«Никто не должен работать себе в убыток». Представители индустрии — об ограничении комиссии за интернет-эквайринг

С 15 апреля комиссия за интернет-эквайринг не должна превышать 1%. Ограничение продержится до 30 сентября — таково постановление Центрального Банка. Эти меры должны поддержать малый и средний бизнес страны, у которых в кризис резко упали доходы. Но что об ограничении думают те, чья прибыль зависит от ставки за интернет-эквайринг? Rusbase спросил мнение платежных систем и других представителей индустрии.

Как взимают комиссию за интернет-эквайринг

Анна Саломатова, коммерческий директор Payture

Важно понимать, что комиссию за интернет-эквайринг 2-3% забирают себе не платежные сервисы. На нашем рынке много игроков — банки-эквайеры и эмитенты, платежные шлюзы, НКО, платежные системы VISA, Mastercard, «Мир» и другие. Стоимость эквайринга определяется рыночными механизмами: чтобы количество безналичных платежей росло, это должно быть выгодно всем.

Общая комиссия для онлайн-магазинов складывается из нескольких частей:

Интерчендж — это межбанковская комиссия, которую эквайер (банк, который принимает платеж на сайте магазина) платит эмитенту (банк, который выпустил карту покупателя).

Комиссия, которую банк-эквайер платит международной платежной системе.

Комиссия банка за интернет-эквайринг.

Комиссия процессингового центра — например, Payture. Зависит от уровня сервиса, надежности — например, возможности маршрутизации платежей (распределение трафика между разными банками), возможности работать в разных регионах мира, уровня поддержки клиентов, сложности интеграции и кастомизации, инструментов аналитики и отчетности. По рынку примерно может составлять от 0,1 и до 1%.

А теперь вопрос — за чей счет эту комиссию можно снизить до 1%? Основной удар берет на себя интерчендж, то есть банки-эмитенты недополучают средства для стимулирования своих кардхолдеров на покупки. Можно сказать, что эти деньги мы забираем у конечного покупателя, так как это скажется на системах лояльности и кешбэках. И, конечно, урезаются доли других участников системы, включая провайдеров платежей.

При этом на уровне цен эта мера не отразится. Более того, аптеки, которые попадают сейчас в льготную категорию, наоборот, повышают цены на лекарства и товары повышенного спроса — санитайзеры, маски, противовирусные препараты.

Что ограничение значит для банков

Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России

Для кредитных организаций это приведет к снижению комиссионных доходов. Сейчас деятельность по эквайрингу убыточна для большинства банков, после ограничения ставок убыток еще больше возрастет. Пострадают и банки — эмитенты карт, которые недополучат деньги и будут вынуждены из собственных средств оплачивать программы лояльности своих клиентов. Учитывая, что это мера временная, действующая на период пандемии коронавируса, мы надеемся, что негативное влияние будет умеренным.

Если сложная эпидемиологическая ситуация продлится еще несколько месяцев, то банкам придется не только сворачивать свои бонусные программы, кешбэки, начисление миль и баллов, но и, возможно, отказываться от убыточного направления или переносить затраты на конечного клиента, вводя оплату за выпуск карт и ряд сервисов.

Кредитные организации и платежные системы осознают свою социальную ответственность, делают все возможное для сглаживания негативных последствий пандемии для своих клиентов. Очень надеемся, что торговые предприятия, пользующиеся услугами эквайринга, также проявят заботу о гражданах и снизят цены на товары и услуги пропорционально удешевлению эквайринга.





Что думают платежные системы и агрегаторы

Сергей Смирнов, коммерческий директор НКО «МОНЕТА», PayAnyWay

Ограничение ставки касается не всей отрасли в целом, а только обслуживания тех интернет-магазинов, чей вид деятельности соответствует критериям, указанным ЦБ РФ.

Конечно, любое ограничение в доходах кредитных организаций, имеет негативное значение для них. Для кого-то более, для кого-то менее. Для нас, как и для любой другой кредитной организации, оказывающей услугу интернет-эквайринга, ограничение ставки комиссии приведет к снижению наших доходов. Но я не думаю, что это снижение будет критичным.

На самом деле, уже давно наметился тренд к объективному снижению доходности кредитных организаций при оказании услуг интернет-эквайринга.

Зарабатывать на обычном приеме платежей перестало быть супер прибыльным бизнесом. Легких денег на этом рынке уже нет — развиваться и зарабатывать смогут те, кто будет предлагать интернет-магазинам что-то более ценное, чем просто прием платежей.

Ценность любого платежного решения будет тем выше, чем больше задач интернет-магазинов оно сможет решить.

Оксана Коробкина, коммерческий директор «Яндекс.Денег»

Единая ставка изменит положение на рынке, так как ранее размер комиссии был одним из основных факторов при выборе сервиса для приема платежей. Теперь тарифы уравниваются. Магазины, торгующие перечисленными в решении ЦБ товарами социального значения, будут выбирать для приема платежей тех, кто лучше с точки зрения сервиса, технологий, скорости подключения, простоты интеграции.

Для «Яндекс.Кассы» это хорошая возможность. Снижение комиссии позволит нам привлечь больше новых клиентов. Мы фокусируемся на этой задаче и решили не ограничиваться снижением комиссии на прием платежей банковскими картами, о котором говорится в решении ЦБ. С 15 апреля будем также предлагать комиссию в размере 1% за прием с электронных кошельков «Яндекс.Денег».

Уже сейчас мы отмечаем рост объема заявок на подключение от магазинов, которые ранее выбирали офлайн-оплату или в принципе работали только офлайн.

Ирина Булгакова, генеральный директор ООО «Платежи Онлайн», Platbox.com

Для среднего и малого бизнеса текущая ситуация является подспорьем для будущего роста благодаря уменьшению в целом эквайринговой комиссии.

Надеемся, ограниченная ставка не отразится на работе платежных агрегаторов. Если мы говорим об оптимизации рыночных механизмов, то важнейший шаг при установлении предельной ставки — это сокращение межбанковской комиссии платежными системами Visa, «Мир» и MasterCard. Работа платежного агрегатора зависит от общей комиссии банка и будет выступать в качестве небольшой добавочной стоимости за технологическое взаимодействие.

Только при условии сокращения данных комиссий доля рынка для платежных агрегаторов увеличится, так как бизнес станет больше пользоваться онлайн-платежами.

Анна Саломатова, коммерческий директор Payture

В целом, данная мера вносит дисбаланс в равновесие платежного рынка и может отбросить нашу отрасль в развитии на несколько шагов назад. Представьте, например, что всех интернет-провайдеров в стране вынудили предоставлять услуги бесплатно, чтобы интернет был доступен всем. Или мобильных операторов обязали обеспечивать для всех бесплатную мобильную связь. Что произойдет с качеством связи, с отраслью и с компаниями на рынке? Никто не должен работать себе в убыток. Мера с ограничением в 1% работает так же, напрямую лишая нас справедливой оплаты наших услуг.

Нам приходится сейчас в условиях карантина перестраивать бизнес-процессы. Теперь для всех сложных доработок необходимо будет составлять смету отдельно, или перекладывать интеграцию на сторону клиента, что увеличит внутренние затраты и сроки интеграции. Но это единственный путь сохранить необходимое качество сервиса, проходимость платежей и высокую конверсию.





Фото на обложке: Anastasiia Ostapovych/Unsplash