Семь секретов эффективного диалога

Умение правильно строить беседу — один из первых и самых мощных инструментов человечества. Талантливый оратор может воздействовать на собеседника и провоцировать реальные изменения. Это полезно как в личной, так и в профессиональной сфере. Вот как спланировать и провести конструктивный разговор, будь то диалог или рабочее совещание.

Зачем нужно продумывать диалог

Дизайнерский подход к разговору предполагает, что он не происходит сам собой — его нужно осознанно спланировать. Когда вы осознаете свое влияние на структуру и направление беседы, перед вами открываются новые возможности. Для этого необходимо уметь замечать удобные моменты и творчески управлять диалогом.

Разговоры по существу

Важными можно назвать те разговоры, на которых хочется сосредоточиться. Это содержательная форма взаимодействия между людьми. Как правило, в важных разговорах присутствуют эти три составляющих.

Разные взгляды. Чтобы построить хороший диалог, важно чтобы мнения собеседников об определенных вещах отличались. Различия могут быть обусловлены возрастом или происхождением, но часто даже похожие на первый взгляд люди могут иметь совершенно разные точки зрения.

Чтобы построить хороший диалог, важно чтобы мнения собеседников об определенных вещах отличались. Различия могут быть обусловлены возрастом или происхождением, но часто даже похожие на первый взгляд люди могут иметь совершенно разные точки зрения. Непростые темы. Важные разговоры посвящены обсуждению сложных вопросов, политических аспектов, стратегий и эмоционально окрашенных тем. Если это обсуждение фильма, вряд ли его требуется продумывать, чтобы добиться определенной цели.

Важные разговоры посвящены обсуждению сложных вопросов, политических аспектов, стратегий и эмоционально окрашенных тем. Если это обсуждение фильма, вряд ли его требуется продумывать, чтобы добиться определенной цели. Цель беседы. Споры ни о чем только утомляют собеседников. Конструктивная дискуссия должна ставить перед собой определенную цель, например, взглянуть на вещи в новом свете, прийти к единому мнению и перейти от мыслей к действиям.

Как понять, что разговор складывается неудачно

Иногда общение не приносит результатов. Вот три главные причины:

В дискуссии участвуют не все. Это может произойти, если участники не равны по статусу или опыту. Об этом свидетельствует неловкое молчание или повышенные голоса говорящих.

Это может произойти, если участники не равны по статусу или опыту. Об этом свидетельствует неловкое молчание или повышенные голоса говорящих. Четкая цель отсутствует. Если люди собрались для обсуждения темы, это не значит, что они понимают цель встречи. Без этого осознанно вести разговор невозможно.

Если люди собрались для обсуждения темы, это не значит, что они понимают цель встречи. Без этого осознанно вести разговор невозможно. Дискуссия обесценивается. Часто это происходит из-за условий перечисленных выше, когда группа участников переключается с темы разговора на критику самого диалога.

Основные компоненты конструктивного диалога

Открытость. Многие в диалогах преследуют одну цель — убедить окружающих в своей правоте. И в этом нет ничего плохого. Придерживаясь своих убеждений, мы чувствуем себя в безопасности. Но хорошая беседа подразумевает, что мы готовы выслушать другую сторону и у нас достаточно смелости, чтобы признать ее правоту. Внимание. Научившись слышать собеседника, мы демонстрируем ему свое уважение и заинтересованность. Так мы можем узнать больше нового о себе и о мире вокруг. Ясность. Основной элемент беседы — слова. Однако всегда есть вероятность, что собеседник не поймет то, что вы намеревались донести до него. Постарайтесь не использовать специфический и профессиональный жаргон, а также заранее прояснить все технические моменты, чтобы диалог не вызывал трудностей. Контекст. Окружение также имеет большое влияние на ход беседы. Некоторые места придают разговору настроение, другие, напротив, не способствуют диалогу. Важно ответственно подходить к выбору локации для дискуссии: возможно, ее придется подготовить заранее или переместиться в другое место. Ограничения. Каждый разговор имеет свои правила, которые часто бывают произвольны или несправедливы. В результате конструктивность беседы падает, а возможности участников высказаться ограничены. Постарайтесь определить правила ведения дискуссии самостоятельно, в зависимости от вашей цели. Это поможет диалогу стать конструктивнее. Динамика. Общение — не статичный процесс, и им можно управлять. В свою очередь, он может влиять на собеседников, укреплять связи между ними, побуждать к действию и создавать уникальный опыт. Созидание. Многие великие идеи были рождены в беседах и многие так и не покинули пределы комнаты. Конструктивный диалог стимулирует — воплощать эти идеи в жизнь. Главное — набраться смелости и признать, что вы в силах это сделать.

Важные беседы не всегда проходят легко. Иногда они заставляют нас нервничать или идут не по плану. Что бы ни случилось, помните: разговор — это в первую очередь творческий процесс. Не нужно просто быть его участником. Управляйте разговором, чтобы он принес результат.

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