Можно ли выдавать зарплату наличными и как это сделать

Большинство людей получают заработную плату на свой расчетный счет в банке. Однако закон не запрещает выдавать причитающиеся работнику деньги и наличными. Статья 136 Трудового кодекса РФ предоставляет человеку право получать заработную плату по месту своей работы либо путем перевода в кредитную организацию. Когда можно выплачивать заработную плату наличными и как это сделать правильно, всегда ли такую форму оплаты допускает законодательство или есть запреты, какие документы оформить — читайте в материале.

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Законность выплаты заработной платы наличными

При трудоустройстве будущий работник и работодатель подписывают трудовой договор. Статья 57 Трудового кодекса РФ предусматривает обязанность включать в его содержание условие об оплате труда — размер оклада, премий, ставки, регионального коэффициента и разные надбавки. Порядок выплаты заработной платы устанавливает само предприятие или индивидуальный предприниматель. Исходя из своего удобства, оборотов и поступления финансов, но соблюдая обязательные требования закона.

Как правило, работодателю удобно одним документом установить единый порядок оплаты труда для всех, с кем оформлены трудовые отношения. Или разделить всех сотрудников в зависимости от условий оплаты труда на группы, а затем определить, как и когда они получают оплату.

Для этого предприятие или организация издает локальный акт или заключает с трудящимися коллективный договор, который регламентирует указанные вопросы. Индивидуальный предприниматель, который привлекает людей по найму, тоже может издавать и утверждать такие документы. Тогда в трудовом договоре достаточно сослаться на наименование локального акта и его реквизиты.

На стадии заключения трудового договора нельзя заставить кандидата на рабочее место написать заявление о безналичной оплате его труда. Трудовой кодекс РФ запрещает принуждать работника получать деньги исключительно через банк.

Это же правило действует для предпринимателя: если локальные акты предусматривают только безналичный расчет и сотрудник ранее собственноручно составил заявление на получение оплат через банк, принудить перейти на наличные стороны друг друга не могут.

Если трудовой или коллективный договор уже подписаны и содержат указание на то, что заработная плата перечисляется исключительно на расчетный счет, работодатель не обязан соглашаться на требование работника о выплате зарплаты наличными. Можно спокойно и без последствий отказать.

Если локальные акты не предусматривают исключительно безналичный расчет и работник желает получать зарплату наличными, работодатель будет вынужден выдать деньги через кассу организации. При этом важно соблюдать указания Центрального банка России и порядок осуществления и документального оформления таких операций, чтобы не рисковать возможным привлечением к административной ответственности.

По взаимному согласию стороны могут предусмотреть любую форму получения выплат — как наличными, так и безналичными.

Запрет выдачи зарплаты через кассу и наличные выплаты иностранцам

Есть несколько случаев, когда выдавать зарплату в наличной форме из кассы закон запрещает.

Выплата заработной платы валютным нерезидентам на основании ст. 14 Закона о валютном регулировании запрещена. С такой позицией повсеместно соглашаются суды и привлекают организацию (или ее руководителя) к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Валютный нерезидент — это иностранный гражданин, который не имеет вид на жительство в Российской Федерации.

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Гражданство иностранного работника, основание трудовой деятельности в России (патент, разрешение на работу) и другие условия значения не имеют. Только наличие действующего вида на жительство в России означает приобретение статуса валютного резидента. Таким образом, иностранцы, работающие по патенту, или с разрешением на временное проживание (даже из стран ЕАЭС и Беларуси) должны получать зарплату на расчетный счет. Под отчет валютным нерезидентам деньги из кассы выдавать можно.

Выдача заработной платы лицу, которое признано банкротом и находится в процедуре реализации имущества (без письменного разрешения финансового управляющего). В силу Закона о банкротстве все права в отношении имущества с даты признания банкротом осуществляет финансовый управляющий.

Перевод зарплаты в наличный расчет

Чтобы правильно оформить перевод зарплаты сотрудника в наличный расчет и не иметь в дальнейшем претензий от трудовой инспекции, возьмите от него письменное заявление. Строгой формы такого документа закон не устанавливает. Но обязательно, чтобы заявление было составлено в письменной форме и содержало просьбу об организации выдачи заработной платы в наличной форме на постоянной основе. Работник не обязан указывать, почему он предпочитает именно такой способ получения своего вознаграждения за труд.

Также он может составить заявление на разовую выдачу зарплаты наличными как исключение. Например, при утере карты и до получения новой. Тогда в заявлении следует прямо указать, что просьба однократная, в остальном оставить прошлый порядок.

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Заявление и дополнительное соглашение к трудовому договору (если порядок выплаты содержался в договоре, его нужно изменить) хранятся в личном деле работника.

Также обратите внимание, требуется ли внести изменения в локальные акты организации. Например, в Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка.

Сроки выплаты заработной платы, независимо от формы, неизменны — каждые полмесяца. При этом окончательный расчет за месяц — не позднее 15 числа следующего месяца.

Организация выдачи зарплаты наличными

Работник получает оплату в кассе организации. Выдает денежные средства кассир, а если его согласно штатному расписанию в организации нет, то любое лицо, уполномоченное на это руководителем. Для этого в организации издается приказ. Как правило, также заключается договор о полной материальной ответственности. Из указания ЦБ РФ 2014 года № 3210-У следует, что кассовые операции вправе осуществлять и сам руководитель организации.

Если кассы нет, то деньги выдает руководитель.

Предприятие и предприниматель вправе направить выручку организации, которая уже есть в кассе (указание ЦБ РФ №5348-У), в оплату труда. Либо снять деньги с расчетного счета в банке. Алименты из выручки выдавать нельзя.

Сроки выдачи денег из кассы не могут превышать пяти рабочих дней, включая день получения наличных с банковского счета организации. При этом нужно соблюдать сроки выплаты, установленные трудовым договором или локальными актами.

Рассмотрим, как документально оформить выдачу зарплату наличными. Бухгалтерия готовит для кассира платежные документы:

Расчетно-платежная (Т-49) или просто платежная ведомость (Т-53). Срок действия документов не превышает 5 дней. Расчетный кассовый ордер, когда деньги выдаются только одному работнику, а не по списку.

Кассир проверяет документы: подпись главного бухгалтера или руководителя обязательны. Проверяет суммы на соответствие цифр письменной расшифровке сумм (указание ЦБ РФ № 3210-У).

Далее кассир готовит наличные денежные средства. В присутствии сотрудника проверяет документ, удостоверяющий личность, пересчитывает деньги и выдает их на руки. Получатель собственноручно расписывается в ведомости напротив своих данных.

Когда сроки выплаты зарплаты истекли, кассир напротив Ф. И. О. лиц, которые так и не получили свой заработок, ставит отметку «депонировано». На всю выданную сумму составляется расчетный кассовый ордер, номер и дата которого указываются на последнем листе платежной или расчетно-платежной ведомости. Затем вносит соответствующую запись в кассовую книгу.

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