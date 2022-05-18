Как бизнесу самостоятельно проводить маркетинговые исследования, чтобы находить точки роста в кризис

Самый простой и быстрый способ узнать настроения и потребности клиентов — онлайн-опрос. Команда из Новосибирска разработала платформу для проведения маркетинговых исследований Анкетолог , которая позволяет самостоятельно проводить опросы, не переплачивая за услуги агентств.

В ситуации неопределенности компании действуют по-разному: кто-то предпочитает затаиться и поднять цены, другие выбирают проактивную стратегию — инвестировать в изучение аудитории и запуск новых продуктов. В условиях кризиса, когда старые модели потребления уже не работают, а конкуренты не спешат выпускать новинки, вторая стратегия может оказаться более выгодной.

Какие задачи решает Анкетолог

Сервис позволяет маркетологам решать самые разные исследовательские задачи:

измерять узнаваемость бренда;

тестировать дизайн упаковки и рекламные макеты;

изучать потребности и привычки целевой аудитории.

С помощью сервиса можно также собирать обратную связь, измерять удовлетворенность и лояльность клиентов — для этого достаточно добавить на сайт ссылку на анкету, отправить ее по e-mail или СМС или распространить через соцсети компании. В офлайн-точках доступ к анкете можно получить, отсканировав QR-код с чека или упаковки.

С Анкетологом работают не только маркетологи, но и HR-специалисты: с помощью сервиса они тестируют соискателей, измеряют лояльность и вовлеченность сотрудников, собирают заявки на обучение и участие в конференциях. Функционал для создания тестов также позволяет проверять знания в рамках программ корпоративного обучения.

Как создать анкету с помощью Анкетолога

С помощью специального конструктора пользователь может сформировать анкету, используя разные типы вопросов: выбор из списка, шкала, ранжирование, свободный ответ, парное сравнение, загрузка файла, карта и т. д. К вопросу можно прикрепить изображение, аудио- или видеофайл, а также ссылки на сторонние сайты.

Чтобы сделать последовательность вопросов в анкете логичной и непротиворечивой, можно настраивать переходы и отображение вопросов в зависимости от предыдущих ответов респондента. Конструктор также позволяет задавать квоты (количество респондентов с определенными характеристиками), чтобы при сборе ответов сохранять пропорции целевых групп.

Что касается цветового решения анкеты, то его можно оформить на свой вкус или, например, в фирменной гамме бренда.

Важно, что анкета автоматически адаптируется к десктоп- и мобильным устройствам.

Создание и запуск анкеты заняли около 15 минут. Специалист техподдержки оперативно ответил на все вопросы. В итоге мы дольше ждали, пока пройдет оплата от юр. лица, — Денис Герасимов, аккаунт-директор PR-агентства Altezza Communications.

В Анкетологе можно создавать не только анкеты, но и тесты с автоматическим подсчетом результатов: тесты для проверки знаний, психологические тесты или квизы, чтобы развлечь аудиторию или собрать контакты потенциальных клиентов.

После запуска анкета будет всегда доступна для заполнения по ссылке и продолжит собирать ответы даже после завершения оплаченного периода. Собранные ответы станут вновь доступны в разделе «Статистика» после продления подписки.

Как собрать ответы по онлайн-панели респондентов Анкетолога

Кроме собственной базы клиентов и подписчиков для сбора ответов в Анкетологе можно использовать готовую панель респондентов.

Онлайн-панель — это сообщество людей, которые зарегистрировались на специальной платформе и дали согласие на участие в маркетинговых опросах. Участники панели рекрутируются из открытых источников, а также с помощью партнерской программы Анкетолога.

Чтобы исключить недобросовестных респондентов, по правилам сервиса вновь зарегистрировавшиеся должны подтвердить номер телефона и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Пользователь самостоятельно формирует выборку с использованием более 100 параметров: профессия, возраст детей, покупка определенных категорий товаров и услуг и т. д. Благодаря живому отклику участников сбор ответов на анкету занимает от одного дня.

Большой плюс для нас — прогнозируемые сроки. Мы точно знаем, что получим результаты исследования в течение двух дней после запуска. Это позволяет нам планировать свою работу в условиях жестких таймингов и дедлайнов, — Денис Герасимов, аккаунт-директор PR-агентства Altezza Communications.

Одно из преимуществ панели — прозрачный сбор данных. Ее структура и характеристики есть в открытом доступе на сайте сервиса. После запуска пользователь в режиме онлайн видит данные о ходе опросной кампании: сколько респондентов открыли анкету, сколько завершили опрос, сколько было дисквалифицировано из-за несоответствия выбранным параметрам, как распределились ответы на вопросы.

Анкетолог также предлагает услуги проведения маркетинговых исследований: разработку анкеты, сбор и анализ данных, подготовку отчетов. Специалисты сервиса помогут подобрать информантов для качественных и офлайн-исследований: кастдев, фокус-групп, глубинных интервью, холл-тестов.

Решения Анкетолога для корпоративных клиентов

Корпоративным клиентам сервис предлагает специальные решения. К примеру, если в одной компании сразу несколько сотрудников или отделов работают с сервисом, их можно объединить в группу. Администратор корпоративного аккаунта может регулировать все взаимоотношения с платформой: подключать новых пользователей, проводить оплату и распределять средства между аккаунтами, настраивать обмен данными между отделами и при необходимости согласовывать анкеты.

Для компаний, чьи внутренние правила безопасности предписывают хранение данных на своих серверах, была разработана коробочная версия сервиса — AnketologBox. ПО устанавливается на сервер клиента и позволяет создавать анкеты, проводить опросы и анализировать результаты — все, как и в облачной версии, но с обеспечением полной конфиденциальности информации.

В числе других преимуществ AnketologBox — регулярные обновления, техподдержка по почте и телефону, возможность интеграции с CRM-системами и хранение данных о пользователях и группах на сервере клиента.

Тарифы для работы с онлайн-сервисом

Работа с сервисом осуществляется в рамках одного из трех тарифов: «Базовый» (1 490 рублей в месяц), «Профи» (3 490 рублей) или «Эксперт» (5 490 рублей). Выбранный тариф можно оплатить картой или по счету для юр. лиц. Оценить работу сервиса можно, подключив пятидневный тестовый период с функционалом тарифа «Эксперт».

Функционал Анкетолога постоянно расширяется, чтобы пользователи в рамках одной платформы могли закрывать большинство своих исследовательских проектов. Обновления выходят стабильно один-два раза в месяц.

В ближайших планах сервиса — добавление новых типов вопросов (тест первого клика, drag-and-drop, виртуальная полка), разработка системы анализа данных и создание платформы для проведения онлайн-интервью. Компания также планирует расширять панель респондентов, привлекая узких специалистов для участия в экспертных опросах и интервью.

Команда Анкетолога стремится к созданию комплексной исследовательской инфраструктуры, чтобы бизнес мог держать руку на пульсе настроений и потребностей клиентов и использовать обратную связь как драйвер для развития своего продукта.

Фото на обложке: Robert Kneschke / Shutterstock