Генная инженерия поможет справиться с хроническими болями

Команда исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумала возможный способ снизить чувствительность к боли, временно изменив ген при помощи метода CRISPR.

К эксперименту их подтолкнула публикация, авторы которой предположили: мутации в гене SCN9A могут лишить человека возможности замечать и чувствовать боль. Избыточное проявление гена повышает чувствительность к боли, но его модификация сможет стать спасением для тяжелобольных.

Как описано в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, команда использовала распространенные методы редактирования генов на мышах. Их целью было временное блокирование проявления гена SCN9A, а не постоянное его изменение.

Исследование показало, что мыши с модифицированным геном испытывали более высокую толерантность к боли и более продолжительный эффект обезболивания.

«Наши исследования продемонстрировали эффективность, безопасность и продолжительный эффект», — отметила Ана Морено, аспирантка по биоинженерии и первый автор исследования, в email-переписке с порталом Gizmodo.

«Потенциально это может помочь клиническим пациентам, страдающим от трудноизлечимой боли», — прокомментировала Ана Морено.

Как и в любом исследовании, не обходится без предостережений. Генная терапия, сработавшая на мышах, не обязательно будет работать таким же образом на людях. Морено и ее команда не могут исключить существование побочных эффектов.

«По мере продвижения вперед нам нужно будет проводить надежные исследования токсичности, чтобы определить профиль безопасности в рамках более крупных моделей животных», — сказала она.

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