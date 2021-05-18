Южная Корея инвестирует $452 млрд в производство полупроводников

Недавно к гонке присоединилась и Южная Корея: правительство страны объявило о том, что к 2030 году инвестирует $452 млрд в производство микросхем. Большая часть средств поступит от частных компаний.

Полупроводники лежат в основе современной экономики, поддерживают ключевую национальную инфраструктуру и современное вооружение. Однако в последнее время спрос на них превысил предложение. Многие страны планируют вложить миллиарды долларов в их производство, чтобы укрепить цепочки поставок и обеспечить собственную независимость.

Инвестиции позволят Южной Корее обеспечить безопасность и независимость, в том числе от Китая и Тайваня. Страна сможет удовлетворять свои важнейшие технологические потребности и определять собственную траекторию развития.

В рамках новой стратегии правительство Южной Корей будет предлагать налоговые льготы, финансирование и инфраструктуру.

10 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с речью, в которой заявил о том, что страна планирует сохранить статус своей отрасли полупроводников «как лучшей в мире», а также «защищать национальные интересы, используя текущий подъем отрасли как возможность совершить новый прорыв».

Тем не менее Южная Корея лидирует не по всем направлениям. По словам вице-президента и директора по исследованиям аналитической компании Forrester Гленна О’Доннела, Тайвань находится на первом месте по производственной мощности, за ним следуют Южная Корея и США. Китай также стремительно набирает обороты.

Южная Корея превосходит другие страны в производстве микросхем памяти, занимая 65% рынка, во многом благодаря Samsung. О’Доннел добавляет, что Азия в целом доминирует в производстве: в 2019 году на континенте было изготовлено 79% всех микросхем в мире.

Источники инвестиций

Большую часть средств предоставят два крупнейших южнокорейских производителя микросхем: Samsung Electronics и SK Hynix.

Samsung Electronics, крупнейший производитель микросхем в стране и конкурент TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), планирует инвестировать $151 млрд в микросхемы без памяти до 2030 года. Компания повысила объем вложений в размере $117 млрд, обещанный ею в 2019 году.

SK Hynix, поставщик микросхем DRAM и карт памяти, собирается вложить $203 млрд в течение следующего десятилетия. Согласно заявлению представителя компании, $97 млрд пойдут на существующие производственные объекты в Ичхоне и Чхонджу, а $106 млрд будут потрачены на строительство четырех новых фабрик в Йонъине. Кроме того, SK Hynix планирует удвоить число микросхем, производимых ею на литейном производстве.

Усилия США, Китая и ЕС

Южная Корея заявила о новой стратегии после того, как президент США Джо Байден предложил вложить $50 млрд в исследование и разработку микросхем. В то же время президент Китая Си Цзиньпин пообещал инвестировать в высокотехнологичные отрасли, в особенности в создание полупроводников. В марте ЕС заявил о стремлении охватить 20% мирового производства полупроводников к 2030 году по сравнению с 10% в 2010 году.

О’Доннел отметил: на строительство одной фабрики по производству микросхем потребуется около двух лет, а каждая из них обойдется в более чем $10 млрд. Однако, независимо от размера вложений, быстро решить проблему нехватки микросхем, вероятно, не получится. Не менее важную роль, как считает О’Доннел, также играет геополитическая напряженность в отношениях Южной и Северной Кореи, а также Тайваня и Китая.

Основные производители микросхем за пределами Южной Кореи также объявили о крупных инвестициях. TSMC потратит $100 млрд в течение трех лет на увеличение производственной мощности, а Intel планирует построить две новые фабрики в Аризоне за $20 млрд. Также сообщается, что обе компании обсуждали возможность строительства нового завода в Европе.

15 мая китайский производитель микросхем SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) заявил, что усиленно работает на расширением мощностей, а некоторые планы удается завершить раньше запланированного. По словам CEO компании Хайцзюнь Чжао, спрос на полупроводники в каждом потребительском сегменте продолжает превышать предложение. В первом квартале SMIC повысила продажи на 22%, достигнув $1,1 млрд, и увеличила прогноз продаж на первую половину года.

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