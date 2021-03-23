Генная инженерия поможет справиться с хроническими болями

Команда исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумала возможный способ снизить чувствительность к боли, временно изменив ген при помощи метода CRISPR.
К эксперименту их подтолкнула публикация, авторы которой предположили: мутации в гене SCN9A могут лишить человека возможности замечать и чувствовать боль. Избыточное проявление гена повышает чувствительность к боли, но его модификация сможет стать спасением для тяжелобольных.
Как описано в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, команда использовала распространенные методы редактирования генов на мышах. Их целью было временное блокирование проявления гена SCN9A, а не постоянное его изменение.
Исследование показало, что мыши с модифицированным геном испытывали более высокую толерантность к боли и более продолжительный эффект обезболивания.
«Наши исследования продемонстрировали эффективность, безопасность и продолжительный эффект», — отметила Ана Морено, аспирантка по биоинженерии и первый автор исследования, в email-переписке с порталом Gizmodo.
«Потенциально это может помочь клиническим пациентам, страдающим от трудноизлечимой боли», — прокомментировала Ана Морено.
Как и в любом исследовании, не обходится без предостережений. Генная терапия, сработавшая на мышах, не обязательно будет работать таким же образом на людях. Морено и ее команда не могут исключить существование побочных эффектов.
«По мере продвижения вперед нам нужно будет проводить надежные исследования токсичности, чтобы определить профиль безопасности в рамках более крупных моделей животных», — сказала она.
Фото на обложке: Unsplash
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