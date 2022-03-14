«Не ной и делай своё дело — вот так я фокусируюсь». Как СЕО российских стартапов проходят через кризис

Информация о новых ограничениях продолжает поступать каждый день, сотрудники и целые команды спешно релоцируются , а иностранные клиенты расторгают контракты. Как оставаться продуктивным в условиях неопределенности? Мы спросили у основателей BestDoctor, Fitmost, Ticketscloud и других стартапов.

Михаил Шаронов, сооснователь immigram.io

Что я считаю важным делать для своей команды — давать ощущение стабильности и безопасности. Моя задача — дать понять, что ничего не под угрозой, всё работает, всё в порядке, мы не развалимся через две недели и никто не потеряет работу.

Для этого мы, во-первых, перевели зарплату всех сотрудников в валюту по курсу 100 рублей за 1 фунт, потому что это очевидная стабильность, которой сейчас не хватает. Во-вторых, мы вывезли часть команды в Ереван, особенно ключевых сотрудников, чтобы они могли оставаться на связи, если вдруг её отключат в России. Сейчас я стараюсь мониторить сильно перерабатывающие отделы и финансово их стимулировать.

Я отписался от практически всех новостных чатов и каналов, потому что многие из них постят непроверенную информацию. Это не новости — это кликбейт. Оставил только те, которые публикуют официальные новости.

Что касается меня лично, то если раньше я пытался выделить себе вечер на то, чтобы посмотреть кино или поиграть на музыкальном инструменте, то сейчас этих вечеров больше нет. Я живу в походном режиме, у меня нет с собой никаких музыкальных инструментов, нет моего PlayStation, в принципе ничего нет.

Я живу в отелях или в квартирах через Airbnb. Не хочется думать о том, что это на какой-то супербольшой промежуток времени, поэтому ничего нового пока и не покупаю. Я мог бы приобрести себе здесь гитару… но как будто психика говорит, что если я это сделаю, то это будет означать, что я сдался.

Единственное, что я делаю — стараюсь не работать из одного места, а куда-то выходить. Это довольно сложно из-за того, что у меня ежедневно очень много звонков — я не могу пойти в ресторан и бесконечно созваниваться оттуда, мешая посетителям. Поэтому я снял квартиру с большой гостиной и стараюсь во время работы сидеть то в одном углу, то в другом. Если у меня есть какая-то работа, которую можно сделать без звонков, то я бегу из дома при первой же возможности и работаю из кафе.

Сейчас у меня нет выбора — фокусироваться или не фокусироваться на работе, я просто сажусь и делаю. Я не жду вдохновения, не жду, когда мне станет полегче, не жду, когда вообще смогу сосредоточиться, не включаю себе какие-то лампы, благовония или правильную музыку. Просто сижу и работаю. От меня зависит много людей — моя команда и мои клиенты, я не могу себе позволить «время для себя». Не ной и делай своё дело — вот так я и фокусируюсь.

Илья Капустин, сооснователь FitStars

В текущей ситуации я ищу стабильные данные: то, что я контролирую и на что могу повлиять. Выписываю все риски, обсуждаю их с командой, потом ищу скрытые и явные возможности для развития.

Каждый в моей команде может высказать любой невероятный сценарий, который может дать нам новых клиентов или открыть новые рынки. Все эти сценарии и возможности мы обсуждаем и выстраиваем план из гипотез, которые можно пробовать реализовать.

Я общаюсь с командой, бизнес-сообществом и экспертами. Чтобы сотрудники не погружались в депрессию и не тонули в информационном потоке, рисуя себе страшное будущее, я обсуждаю с ними планы на ближайшие дни. После этого мы вместе выбираем цели, которых возможно добиться в краткосрочной перспективе.

Бизнес-сообщество позволяет держать руку на пульсе: руководители и фаундеры часто заряжают друг друга и морально поддерживают. Энергия расходится сверху вниз от руководителя к сотрудникам, а мы заряжаемся друг от друга.

Общение с экспертами дает более точную информацию для принятия решений. Например, сейчас мы активно собираем информацию по разным направлениям развития в проекте FitStars, в том числе рассматриваем выход на иностранные рынки. Ранее у нас даже в планах на 2022 год этого не было.

Я также занимаюсь спортом. Вместо того, чтобы рассеянно сидеть за компьютером, лучше пойти в фитнес-клуб, на пробежку или включить дома тренировку. Мозг не особо различает работу и спорт: ему нужно действие и победы. Даже если вы отожметесь какое-то количество раз или пробежите пять километров, сразу ощутите прилив сил и энергии. Мозг воспримет это действие как победу, это переключит ваше тело на позитивный и конструктивный вектор мышления. Можно ставить перед собой небольшие спортивные цели и достигать их.

Стараюсь проводить больше времени с семьей и близкими. Любовь и поддержка меня всегда наполняет энергией и успокаивают. Час, проведенный с детьми, лучше любого похода к психологу.

Катерина Кириллова, эксперт по корпоративной культуре и стратегии, сооснователь Ticketscloud и SuperTeamLab

Сразу оговорюсь, что я много раз падала и поднималась, начинала все с нуля, переезжала в разные страны. Поэтому у меня уже выработалась способность к продуктивной адаптации.

Если говорить метафорически, я стою ровно не как несгибаемый дуб, а скорее как осина, которая отклоняется немного в сторону, когда ветер дует. Я принимаю и оцениваю условия, немного прогибаюсь под их действиями, но потом возвращаюсь в состояние, из которого могу двигаться дальше.

Безусловно, стресс — это плохо, потому что это кортизол. Соответственно, нам нужны источники дофамина. Его можно «найти» в маленьких законченных действиях: это любые небольшие дела, которые мы в состоянии доделать и поставить себе галочку.

Еще один источник дофамина — кардионагрузки. В моем случае это беговые лыжи. Каждое утро я начинаю в Мещерском парке, пробегаю 10-15 км. С эмоциональными зажимами в теле борюсь йогой или пилатесом.

Есть такое понятие как зона нашего контроля. Представьте себе круг: внутри него все то, за что мы можем отвечать, вовне — то, что мы контролировать не можем. Внешний хаос мы можем сбалансировать внутренней гармонией, дисциплиной и порядком.

Чем больше вещей внутри, тем более стабильна конструкция, тем больше она балансирует внешний хаос. Поэтому важно привести свою жизнь к некоторой дисциплине: просыпаться в одно и то же время, готовить завтрак, обязательно заниматься спортом, по вечерам медитировать, аккуратно складывать вещи, навести порядок дома. Я, например, активно занялась здоровьем, прохожу чекап. Такая рутина позволяет сбалансировать состояние.

Очень важно общаться с другими людьми, быть в социуме, обниматься не менее 20 секунд. Если нет человека, чтобы обнять, подойдет кошка. Важно сократить поток информации, потому что сейчас очень сложно определить, где правда, а где ложь. Я стараюсь проверять новости не чаще раза в день.

Еще мне помогает помогать другим: я делаю сессии для клиентов и моей компании, провела воркшоп с командой, посвященный тому, как справляться со стрессом. Стараюсь делать маленькие шаги и действия, которые помогают видеть смысл в том, что происходит. Параллельно выделяю себе время, чтобы сесть и подумать, как вести себя при разных вариантах развития событий.

Кирилл Борисов, СЕО и фаундер LabelUp

CEO — это функция. Чтобы функция хорошо работала, надо подходить ко всему с холодной головой. Предприниматели, как мне кажется, обладают сильным иммунитетом к тревожности, но мы тоже люди. Сейчас меня выручают работа, общение с семьей и друзьями, регулярные занятия спортом. Бегаю, посещаю зал пару раз в неделю.

Задача бизнеса LabelUp — помогать клиентам эффективно размещать рекламу у блогеров и платить зарплату сотрудникам. На данный момент весь мой фокус направлен на удержание клиентов, поиск возможностей и оценку рисков.

Михаил Беляндинов, сооснователь BestDoctor

Я понимаю, что сейчас моя эмоциональная устойчивость важна как никогда — потому что как сооснователь BestDoctor я несу ответственность за исполнение его обязательств перед клиентами, пользователями, партнерами, сотрудниками.

Отрасли, в которых работает BestDoctor, — страхование и медицина — нужны даже сейчас. Мы должны быть надежными и помогать пациентам, что бы ни происходило вокруг. Поэтому мы работаем и продолжим работать в штатном режиме — и выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами.

Чтобы это получалось, мне нужно быть в сфокусированном состоянии — даже несмотря на то, что бывает непросто. Но я понимаю, что не могу позволить себе быть в повышенной тревожности, поэтому первое и основное для меня сейчас — это работа с собственным ментальным здоровьем.

Она и раньше была для меня приоритетом — а сейчас я вывел вещи, которые в этом направлении делаю, в ежедневную рутину. Основные из них — психотерапия, медитации и дыхательные практики. Уверен и знаю по себе, что время на них можно найти даже в плотном графике. На медитацию достаточно 10 минут, а сессии с психотерапевтом я просто ставлю в календарь регулярно и заранее.

Регулярность и рутинность личных дел — еще один способ сохранять эффективность для меня сейчас. Я не отменяю спорт, потому что он всегда был для меня идеальным способом переключения. Сейчас он действует как индикатор стабильности: привносит чувство контроля над личным пространством. Плюс работает как регулятор эмоций: даже после короткой тренировки всегда чувствуешь улучшение эмоционального фона.

Еще спорт (особенно бег) для меня похож на медитацию: помогает остаться наедине со своими мыслями. Иногда во время бега приходят решения по сложным вопросам, которые я не могу найти, пока погружен в работу. Поэтому полчаса на пробежку после рабочего дня стараюсь выделять несколько раз в неделю.

Так мы советуем поступать и команде — поэтому запустили для них бесплатные консультации с нашими психологами. Делаем это не только в индивидуальном порядке: также проводим для сотрудников мастер-классы по управлению стрессом и вебинары с психологами — например, о том, как справляться с механизмами тревоги и страха.

Сергей Казаков, основатель «Втишине», StroySet

Моя задача как руководителя — стать «точкой опоры», чтобы остальные могли, ориентируясь на меня, сохранить себя. Поэтому я:

Собираю информацию о событиях на рынке и разъясняю команде, что это значит, что может быть дальше и как все это повлияет на нас;

Честно разговариваю с командой о заработной плате, сокращениях и прочих вопросах безопасности;

Анализирую эмоциональное состояние каждого сотрудника, говорю с ними лично, помогаю прожить разные эмоции;

Пишу цели на 7 дней, 14 дней, 21 день и декомпозирую до задач, чтобы каждый знал, какое конкретно действие на нем;

Чаще говорю «спасибо» и отмечаю успехи команды;

Особенное внимание уделяю ритму работы — все регулярные планерки, созвоны, встречи (особенно со мной) проходят в обычное время, но проводим их быстрее.

У каждого из моих ребят были мечты и был план по их достижению, в том числе через работу в компании. Сейчас этот план разрушился и мечты стали как бы «недостижимы», это эмоционально очень тяжело.

Нужно время (а иногда и помощь), чтобы сформулировать новый план, сформировать новую мечту. Сотрудник или включает компанию в свой «новый план», или уходит — и это нормально. По сути, я помогаю каждому в команде «принять решение для себя», в эмоционально стабильном состоянии.

Я сам уже прожил потерю своих планов — в течение двух дней я злился, ныл и выпивал алкоголь. Сейчас уже чувствую себя стабильно, но завел несколько важных правил. Например, читаю новости только на главной странице «Яндекса» два раза в день — в 12 и в 19 часов. Все важные решения принимаю до 12-ти, чтобы новости не влияли на них. Все обновления по бизнесу я собираю у людей, которым доверяю, дополнительно сделал список предпринимателей, которые уже приняли новую реальность, и держу с ними контакт.

Помимо этого, каждый вечер я стараюсь делать что-то руками, чтобы переключиться — готовлю, чиню или клею. И звоню каждый день родителям.

Эмилия Манвельян, основатель ART FLAS

Сейчас, как никогда, мне хочется как можно больше времени быть на связи с командой — офлайн и онлайн. Я чувствую, что им нужны моя поддержка и участие. Поэтому вместо еженедельных планерок мы теперь проводим ежедневные. А всё общение происходит в формате открытого диалога — мы обсуждаем не только работу, но и страхи и переживания каждого члена команды. Помимо этого, в общем рабочем чате мы добавили хэштег #маленькаярадость, которым помечаем небольшие приятности, чтобы хотя бы немного поднять друг другу настроение.

Очень важна сейчас поддержка не только близких, но и бизнес-комьюнити. Мы стараемся держаться вместе. И хочется не только получать, но и отдавать, насколько это возможно. Например, для нашего арт-комьюнити, состоящего из клиентов, партнеров, художников и других представителей арт-индустрии, мы готовим серию постов и бесплатных занятий с экспертами, где поговорим о том, что можно сделать представителям арт-рынка в текущих условиях.

В личном плане для более эффективной работы я ставлю на фон классическую музыку, оперу или ненапрягающее техно. А вечером после работы включаю свои любимые девчачьи фильмы, такие как «Отпуск по обмену», «Из 13 в 30», «Чумовая пятница», просто чтобы отвлечься и заснуть. Еще мне помогают медитации — если раньше они были опцией, то сейчас стали просто необходимостью, причем по 2-3 раза в день.

Александра Герасимова, основательница компании Fitmost

Чтобы оставаться в нормальном состоянии, я использую два направления. Первое — активное — то, что позволяет отключить мозг и концентрироваться на занятии: спорт, сёрфинг на искусственной волне. Второе — релаксирующее — массажи и SPA. Кажется, что спорт и медитации сейчас помогают большому количеству людей проживать стресс. Более того, хочется заниматься именно такой активностью, а не уходить в алкоголь и другие деструктивные способы проживания стресса.

Что касается работы, то ковид был для нас более серьезным препятствием, наш бизнес в пандемию чуть не умер. Поэтому сейчас я чувствую себя чуть более устойчиво. У меня есть любимое упражнение, которое помогает мне в кризисных ситуациях: я продумываю худшие возможные сценарии и ищу из них выход.

Когда начался конфликт в Украине, я сделала сразу несколько таких road map: например, продумала, что мы делаем в ситуации, когда наша выручка падает на 50% или больше, или что делать, если нужно релоцироваться, и так далее. Все самые страшные сценарии, от которых бросает в ужас — я их продумала и нашла для них решения.

Это упражнение мне очень помогает. Поэтому, когда я вижу какой-то страшный заголовок в новостях, сразу начинаю брейнштормить возможные сценарии и решения. И успокаиваюсь.

Геннадий Нагорнов, CEO Genius Group

Уже не первый год я провожу зиму в Азии и управляю компанией дистанционно. С момента начала кризиса нахожусь на Бали. Однако последние события не могли меня не затронуть. На несколько дней все это выбило меня из колеи. Но на мне как на CEO лежит ответственность за бизнес и команду, поэтому я быстро вспомнил о вещах, которые удерживают меня в равновесии.

В первую очередь я ограничил новостной поток. Да, может прозвучать банально, но простые вещи действительно работают. Я отключил уведомления от Telegram-каналов и читаю новости один раз в день, стараясь при этом смотреть, что говорят в СМИ с разными позициями, чтобы понимать, в какой повестке находятся мои сотрудники. В остальное время предпочитаю книги — это здорово смещает фокус и отвлекает.

Очень помогают медитации. Я в прошлом году прошел випассану и убедился в том, что это мощный инструмент, напрямую влияющий на внутреннее состояние.

Еще одна вещь, которая позволяет на время отключиться и прочистить голову, — это джиу-джитсу. Любой спорт, требующий предельной концентрации, вводит в состояние «здесь и сейчас» и помогает дать передышку психике. Я регулярно занимаюсь уже пару лет и стараюсь не пропускать уроки вне зависимости от того, где нахожусь.

Нельзя недооценивать общение с семьей, друзьями и коллегами. Мы с другими предпринимателями и управленцами за это время уже провели несколько мастермайнд-сессий, на которых делились своими мыслями. В такие времена особенно важно видеть и знать, что ты не один на один с ситуацией, и помогать друг другу.

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