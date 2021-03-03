Как искать секретные вакансии и откликаться на них

Когда мы находимся в поиске работы, то первым делом проверяем сайты объявлений. Но согласно исследованию Jobvite, все больше компаний предпочитают нанимать специалистов с помощью нетворкинга и не размещать информацию о вакансиях в открытом доступе. Рассказываем, как искать возможности для трудоустройства и связываться с потенциальным работодателем.

Поиск возможностей

Как правило, для поиска работы люди используют нетворкинг или тратят время на холодную переписку по электронной почте. Но один из лучших методов — это глубокое знание отрасли. «Можно обратить внимание на слухи, — говорит Иван Шовкоплиас, руководитель отдела контента Resume.io. — Так вы сможете узнать, что одни компании нанимают больше сотрудников, чем другие. Или что некоторые отрасли активно развиваются и набирают специалистов».

Также можно изучать исследования, в том числе отраслевые журналы и блоги компаний. «Поиск информации очень полезен, даже если она открыта и публична, — замечает Шовкоплиас. — Она может дать вам преимущество».

Определение контактных лиц

После того, как вы определили потенциальную компанию, которая ищет сотрудников, необходимо найти подходящее контактное лицо. Это может быть менеджер по найму или руководитель отдела, в котором вы стремитесь работать.

«Менеджер может передать ваше резюме в отдел кадров», — говорит Шовкоплиас. Для поиска нужных людей можно воспользоваться соцсетями.

Написание темы

Не допустите, чтобы ваше обращение попало в спам. Для этого Шовкоплиас рекомендует использовать несколько проверенных тактик электронного маркетинга. «Не указывайте слишком длинную тему письма и избегайте чрезмерного использования заглавных букв, — говорит он. — Золотой стандарт — это менее 60 знаков и 10 слов. Эти маленькие нюансы уменьшают вероятность попадания в спам».

Сделайте тему короткой, емкой и запоминающейся, но не слишком напористой. Например, «Бывший сотрудник Google ищет вакансию».

Общий стиль обращения

Избегайте общих фраз. Вместо этого персонализируйте приветствие, убедившись, что вы пишете имя человека правильно. Шовкоплиас советует придерживаться дружелюбного стиля общения, но не переусердствуйте. Чтобы узнать о культуре и языке компании, можно обратиться к ее веб-сайту.

Представление себя

Первая строка вашего электронного письма должна привлечь внимание читателя. От этого зависит первое впечатление и доверие к вам.

Если вы претендуете на творческую должность, можно проявить креативный подход.

«Мы живем в обезличенном маркетинговом мире, — говорит Шовкоплиас. — Привлеките внимание, предоставив описание своего опыта и краткое перечисление достижений».

Общее содержание

С уважением относитесь ко времени читателя. Шовкоплиас рекомендует использовать однострочное вступление и примерно три-четыре предложения общего содержания.

«Если вы пишете большое письмо, на чтение которого уходит более трех-четырех минут, вы снижаете вероятность того, что рекрутер или руководитель отдела ответят на него, — говорит Шовкоплиас. — Имейте в виду, что мы живем в эпоху непродолжительной концентрации внимания».

Ваше сообщение может включать:

причину обращения,

описание своего опыта,

список навыков,

предыдущие достижения,

знание отрасли.

Шовкоплиас не советует добавлять слишком много вложений, таких как портфолио или примеры работ. «В большинстве случаев стоит прилагать только резюме, — говорит он. — Если вы пишете менеджеру, он сможет переслать его в отдел кадров».

Также вероятность получить ответ на краткое письмо значительно больше.

Завершение письма

В завершении письма необходимо оформить заключение в виде вопроса. Например, «Готовы ли вы поговорить по телефону, чтобы обсудить возможные вакансии в вашей компании?».

Шовкоплиас говорит: «Необходимо завершить обращение так, чтобы получатель не чувствовал, что диалог закрыт. Не стоит быть самонадеянными или высокомерными. Спросите, есть ли у них время поговорить о возможных вакансиях».

Заключение

Наконец, в самом конце необходимо оставить свою подпись. Если вы не работаете в творческой сфере, Шовкоплиас считает, что лучше всего использовать безопасные и традиционные способы завершить письмо, такие как «С уважением» или «С наилучшими пожеланиями».

«В какой-то степени они являются клише, — замечает Шовкоплиас. — Но лучше закончить на безопасной ноте, так как отправив письмо, вы уже пошли на риск».

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