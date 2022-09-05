Энтузиаст создает научно-фантастический фильм, целиком сгенерированный нейросетями

Технологический предприниматель Фабиан Штельцер стал режиссером собственного фильма, используя лишь компьютер. Все материалы — от видео до звуковых эффектов и озвучки — он планирует сгенерировать при помощи программ на базе искусственного интеллекта. Он мечтает, что однажды алгоритм позволит каждому увидеть фильм с идеальной концовкой — той, которую придумает сам зритель.

Экспериментальный проект вдохновлен научной фантастикой 1970-х годов и носит название Salt («Соль»). Для создания визуальных эффектов Штельцер использовал такие общедоступные программы, как Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E 2, которые, по сути, могут рисовать все, что угодно, полагаясь на простое текстовое описание от пользователя.

Штельцер публикует отдельные эпизоды в Twitter. Визуально кинопроект напоминает документальный фильм в духе Кена Бернса, созданный из неподвижных изображений —пока генеративные программы еще не научились создавать видео.

Тем не менее, автору удалось добиться эффекта движения с помощью видеомонтажа и программ для создания дипфейков, которые могут заставить лица персонажей двигаться. Все голоса в фильме, включая женские, также созданы Штельцером. Для этого он воспользовался генератором голоса Murf.

«Это все ИИ, за исключением одного голоса... моего», — написал Штельцер в Twitter.

Автор проекта получил образование в области неврологии и, по его словам, никогда не считал себя художником. Но развитие программ на базе ИИ показывает, что однажды любой сможет создавать фильмы.

«Мы действительно стоим на пороге новой эры», — отметил Штельцер. Позже он добавил: «Для меня это так же значимо, как изобретение фотографии, и, возможно, как изобретение письма».

Действительно, такие программы, как Midjourney и DALL-E, уже позволили людям без художественных навыков быстро генерировать изображения, создать которые по силам лишь профессионалу. Штельцер решил запустить свой проект после того, как увидел одну из таких картинок. Она напоминала загадочный научно-фантастический мир из фильма 1970-х годов. «Я должен был поучаствовать», — написал он в Twitter.

Штельцер создавал сцены для Salt, используя текстовые подсказки вроде «“<ОПИСАНИЕ СЦЕНЫ>, кадр из научно-фантастического фильма 1980-х годов, скриншот из фильма, фотография, 35 мм, зернистость, искажение VHS, кинематографическое освещение». На создание каждой снятой главы длительностью около 2 минут ушло около 2 часов.

Скриншот: Salt_Verse

Сюжет посвящен таинственному веществу, похожему на соль, в шахтерской колонии. Судя по трейлеру, оно было создано инопланетянами и явно не с благими намерениями.

Однако это не совсем традиционный фильм. После публикации каждого эпизода Штельцер позволяет аудитории голосовать за то, как будет развиваться сюжет фильма. Так, после последней главы задается вопрос, должен ли один из персонажей, Сара, выполнить приказ, ослушаться или взять небольшой образец таинственного вещества, похожего на соль, перед отправкой контейнеров.

Автор задумывается о создании нескольких разветвленных сюжетных линий для фильма, чтобы развлечь разные группы зрителей.

«Я определенно хочу, чтобы в какой-то момент получилась "Режиссерская версия" или "Версия сообщества", но настоящая цель состоит в том, чтобы превратить кино во что-то новое, — сказал он. — Например, предоставить всем членам сообщества модель, которая позволит им придумывать собственные сюжеты».

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Эта идея может представлять будущее кинопроизводства. Не нравится концовка фильма? Что ж, технологии ИИ помогут создать сюжет на свой вкус.

На данный момент очевидно, что подход Штельцера все еще сталкивается с ограничениями, особенно при изображении движущихся персонажей. Однако он отмечает, что те же самые программы на основе ИИ быстро совершенствуются, и, возможно, это только вопрос времени.

«Все грандиозные вещи начинаются как эксперименты», — добавил он.

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