениваться опытом и лучшими практиками, узнать об экологических инициативах банка. В этом году мы впервые провели для сотрудников «Экодиктант» и все вместе присоединились к международной экологической акции «Час Земли».

Фото на обложке: Alex Yuzhakov/ Shutterstock