Комфортные, цифровые, твои: новые онлайн-сервисы для российского авторынка

Российский авторынок переживает турбулентное время: в 2022 году продажи автомобилей упали на 59% , многие игроки ушли, а работа производителей усложнилась из-за санкций. Тем не менее компании и аналитики считают, что у авторынка в России есть перспективное будущее, и его определяют несколько тенденций.

Во-первых, приход новых игроков. По данным «Автостата», по итогам 2022 года суммарная доля продаж отечественных и китайских брендов составила более 50%. Тектонические изменения рынка способствуют тому, чтобы бренды из Китая смогли завоевать сердца российских клиентов.

Во-вторых, развитие параллельного импорта. У российского рынка уже был похожий опыт в 2000-е годы, и вернуться к нему — вопрос времени. Автомобили продолжат ввозить, и их надо будет обслуживать.

В-третьих, развитие цифровых сервисов. Цифровизация стремительно меняет все сферы жизни, и водительский опыт — не исключение. Благодаря каршерингу автолюбители могут еще до покупки протестировать новые модели авто. Благодаря другим сервисам — заправиться, не выходя из машины. Отдельные компании цифровизируют автомойки и выбор запчастей.

При этом прорывные технологии создают не компании-гиганты: они уже занимают устойчивое положение на рынке. Рвут шаблоны и открывают неожиданные сегменты как раз новые игроки. Они не боятся рисковать и видят потребности клиентов.

Один из IТ-игроков на российском рынке, который стремится сделать жизнь водителей еще удобнее и комфортнее, — компания «Три точки». В 2023 году команда запускает новый сервис — TES.STORE. Это мобильное приложение для обслуживания автомобиля, в котором собраны все самые необходимые услуги для автовладельцев. Рассказываем, чем оно интересно.

TES.STORE: все услуги для авто в одном мобильном приложении

Запрос на комфорт и экономию личного времени — глобальный тренд. Мы мгновенно выбираем фильм в онлайн-кинотеатре, получаем любимое блюдо с доставкой за 15 минут, регулируем температуру и влажность воздуха дома, находясь за десятки километров от него. Однако когда речь заходит об автомобилях, ситуация выглядит иначе. Как много цифровых сервисов для авто вы знаете и используете? Наверняка меньше, чем, например, для путешествий.

TES.STORE меняет подход к обслуживанию автомобиля. Больше нет необходимости держать в смартфоне несколько приложений с автоуслугами. Нет нужды заполнять телефонную книгу контактами автосервисов, страховых и дилерских центров. Или думать, что делать, если внезапно закончился бензин или понадобилась помощь на дороге. Все это и другие необходимые услуги доступны в одном мобильном приложении TES.STORE.

Например, пробитое колесо. Прокол на дороге — дело не из приятных. В лучшем случае придется самостоятельно менять запаску. В худшем — часами ждать помощи в неизвестном месте. С TES.STORE нужно просто открыть виджет «Прокол колеса» — и приложение само сообщит о местоположении авто и проблеме в сервис. Останется только дождаться автомехаников.

Пришло время застраховать автомобиль? С «КиберКАСКО» можно получить скидку на полис до 75%. Заехали на платную трассу? В виджете «ЦКАД» — оплата в два клика. Так же легко решаются и другие вопросы.

На российском авторынке появится приложение, которое сделает обслуживание авто для водителей еще более комфортным. Ничего подобного в России еще не создавалось. Его разработала команда, имеющая глубокую экспертизу в запуске IT-сервисов для авторынка и разработке радиоэлектронных устройств.

Кто разрабатывает TES.STORE

За плечами компании «Три точки» — разработчика TES.STORE — уже несколько сервисов, которые изменили правила игры на российском авторынке. Компания разработала не один проект для крупных международных автоконцернов — это сервис подписки на автомобили, удаленное управление транспортным средством, онлайн-сервис продажи авто с пробегом.

Еще один продукт команды — удобная CRM-система для дилерских центров. Она помогает управлять клиентской базой и повышать эффективность продаж услуг и лояльность клиентов. Опыт и экспертиза в создании масштабных приложений пригодились и при создании TES.STORE.

Помимо проектов для крупных автоконцернов «Три точки» с 2012 года производит собственное телематическое оборудование. Им пользуются сотни клиентов по всей России. В мае 2023 года компания планирует открыть высокотехнологичный завод на базе Мценской ОЭЗ и значительно расширить команду инженеров и радиотехников. Это позволит нарастить объемы производства, разрабатывать и импортозамещать другие радиоэлектронные устройства под запросы клиентов.

«Мы гордимся нашей командой. Решения, которые получают наши клиенты, — одни из лучших в России, а главное — это полностью локализованная разработка. Ее ведут талантливые, яркие инженеры — самые сильные на рынке. Благодаря им разработанные и сертифицированные на территории РФ решения становятся доступны десяткам компаний, которые оптимизируют свои логистические цепочки», — сказал Андрей Пискаев, заместитель генерального директора по науке и технике компании «Три Точки».

Как получить конкурентные цены, когда экономику штормит

Международный уровень качества — не обязательно космические цены. «Три точки» — резидент особой экономической зоны Орловской области. Благодаря этому компания получает налоговые преференции и снижает производственные издержки. Новейшее оборудование и современные технологии, налоговые льготы и собственная таможенная зона позволяют делать технологичную, наукоемкую продукцию более доступной для российского бизнеса.

И телематика, и современные технологии, и TES.STORE позволят российским компаниям сказать свое слово в развитии авторынка. Сервис, который собрал все самые необходимые услуги для автовладельцев, еще до запуска вызывает у них значительный интерес.

Цифровизация российского авторынка качественно изменит водительский опыт. Когда-то такси вызывали по телефону, сейчас это ушло в прошлое благодаря онлайн-сервисам. Такие амбициозные, молодые и экспертные компании, как «Три точки», стремятся сделать российский авторынок более удобным и комфортным для водителей. Если вам близка эта идея — меняйте его вместе с командой «Три точки». Подробности можно узнать на сайте.

Фото на обложке и в тексте: TES.STORE

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