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Tapper — революция в ресторанной сфере: оплата счета и чаевых одним платежом

Истории
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

У большинства заведений нет удобных способов оплатить заказ или оставить чаевые. Также каждый гость ресторана или кафе в среднем ожидает счет и терминал для оплаты в течение 5-10 минут. В итоге оборачиваемость столов не растет, а официанты зарабатывают меньше, чем могли бы.

На эту проблему обратила внимание стартап-студия из России Foundarium и разработала сервис Tapper, который позволяет гостям в один клик оплачивать счет и оставлять чаевые по QR-коду. Рассказываем о нем подробнее. 

Tapper — революция в ресторанной сфере: оплата счета и чаевых одним платежом

24 января в серф-кафе Nalu Baloo в аквакомплексе «Лужники» был запущен сервис Tapper, который помогает гостям оплачивать счет и чаевые одним платежом по QR-коду без помощи официантов, а также разделить платеж на любое количество гостей.

Уже на пятый день 63% всех платежей стали проходить через сервис. Чаевые у официантов выросли на 80%, а скорость обслуживания — более чем на 42%, так как на каждого гостя официанты стали тратить на пять-семь минут меньше. При этом гостям никто не рассказывал про такую возможность — хватило тейбл-тента с QR-кодом и коротким пояснением.

Стало очевидно: сервис настолько простой и интуитивно-понятный, что он быстро вытеснит оплату через обычный терминал. Tapper  уже интегрировался с R-Keeper, Iiko и другими учетными системами. Команда проекта работает над подключением сервиса к лидерам рынка, в их числе «Тануки». Им сервис предложил свое API и интеграцию функционала с мобильными приложениями. В этом году в планах компании заключить сотрудничество с 3000 кафе и ресторанов по всей России.

 

 

Официантам сервис экономит время, позволяет обслуживать больше гостей и получать значительно больше чаевых, так как при оплате картой через обычный терминал люди не так часто их оставляют — это попросту неудобно. Подключив Tapper, кафе и рестораны увеличат скорость обслуживания и оборачиваемость столов, поднимут выручку, а также повысят уровень сервиса благодаря дополнительной мотивации персонала.

Tapper быстро развивается, скоро планируется добавить инструмент, который поможет кафе и ресторанам развивать собственную доставку, чтобы меньше зависеть от агрегаторов.

Сейчас каждый гость ресторана или кафе тратит на ожидание счета и терминала в среднем 5-10 минут. Также нет удобных способов оплатить заказ и чаевые картой одним платежом. Именно Tapper и стал первым полноценно работающим сервисом, решившим эти проблемы. Он был разработан и запущен в России в 2021 году, как проект стартап-студии Foundarium и уже набирает популярность. 

Все происходит бесшовно: гость сканирует QR-код, сразу видит свой заказ и общую сумму, указывает, сколько добавить чаевых, и оплачивает все одним платежом с помощью Apple Pay, Google Pay или просто картой и оставляет отзыв заведению. Нигде не нужно регистрироваться или скачивать приложение.

И хотя это звучит просто, создать такой сервис очень сложно, а разработка и поддержка для отдельного ресторана или даже сети вовсе невыгодна. Для запуска и развития сервиса Вахтанг Тужба, основатель и CEO Foundarium, еще летом 2021 года привлек инвестиции в размере $5 млн от предпринимателей Ивана Крайнова и Николая Прокофьева. Это позволило всего за полгода собрать сильную команду, преодолеть технические препятствия и протестировать основные функции. Сейчас работа сервиса полностью налажена и идет подключение кафе и ресторанов.

После оплаты счет закрывается автоматически с выводом чека без участия официанта. При этом сумма за заказ моментально поступает на счет ресторана, а чаевые — официанту. Кроме этого, с помощью сервиса можно:

  • вызывать своего официанта и отправлять комментарий;
  • разделить счет на любое количество гостей;
  • отправить ссылку на оплату счета другому человеку;
  • оставить отзыв руководству после оплаты;
  • просмотреть меню и сделать заказ;
  • бронировать стол с депозитом.

Подключение и использование сервиса для большинства кафе и ресторанов будет фактически бесплатным, так как комиссия не превышает процент за обычный эквайринг. Также Tapper предлагает гибкие условия для сетей ресторанов и кафе в зависимости от способа подключения. 

Узнать подробнее и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте сервиса.

Фото на обложке: koonsiri boonnak / Shutterstock

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