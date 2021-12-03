Samsara выходит на IPO. Что нужно знать о компании

19 ноября разработчик IoT-решений и оборудования Samsara подал заявку на IPO по форме S-1. Компания будет использовать тикер IOT и рассчитывает на оценку свыше $5,4 млрд. В материале — о показателях и прогнозах для бизнеса компании.

Samsara начала свою деятельность в 2015 году. Тогда основатели компании заявили, что хотят оснастить мир датчиками, создающими данные, камерами и другими средствами, которые помогут отслеживать, подключать и анализировать физические объекты — оборудование, транспортные средства и тех, кто их использует. Теперь, как и ожидалось, поставщик IoT-решений подал заявку на IPO .

Со временем обнаружилось, что идея установить датчик или камеру на все оборудование была слишком грандиозной для небольшого стартапа. Поэтому соучредители Samsara Джон Бикет и Санджит Бисвас (бывшие аспиранты Массачусетского технологического института, которые основали и продали Cisco компанию по разработке облачного сетевого ПО Meraki) решили умерить свои амбиции.

Они сузили сферу деятельности компании до управления автопарком и создали базу коммерческих и государственных заказчиков, использующих ее технологии и аналитические сервисы для управления транспортом и водителями.

Чем занимается Samsara?

Компания предоставляет датчики и камеры, которые создают данные, отражающие различные эксплуатационные параметры физических активов, принадлежащих предприятиям. Samsara загружает данные, показывающие расход топлива для грузовиков или видео водителей, превышающих скорость, в облако интегрированных операций.

Также стартап формирует аналитику, оповещения и отчеты, чтобы помочь клиентам использовать эту информацию. Продукты Samsara могут быть интегрированы с другими аппаратными и программными приложениями, такими как системы, используемые инженерами или специалистами по обработке данных.

Сервис по снабжению ресторанов Sysco использует видеотехнологию Samsara, чтобы контролировать отвлечения внимания водителя, захватывать видео с дороги, маркировать данные и храненить в облаке и даже выставлять водителям оценки на основе показателей безопасности.

Клиенты из строительной отрасли применяют технологию телематики транспортных средств Samsara на основе GPS, чтобы отслеживать, когда грузовики прибывают на строительную площадку, или контролировать диагностику двигателя. Это позволяет сократить время простоя, расходы на топливо и выбросы.

Кроме этого, Samsara помогает измерять температуру грузовиков, чтобы гарантировать, что продукты оставаются охлажденными. Кроме этого, он контролирует такое оборудование, как генераторы, чтобы повысить операционную эффективность.

Сотрудники. Как сообщает компания, у нее 1490 сотрудников, 694 из которых занимаются продажами.

Партнеры. Samsara интегрирована со 125 сторонними приложениями через собственный маркетплейс. Также она сотрудничает с производителями, среди которых John Deere, Ford, Caterpillar и Volvo. Они встраивают датчики Samsara и услуги подключения в свой транспорт.

Как зарабатывает Samsara?

Samsara использует бизнес-модель, основанную на подписке. Она продает доступ к своему облаку по ежемесячной, квартальной или годовой ставке, которая рассчитывается в зависимости от активов и от приложения. Например, если в грузовике для доставки установлены приложения по видеобезопасности и телематике, клиент будет платить за две подписки.

По состоянию на 30 октября 2021 года у Samsara было более 13 тысяч клиентов с подпиской на облачный сервис.

Компания стремится привлечь больше клиентов, которые будут приносить не менее $100 тысяч ежегодного регулярного дохода. Число клиентов в этой категории выросло с 390 в 3 квартале 2021 финансового года до 715 в 3 квартале 2022 финансового года.

Samsara повышает продажи, убеждая покупателей добавить дополнительные функции или приобрести больше оборудования, например камеры для приборной панели. Также она может привлечь значительное число крупных корпоративных клиентов, которые принесут ей внушительные годовые контракты.

В годовом регулярном доходе с клиентов, подписавшихся на облачный сервис, учитывают любого партнера, который платит «более $5 тысяч». Это не совсем типичная сумма для контракта корпоративного масштаба. И Samsara признает это в своей заявке: «Мы считаем, что все еще есть значительные возможности для роста».

Тем не менее, отраслевые наблюдатели отмечают, что стратегия горизонтального роста компании — это скорее плюс.

Поскольку Samsara начинала с более масштабных целей, выходящих за рамки управления автопарком, а не создавалась только для конкретного применения, она способна разрабатывать новые функции или продукты, которые выпускаются в едином формате и могут использоваться вместе. Это может стать дополнительным стимулом для клиентов.

Финансовые показатели

В 2021 финансовом году выручка Samsara выросла более чем в два раза: с $119,9 млн до $249,9 млн. Последние два года большая часть выручки (примерно 98%) поступает от подписки на облачный сервис. Однако Samsara еще не получает прибыль.

В 2020 финансовом году чистый убыток компании составил $225 млн, а в 2021 финансовом году — $210 млн.

Фото в тексте: Samsara

Компания прогнозирует, что в будущем убыток вырастет, поскольку она будет тратить деньги на разработку технологий и продуктов, наймет больше продавцов и других сотрудников, в том числе расширит команду поддержки клиентов и активизирует работу в плане маркетинга.

По состоянию на 30 октября 2021 года у Samsara было $267,5 млн наличными и их эквивалентами.

Что может пойти не так

Слабый спрос. Развитие Samsara будет зависеть от того, привлечет ли она больше прямых продавцов в США и за рубежом. Судя по заявлениям компании, это входит в ее планы. Кроме этого, необходимы успешные последующие продажи: клиентам нужно будет увеличить траты на Samsara, купив дополнительные устройства IoT и заплатив за новые функции. Это, отмечают в компании, «потребует инвестировать значительные финансовые и другие ресурсы».

Производственные задержки. Важно удостовериться, что покупатели смогут получить свои продукты. Компания зависит от ограниченного числа поставщиков производственных услуг и ключевых компонентов. И она уже столкнулась с проблемами. В 4 квартале 2021 финансового года глобальная нехватка кремниевых компонентов привела к задержкам в поставках IoT-устройств Samsara.

Конкуренция. В конечном счете, Samsara конкурирует с гораздо более крупными поставщиками IoT и телематики, включая AT&T, Verizon Communications и Motorola Solutions. Они не только обеспечиват производство собственных устройств, но и могут продавать своим существующим клиентам те же услуги, что и Samsara.

Кроме того, производители оборудования могут приобрести технологии управления автопарком или создать собственные, что избавит их от потребности в партнерстве с Samsara. Gartner ожидает, что к 2026 году телематические OEM-системы займут более 25% рынка.

Кто на этом заработает

Samsara еще не опубликовала свою целевую цену IPO, а также количество акций в обращении, поэтому неясно, сколько именно получат ключевые акционеры. Однако из отчетов следует, что компания рассчитывает на оценку «намного выше», чем $5,4 млрд (оценка по итогам раунда финансирования 2020 года на $700 млн).

Рассмотрим основных акционеров, которым принадлежит более 5% компании:

организации, аффилированные с Andreessen Horowitz (включая параллельный фонд AH): 82 186 265 акций;

организации, аффилированные с General Catalyst: 45 428,587 акций.

Что говорят об этом

«Samsara выделяется тем, что она интегрировала в единую платформу многочисленные возможности, включая ИИ и анализ изображений. Партнерство с единым поставщиком приложений для управления автопарком упрощает закупки и управление технической средой предприятия, а также избежать создания несвязанных хранилищ данных», — Джим Морриш, аналитик индустрии IoT и партнер-основатель Transforma Insights

«Цифровая трансформация физических операций не произойдет в одночасье, и мы намерены работать в постоянном темпе, чтобы помочь этому произойти», — из письма основателей Samsara Джона Бикета и Санджита Бисваса.

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Фото на обложке: Samsara