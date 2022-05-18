Как бизнесу самостоятельно проводить маркетинговые исследования, чтобы находить точки роста в кризис

В ситуации неопределенности компании действуют по-разному: кто-то предпочитает затаиться и поднять цены, другие выбирают проактивную стратегию — инвестировать в изучение аудитории и запуск новых продуктов. В условиях кризиса, когда старые модели потребления уже не работают, а конкуренты не спешат выпускать новинки, вторая стратегия может оказаться более выгодной.
Самый простой и быстрый способ узнать настроения и потребности клиентов — онлайн-опрос. Команда из Новосибирска разработала платформу для проведения маркетинговых исследований Анкетолог, которая позволяет самостоятельно проводить опросы, не переплачивая за услуги агентств.
Какие задачи решает Анкетолог
Сервис позволяет маркетологам решать самые разные исследовательские задачи:
- измерять узнаваемость бренда;
- тестировать дизайн упаковки и рекламные макеты;
- изучать потребности и привычки целевой аудитории.
С помощью сервиса можно также собирать обратную связь, измерять удовлетворенность и лояльность клиентов — для этого достаточно добавить на сайт ссылку на анкету, отправить ее по e-mail или СМС или распространить через соцсети компании. В офлайн-точках доступ к анкете можно получить, отсканировав QR-код с чека или упаковки.
С Анкетологом работают не только маркетологи, но и HR-специалисты: с помощью сервиса они тестируют соискателей, измеряют лояльность и вовлеченность сотрудников, собирают заявки на обучение и участие в конференциях. Функционал для создания тестов также позволяет проверять знания в рамках программ корпоративного обучения.
Как создать анкету с помощью Анкетолога
С помощью специального конструктора пользователь может сформировать анкету, используя разные типы вопросов: выбор из списка, шкала, ранжирование, свободный ответ, парное сравнение, загрузка файла, карта и т. д. К вопросу можно прикрепить изображение, аудио- или видеофайл, а также ссылки на сторонние сайты.
Чтобы сделать последовательность вопросов в анкете логичной и непротиворечивой, можно настраивать переходы и отображение вопросов в зависимости от предыдущих ответов респондента. Конструктор также позволяет задавать квоты (количество респондентов с определенными характеристиками), чтобы при сборе ответов сохранять пропорции целевых групп.
Что касается цветового решения анкеты, то его можно оформить на свой вкус или, например, в фирменной гамме бренда.
Важно, что анкета автоматически адаптируется к десктоп- и мобильным устройствам.
Создание и запуск анкеты заняли около 15 минут. Специалист техподдержки оперативно ответил на все вопросы. В итоге мы дольше ждали, пока пройдет оплата от юр. лица, — Денис Герасимов, аккаунт-директор PR-агентства Altezza Communications.
В Анкетологе можно создавать не только анкеты, но и тесты с автоматическим подсчетом результатов: тесты для проверки знаний, психологические тесты или квизы, чтобы развлечь аудиторию или собрать контакты потенциальных клиентов.
После запуска анкета будет всегда доступна для заполнения по ссылке и продолжит собирать ответы даже после завершения оплаченного периода. Собранные ответы станут вновь доступны в разделе «Статистика» после продления подписки.
Как собрать ответы по онлайн-панели респондентов Анкетолога
Кроме собственной базы клиентов и подписчиков для сбора ответов в Анкетологе можно использовать готовую панель респондентов.
Онлайн-панель — это сообщество людей, которые зарегистрировались на специальной платформе и дали согласие на участие в маркетинговых опросах. Участники панели рекрутируются из открытых источников, а также с помощью партнерской программы Анкетолога.
Чтобы исключить недобросовестных респондентов, по правилам сервиса вновь зарегистрировавшиеся должны подтвердить номер телефона и предоставить документ, удостоверяющий личность.
Пользователь самостоятельно формирует выборку с использованием более 100 параметров: профессия, возраст детей, покупка определенных категорий товаров и услуг и т. д. Благодаря живому отклику участников сбор ответов на анкету занимает от одного дня.
Большой плюс для нас — прогнозируемые сроки. Мы точно знаем, что получим результаты исследования в течение двух дней после запуска. Это позволяет нам планировать свою работу в условиях жестких таймингов и дедлайнов, — Денис Герасимов, аккаунт-директор PR-агентства Altezza Communications.
Одно из преимуществ панели — прозрачный сбор данных. Ее структура и характеристики есть в открытом доступе на сайте сервиса. После запуска пользователь в режиме онлайн видит данные о ходе опросной кампании: сколько респондентов открыли анкету, сколько завершили опрос, сколько было дисквалифицировано из-за несоответствия выбранным параметрам, как распределились ответы на вопросы.
Анкетолог также предлагает услуги проведения маркетинговых исследований: разработку анкеты, сбор и анализ данных, подготовку отчетов. Специалисты сервиса помогут подобрать информантов для качественных и офлайн-исследований: кастдев, фокус-групп, глубинных интервью, холл-тестов.
Решения Анкетолога для корпоративных клиентов
Корпоративным клиентам сервис предлагает специальные решения. К примеру, если в одной компании сразу несколько сотрудников или отделов работают с сервисом, их можно объединить в группу. Администратор корпоративного аккаунта может регулировать все взаимоотношения с платформой: подключать новых пользователей, проводить оплату и распределять средства между аккаунтами, настраивать обмен данными между отделами и при необходимости согласовывать анкеты.
Для компаний, чьи внутренние правила безопасности предписывают хранение данных на своих серверах, была разработана коробочная версия сервиса — AnketologBox. ПО устанавливается на сервер клиента и позволяет создавать анкеты, проводить опросы и анализировать результаты — все, как и в облачной версии, но с обеспечением полной конфиденциальности информации.
В числе других преимуществ AnketologBox — регулярные обновления, техподдержка по почте и телефону, возможность интеграции с CRM-системами и хранение данных о пользователях и группах на сервере клиента.
Тарифы для работы с онлайн-сервисом
Работа с сервисом осуществляется в рамках одного из трех тарифов: «Базовый» (1 490 рублей в месяц), «Профи» (3 490 рублей) или «Эксперт» (5 490 рублей). Выбранный тариф можно оплатить картой или по счету для юр. лиц. Оценить работу сервиса можно, подключив пятидневный тестовый период с функционалом тарифа «Эксперт».
Функционал Анкетолога постоянно расширяется, чтобы пользователи в рамках одной платформы могли закрывать большинство своих исследовательских проектов. Обновления выходят стабильно один-два раза в месяц.
В ближайших планах сервиса — добавление новых типов вопросов (тест первого клика, drag-and-drop, виртуальная полка), разработка системы анализа данных и создание платформы для проведения онлайн-интервью. Компания также планирует расширять панель респондентов, привлекая узких специалистов для участия в экспертных опросах и интервью.
Команда Анкетолога стремится к созданию комплексной исследовательской инфраструктуры, чтобы бизнес мог держать руку на пульсе настроений и потребностей клиентов и использовать обратную связь как драйвер для развития своего продукта.
Фото на обложке: Robert Kneschke /
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