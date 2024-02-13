Как влияют на SEO тексты, написанные с помощью ИИ?

Хотите улучшить свой подход к созданию контента и его качеству? Скорее всего, вы уже задумывались над тем, чтобы внедрить в этот процесс ИИ. Разбираемся, влияет ли сгенерированный контент на рейтинг компании в поисковых системах, а также какие у него плюсы и минусы.
Портят ли поисковый рейтинг тексты, написанные с помощью ИИ?
В Google утверждают, что нет — при условии, что это оригинальный контент высокого качества.
При ранжировании поисковик учитывает факторы E-E-A-T: expertise (экспертность), experience (опыт), authoritativeness (авторитетность) и trust (достоверность). Важно качество контента, а не то, как он создан. Если с помощью ИИ писать уникальные, полезные и релевантные для аудитории тексты, то это не окажет негативного влияния на рейтинг в поисковых системах.
Однако сам по себе ИИ не всегда создает контент, соответствующий этим требованиям. Поэтому стоит разобраться в том, как работают такие инструменты, какие у них есть плюсы и минусы.
Как ИИ может улучшить SEO?
Перечислим основные преимущества технологии.
- Повышает эффективность. Благодаря автоматизации монотонных задач, таких как корректура и SEO-оптимизация, можно быстрее производить контент высокого качества. Это особенно полезно для компаний, где работают небольшие команды, а бюджет на маркетинг невелик.
- Улучшает качество контента. ИИ способен находить грамматические и орфографические ошибки, улучшать читаемость текстов. Он может указать на слишком длинные предложения и нелогичные переходы между абзацами, скорректировать тон и стиль.
- Оптимизирует тексты для SEO. Эти инструменты помогут определить слова и фразы, подходящие для целевой аудитории, а также интегрировать их в контент так, чтобы это звучало естественно.
- Предоставляет аналитику на основе данных. Это помогает лучше понять аудиторию и то, как она взаимодействует с контентом, а также выявлять пробелы в контент-стратегии и со временем улучшать ее.
Более того, ИИ можно обучить вашему стилю и предпочтениям в письме, чтобы сгенерированный контент соответствовал голосу бренда. Если последовательно предоставлять программе обратную связь, она будет учиться на своих ошибках и со временем совершенствоваться.
Написание текстов с помощью ИИ: ограничения
Технологию следует использовать с осторожностью — вот какие проблемы она может вызвать.
- Не учитывает голос бренда. ИИ часто создает хороший, но при этом неоригинальный и некреативный контент, который не найдет отклика у конкретной аудитории. Если такого контента будет слишком много, это не принесет пользы бизнесу.
- Выдумывает факты. Технология не понимает нюансов и контекста и может генерировать недостоверную информацию, поэтому ее нужно тщательно проверять.
- Чрезмерно оптимизирует контент. В таком случае он звучит неестественно.
- Вызывает этические проблемы. Иногда ИИ создает тексты, слишком схожие с уже существующими.
Как внедрить ИИ в стратегию SEO
ИИ все лучше справляется с написанием текстов, и с его помощью можно создавать качественный контент. Если вы решили внедрить эти инструменты в свою стратегию, сообщите об этом аудитории — это позволит укрепить доверие.
Читайте по теме:
«Человеку нужен человек»: как общаться с аудиторией в 2024 году, чтобы быть в тренде
Перспективы и риски использования нейросетей в бизнесе
Интернет состоит из плохих машинных переводов — исследование
Также важно понимать ограничения технологии. С одной стороны, она может автоматизировать процессы, которые отнимали много времени, например составлять планы и проводить исследования ключевых слов. С другой, она не проведет за вас фактчекинг, а недостоверная информация может навредить репутации бренда.
Но самое главное, что ИИ не может создавать контент с уникальной точки зрения — это можете сделать только вы. Это не замена человеку, а его помощник, который послужит источником вдохновения и ускорит работу.
Фото на обложке: kung_tom /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Внутренний туризм и маркетинг: как обеспечить постоянный поток клиентов в 2024 году
- 2 SEO-продвижение малого бизнеса
- 3 Тренды SEO: что будет популярно в 2024 году
- 4 Способы, которые помогут сохранить трафик на сайт при замене иностранных товаров на российские
- 5 Быстрые ответы от YandexGPT: как они повлияют на продвижение сайтов
ВОЗМОЖНОСТИ
13 февраля 2024
13 февраля 2024
13 февраля 2024