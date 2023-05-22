Как скринсейверы защищали мониторы от выгорания и нужны они ли сейчас

Лабиринт, летающие 3D-надписи, трубы — в конце 90-х и начале 2000-х годов анимированные заставки для рабочего стола пользовались огромной популярностью. Они не только развлекали, но и выполняли важную функцию. Рассказываем, зачем они были нужны и могут ли пригодиться сейчас.

Зачем использовались заставки?

Первые компьютеры использовали ЭЛТ-мониторы — стеклянные трубки с электромагнитной отклоняющейся системой и люминофорным экраном, который светился при попадании на него электронного луча.

Из-за особенностей работы таких дисплеев изображения, которые отображаются длительное время, «выгорают». Причина в том, что некоторые части люминофорного экрана светятся слишком долго и неравномерно изнашиваются. В результате на выключенном экране остаются слабые очертания изображения.

Решением стали скринсейверы (от англ. screensaver, хранитель экрана) или заставки, которые автоматически запускались, если компьютер не использовался. Такие анимации постоянно двигались и менялись, благодаря чему статическое изображение не задерживалось на экране. Отсюда и название — программа буквально защищала монитор от выгорания.

Нужны ли они сейчас?

ЭЛТ-мониторы ушли в прошлое, но эта функция по-прежнему доступна в современных ОС, таких как macOS, Windows 10 и 11. Но есть ли в ней необходимость?

Если вкратце, то нет, но возможны исключения. Большинство современных компьютеров оснащены жидкокристаллическими или LCD-мониторами. В них нет люминофоров, которые могут неравномерно изнашиваться и выгорать.

Следует учесть и режимы энергосбережения, которых раньше не было. В прошлом компьютер загружался довольно долго, поэтому его оставляли включенным дольше. Современная техника не только включается быстрее, но и оснащена такими функциями, как «сон» и «гибернация».

Как насчет OLED-дисплеев?

Заставки все же могут пригодиться, в частности для OLED-мониторов, которые постепенно набирают популярность и более подвержены выгоранию, чем LCD.

OLED-экран (от англ. organic light-emitting diode, органический светодиод) состоит из крошечных диодов, которые загораются по отдельности и отображают цвета, чтобы создавать изображения. Поскольку каждый диод генерирует собственный свет, со временем некоторые из них могут тускнеть и выгорать.

Поэтому если вы используете OLED-монитор и часто оставляете экран включенным на долгое время, стоит активировать скринсейвер или автоматическое отключение.

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Фото на обложке: Rashad Rustamov / Shutterstock