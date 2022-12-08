«Нанимайте серийных специалистов»: главный футуролог Deloitte рассказал о трендах на рабочем месте

В нем она определяет ключевые факторы, которые «приведут к трансформации бизнеса в ближайшие 18-24 месяца». Главный футуролог Deloitte Майк Бехтель поделился главными выводами.

Как метавселенная связана с работой? Стоит ли доверять рабочие задачи ИИ? И как руководителям удерживать ценные кадры? Консалтинговая компания Deloitte отвечает на эти вопросы в своем ежегодном отчете Tech Trends 2023 , посвященном технологическим трендам на рабочем месте.

Метавселенная — не просто новая игрушка

Несмотря на избыточный ажиотаж и неодназначность так называемой метавселенной, «мы видим, что для предприятий внедрение виртуальной, дополненной реальности — а в некоторых случаях и виртуальных миров — всего лишь следующая эволюция в простоте взаимодействия», говорит эксперт.

Метавселенная — не только аватары без ног в виртуальном конференц-зале, как ее представляет Марк Цукерберг. Иммерсивные технологии могут помочь бизнесу в таких направлениях, как создание прототипов, эксперименты и обучение.

В качестве примера он приводит энергетическую компанию Exelon, которая использует VR для обучения персонала работе на электрических подстанциях.

«Благодаря обучению в VR у них есть возможность сказать: "Так, вы подошли слишком близко, и у вас в руках молоток, поэтому вас ударило током"», — рассказывает Бехтель. И хотя технологии в стиле метавселенной, возможно, еще не стали источником дохода, «эти истории, происходящие в бэк-офисе, уже приносят ощутимую отдачу».

Доверяйте своим новым коллегам — роботам

Внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на предприятиях стремительно ускоряется. Вопрос не в том, будет ли бизнес использовать ИИ и МО для критически важных процессов или к какому поставщику обратиться, рассуждает Бехтель, но позволят ли технологии «оказывать влияние или работать в масштабе».

Согласно отчету, American Airlines недавно использовала ИИ-модель, чтобы сократить процедуру выбора выхода на посадку, которая требовала от команды работать допоздна, с 4 ч до 2,5 мин.

Что сделало ее успешной? Она была разработана совместно с сотрудниками, которые выполняли эту задачу и были «в восторге от того, что их перевели на дневную работу» для задач более высокого уровня.

Чтобы поладить с «неорганическими коллегами», организации движутся в направлении «прозрачных и объяснимых ИИ-моделей, решения которых можно понять, а работу — проверять, контролировать, ставить под сомнение и одобрять», рассуждает Бехтель. Это особенно важно в случае, если появится очередной «черный лебедь» вроде пандемии, которая полностью перевернула модели больших данных по всему миру.

Нанимайте «серийных специалистов»

В 2000-х годах в технологической среде было популярно понятие «10x engineer» — считалось, что лучшие программисты работают в 10 раз лучше, чем худшие. Однако цель найти самого лучшего разработчика осталась в прошлом, так же как и выбор между специалистами узкого и широкого профиля. Вместо этого в Deloitte советуют обращать внимание на «серийных специалистов» — разработчиков, у которых за плечами десяток работ.

Такие выводы команда сделала по итогам наблюдений за кадровыми политиками сотен организаций. Как рассказывает Бехтель, существует определенная тенденция: люди всех возрастов работают над чем-то три года, а затем заявляют, что им скучно и они хотят перемен. Наиболее эффективные организации видят в этом преимущество, а не помеху.

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Это означает необходимость развивать внутренние карьерные пути, которые бы позволили двигаться горизонтально между разными навыками и технологиями. Интересно, что это происходит не только в небольших стартапах, но и в таких крупных компаниях, как Mercedes-Benz: согласно условиям новых контрактов, от сотрудников требуют «осваивать новое каждые 3-5 лет», говорит Бехтель.

«Таким образом, изменения зарождаются внутри организации. Вы погружаетесь в них, а затем переключаетесь и переходите к чему-то новому», — рассуждает он.

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